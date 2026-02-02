Kubisková (Výzva): Politici, přestaňte vyhrocovat už tak dost napjatou situaci

03.02.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k atmosféře v politice.

Kubisková (Výzva): Politici, přestaňte vyhrocovat už tak dost napjatou situaci
Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Bolí mě vidět, jak se z naší země kvůli konfliktu vláda versus hrad stávají dva nesmiřitelné tábory. Demonstrace v Praze je toho dalším důkazem. Přitom by stačilo, kdyby se politici k sobě chovali slušně, s úctou a respektem k sobě navzájem i k výsledku demokratických voleb. Nic z toho se bohužel neděje.

Politika je velmi drsná disciplína, plná tvrdých vyjednávání, vždy by měla ale respektovat základní morální a etická pravidla. Pokud je někdo svou arogancí a nevhodným chováním poruší, nemůže se divit, že sklidí kritiku či odvetu.

Zároveň by ale vždy měly platit rovné podmínky pro všechny! Proč Milion chvilek mlčel při vládní aféře s Bitcoiny, nebo když se řešilo spojení exministra Rakušana s kauzou Dozimetr a jeho šifrovaný "dětský" telefon? Proč nesvolal demonstraci za jeho odvolání?

Vadí mi vidět, jak si právě takoví lidé jako Vít Rakušan, spojený s Dozimetrem, kde je několik mrtvých, nebo třeba Marek Benda, který ještě nedávno hájil pedofily a brojil proti dětskému certifikátu na ochranu dětí, hrají na demonstraci na morální majáky.

Braňme, co je správné, SOUHLAS! Morálka, etika JASNĚ! Ale pokud chceme mluvit o hodnotách, měřme všem stejným metrem.

Tak jako je nutné  bránit cenzuře a chránit výsostné právo VŠECH lidí i médií na rovný přístup k informacím, každý občan má právo veřejně vyjádřit svůj názor. V tom je krása demokracie. Tak jako ho ale vyjádřili lidé včera na náměstí, vyjádřili ho i ve svobodných demokratických volbách.

VYZÝVÁM proto naše politiky, aby přestali rozdělovat společnost a vyhrocovat už tak dost napjatou situaci. Začněte prosím jednat zodpovědně, smysluplně a hlavně konstruktivně. 

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
Článek obsahuje štítky

výzva , Kubisková

