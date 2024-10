Havlíček (ANO): Vždy budu podporovat jádro

V rozhovoru Vysoké napětí jsem to řekl bez obalu. Vždy budu podporovat jádro, konečně jsme Dukovany komplet odpracovali, ale má-li být více bloků, musí se změnit způsob financování a struktura ČEZ. Není možný odklon uhlí, dokud za něj nebude náhrada, například v podobě plynu. Nepřipustím větší odklon od dálkového vytápění, které dnes zásobuje za solidní ceny 1,6 milionu domácností. Obnovitelné zdroje jsou významným zdrojem, který bude posilovat, ale musíme si uvědomit, že to je spojené s obrovskými investicemi do sítí a že se to projeví v regulované ceně energií. Nerozhodnost a nekompetence vlády pochopit elementární ekonomické a energetické souvislosti je ubíjející...

Koho zajímá energetika a naše plány, podívejte se ZDE.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



