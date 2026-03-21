Hejtman Grolich: Musíme se změnit, musíme začít znovu

Když jsem viděl, kolik přišlo na Letnou lidí, normálně to na mně padlo. Přijde tady tolik lidí… Protože jim vadí, co se děje, protože mají obavy z toho, kam až to povede. Ještě v pátek jsem si říkal, že si sem jdu vlastně pro povzbuzení. Že má smysl se o něco snažit a dělat to líp.
Byla to silná zpráva o tom, že lidi mají pořád naději.
Ale u toho na mně padla tíha odpovědnosti. Protože co se stane, když ji zase zklameme?
Lidi nepřišli jenom kvůli vládě, ale taky kvůli tomu, abychom se konečně probrali i v těch našich stranách... Musíme se změnit, musíme začít znovu, musíme to začít dělat jinak. Nic míň se po nás nechce
Díky za tu lekci.
