Hejtman Červíček: 4 miliony korun na stipendia

Stejně tak, jako považujeme za jednu z důležitých priorit formou investic i dotačních prostředků podporovat co nejvíce projektů pro rozvoj našeho venkova, za neméně důležité považujeme podpořit jakoukoliv aktivitu, která pomůže zajistit dostatek lékařů a sester nejen v našich zdravotnických zařízeních, ale i pro primární zdravotní péči v regionu. Přičemž i když za dostatek praktických lékařů odpovídají především zdravotní pojišťovny, snažíme se i sami hledat další dílčí možnosti. Protože nejdůležitější je, aby zejména lékaři po studiu v kraji zůstávali.

Za kraj jsou to v prvé řadě investice do modernizace krajských nemocnic (je to cca1 miliarda do každé krajské nemocnice). Díky nimž chceme lékařům nabídnout možnost využívat ve své praxi diagnostické, přístrojové a laboratorního vybavení a zázemí ve standardech srovnatelných s těmi nejvyššími v Evropě. Současně poskytujeme stipendia medikům. Cílem obojího je motivace stávajících i nově dostudovaných lékařů k setrvání v krajských zdravotnických zařízeních či jako praktičtí lékaři v regionu.

Jsem proto rád, že mohu opět informovat o vyčlenění částky 4 miliony korun na pro letošní akademický rok. Bude prostřednictvím Zdravotnického nadačního fondu KHK rozdělena na stipendia ve výši 150 tisíc korun mezi 23 studentů oboru pediatrie, radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecné praktické lékařství a neurologie. A ve výši 100 tisíc korun mezi dalších 6 studentů z oborů chirurgie, psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicína a gynekologie a porodnictví.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



