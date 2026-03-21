Hejtman Grolich: Musíme se změnit, musíme začít znovu

23.03.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demonstraci na Letné.

Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Když jsem viděl, kolik přišlo na Letnou lidí, normálně to na mně padlo. Přijde tady tolik lidí… Protože jim vadí, co se děje, protože mají obavy z toho, kam až to povede. Ještě v pátek jsem si říkal, že si sem jdu vlastně pro povzbuzení. Že má smysl se o něco snažit a dělat to líp.

Byla to silná zpráva o tom, že lidi mají pořád naději.

Ale u toho na mně padla tíha odpovědnosti. Protože co se stane, když ji zase zklameme?

Lidi nepřišli jenom kvůli vládě, ale taky kvůli tomu, abychom se konečně probrali i v těch našich stranách... Musíme se změnit, musíme začít znovu, musíme to začít dělat jinak. Nic míň se po nás nechce

Díky za tu lekci.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
