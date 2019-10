Hejtman Čunek: Pro děti v Keni je nejdůležitější vzdělání

„Během své dovolené jsem zavítal do Keni, kde jsem navštívil několik dětských domovů a viděl jsem, že zde dětem spousta věcí chybí. Proto jsem se po návratu rozhodl uspořádat u nás sbírku s tím, že při své další cestě do Afriky tyto věci darované našimi lidmi dětem do dětských domovů v Keni společně se svými přáteli přivezeme,“ uvedl ředitel Lubomír Krhut.

„Pro děti v Keni je nejdůležitější vzdělání, proto jim daruji kalkulačky a psací potřeby, které využijí při výuce. Dozvěděl jsem se také, že tyto děti rády tančí a přály by si přehrávač, na kterém by si mohly pouštět písničky. Věřím proto, že je tento dárek potěší,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Do sbírky Dětského domova Zašová se zapojila široká veřejnost, lidé věnovali oblečení, hračky, pastelky aj. „Jsem velmi rád, že se tato výzva setkala u našich občanů s tak velkým ohlasem a chtěl bych jim za to poděkovat. Myslím, že ti, kdo dárky do Afriky dětem povezou, budou mít co dělat. Možná by bylo dobré najmout si na to nákladní letadlo,“ dodal s úsměvem Jiří Čunek.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

autor: PV