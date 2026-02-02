Farský (STAN): Evropa se probouzí. Posouváme se k efektivnější obraně

Evropa se probouzí. Trvá to, ale posouváme se k efektivnější obraně. Agresivní Rusko na jedné straně a nespolehlivý Trump na té druhé tlačí evropské lídry k navýšení investic do obrany a ke strategické autonomii.
Pojďme se podívat na to, kam jsme se za minulý rok posunuli.
381 miliard eur. Navýšení investic do obrany z 343 miliard v roce 2024 nás konečně posouvá nad 2 procenta HDP. Máme ale pořád co dohánět.
Navýšení evropské produkce střeliva. Pracujeme na tom, abychom se zbavili palčivého problému Evropy - naší závislosti na ostatních. A nese to ovoce. Po energetické závislosti na Rusku, řešíme i závislost na vojenských materiálech. EU měla v roce 2025 cíl vyrobit 2 miliony kusů dělostřelecké munice přímo v Evropě. To je jasný nárůst z roku 2024, kdy jsme společně s USA vyprodukovali 1,2 milionů.
K lepší obraně vedou i 4 klíčové legislativy a nástroje, které jsme minulý rok řešili v Evropském parlamentu.
EDIP
Evropa není slabá, ale roztříštěná a rozdrobená, což nás činí méně efektivními a ztrácíme obranyschopnost. EDIP je nezbytný krok. První komplexní evropský program pro obranný průmysl. Jeho příprava ale trvala příliš dlouho a rozpočet je nízký. Přesto je to 1,5 miliardy eur, na tyto peníze dosáhnou i české firmy - záleží na nich, jestli budou chtít. S ohledem na ruskou agresi v Evropě v oblasti obrany musíme ještě zabrat.
Bílá kniha obrany
V minulém roce vyšla také Bílá kniha o evropské obraně, na které jsem společně s eurokomisařem Kubiliem pracoval. EU musí být schopná ochránit své občany, zájmy a hodnoty. A momentálně prostě do obrany neinvestujeme dostatečně. Problém je také v tom, že u nás nevyrábíme - 78 procent vojenské techniky nakupuje EU ve třetích zemích. Tyto překážky by pomohl překonat jednotný evropský obranný trh, zjednodušení byrokracie, společné nákupy nebo větší propojení s Ukrajinou.
Safe
Řešili jsme také otázku, kde na investice do obrany vzít. Jedním z nástrojů je speciální půjčka SAFE ve výši 150 miliard eur. O finance z programu, který umožní půjčky na vojenské vybavení, požádalo 19 zemí unijní sedmadvacítky. Česko bylo mezi nimi, měl by nám připadnout dvou miliardový díl, který pokryje investiční plány, které jsme prezentovali. První peníze mají být vyplaceny na začátku letošního roku - tedy už přejít od plánů k akci.
Omnibus
Na průmyslovém výboru ITRE jsme se zabývali tím, jak lépe nastavit podmínky pro obranný průmysl v Evropě. Úlevu od byrokracie v této oblasti slibuje tzv. omnibus, o kterém jsme debatovali s eurokomisařem Kubiliem. Odstrašení a strategická autonomie odradí ruského agresora od útoku. Tím spíš se musíme zasadit o to, abychom vybudovali obranné kapacity. Rusko nepočká, než si vyřídíme naše papírování, musíme být připraveni. Jedině tak zajistíme naši bezpečnost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.