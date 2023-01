Hejtman Kuba: Čedok bude létat z Budějovic i na Krétu

reklama

Jihočeši rychle vykupují zájezdy z Českých Budějovic, proto se cestovní kancelář Čedok rozhodla na velkou poptávku reagovat a od srpna přidává již třetí destinaci. V polovině letní sezóny tak odstartují z letiště v Českých Budějovicích historicky první odlety nově na řeckou Krétu, která se přidává k Rhodosu a Turecku. Na dovolenou budou klienti cestovat na palubě letecké společnosti Smartwings. Předprodej zájezdů za nejnižší first minute ceny do všech destinací jsou již v prodeji.

„Prodeje zájezdů z Českých Budějovic překonaly naše původní odhady, proto na letošní léto přidáváme už třetí destinaci a budeme létat od srpna navíc i na řeckou Krétu. Prodlužujeme také sezónu o další termíny u odletů na Rhodos a do turecké Antalye. Nejvíce klienti z Jižních Čech rezervují pobyty online na našem webu nebo svou příští dovolenou vybírají na našich pobočkách, nejčastěji v Českých Budějovicích, Písku nebo Táboře. Další nárůst poptávky očekáváme v následujících týdnech, kdy platí v rámci first minute nejnižší ceny, široká nabídka, výhody pro pobyty s dětmi a další akce,“ představil další novinku Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Kréta, která dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější prázdninové cíle a destinace v Řecku, láká na skvělou středomořskou kuchyni, kvalitní hotely i krásné pláže nejen v letoviscích, ale také v odlehlejších částech ostrova, kam se turisté vydávají na výlety. Na návštěvu do Heraklionu, kam budou přímé lety z Jihočeského kraje směřovat, jezdí Češi také za historií i památkami a využívají trajekty do okolí, například na ostrov Santorini. Oblíbeným turistickým cílem je i archeologické naleziště Knóssos, které se na největším a nejjižnějším řeckém ostrově nachází. Klienti z Jižních Čech se mohou těšit na kompletní nabídku ubytování, včetně nejprodávanějších čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů s all inclusive nebo polopenzí. Rodiny s dětmi si mohou od srpna naplánovat pobyty ve vybraných hotelích s animačním programem a dětským klubem ČEDOG zdarma. Kromě zájezdů k moři si mohou cestovatelé vybrat i z několika poznávacích zájezdů.

„Už na začátku letošního roku mi udělala velkou radost zpráva, že zájem o odlety z Českých Budějovic je tak velký, že Čedok přidává další termíny. Teď k Jihočechům směřuje další skvělá novinka – z Budějovic poletí i na Krétu. Pro nás to znamená, že spolupráce s cestovní kanceláří Čedok funguje a zároveň je to pro nás také velká zodpovědnost. Jihočeské letiště se teď musí pořádně připravit na to, co ho v létě čeká. Doteď si takovou zátěž nikdy nevyzkoušelo a budu se maximálně snažit o to, aby byl všechen personál i zázemí připraveno. Tomu se chceme v následujících měsících intenzivně věnovat,“ uvedl Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Do všech tří destinací začne z Českých Budějovic exkluzivně pro Čedok létat letecká společnost Smartwings. Český dopravce bude na chartery používat letadla typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Na Tureckou riviéru první klienti zamíří na inauguračním letu ve středu 2. srpna 2023, na řecký Rhodos potom v pondělí 7. srpna 2023. Přímé spojení do Heraklionu na řecké Krétě odstartuje v neděli 13. srpna 2023. Čedok jako jediná cestovní kancelář na trhu bude během následující sezóny provozovat charterové lety ze všech českých a moravských regionálních letišť.

Kompletní nabídka zájezdů s odlety z Českých Budějovic je již v prodeji ZDE, na infolince, pobočkách Čedoku po celé ČR nebo v široké síti provizních prodejců.

Přehled destinací z Českých Budějovic:

Destinace / Země / První odlet / Den odletu

Antalya / Turecko / 2.8.2023 / středa

Rhodos / Řecko / 7.8.2023 / pondělí

Heraklion/Kréta / Řecko / 13.8.2023 / neděle

