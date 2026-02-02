Kubisková (Výzva): Politici, přestaňte vyhrocovat už tak dost napjatou situaci

Bolí mě vidět, jak se z naší země kvůli konfliktu vláda versus hrad stávají dva nesmiřitelné tábory. Demonstrace v Praze je toho dalším důkazem. Přitom by stačilo, kdyby se politici k sobě chovali slušně, s úctou a respektem k sobě navzájem i k výsledku demokratických voleb. Nic z toho se bohužel neděje.
Politika je velmi drsná disciplína, plná tvrdých vyjednávání, vždy by měla ale respektovat základní morální a etická pravidla. Pokud je někdo svou arogancí a nevhodným chováním poruší, nemůže se divit, že sklidí kritiku či odvetu.
Zároveň by ale vždy měly platit rovné podmínky pro všechny! Proč Milion chvilek mlčel při vládní aféře s Bitcoiny, nebo když se řešilo spojení exministra Rakušana s kauzou Dozimetr a jeho šifrovaný "dětský" telefon? Proč nesvolal demonstraci za jeho odvolání?
Vadí mi vidět, jak si právě takoví lidé jako Vít Rakušan, spojený s Dozimetrem, kde je několik mrtvých, nebo třeba Marek Benda, který ještě nedávno hájil pedofily a brojil proti dětskému certifikátu na ochranu dětí, hrají na demonstraci na morální majáky.
Braňme, co je správné, SOUHLAS! Morálka, etika JASNĚ! Ale pokud chceme mluvit o hodnotách, měřme všem stejným metrem.
Tak jako je nutné bránit cenzuře a chránit výsostné právo VŠECH lidí i médií na rovný přístup k informacím, každý občan má právo veřejně vyjádřit svůj názor. V tom je krása demokracie. Tak jako ho ale vyjádřili lidé včera na náměstí, vyjádřili ho i ve svobodných demokratických volbách.
VYZÝVÁM proto naše politiky, aby přestali rozdělovat společnost a vyhrocovat už tak dost napjatou situaci. Začněte prosím jednat zodpovědně, smysluplně a hlavně konstruktivně.
Ing. Karolína Kubisková
