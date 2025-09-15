Hejtman Kuba: Jediným možným řešením je rezignace pana ředitele

15.09.2025 19:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci na základní škole Dukelská

Hejtman Kuba: Jediným možným řešením je rezignace pana ředitele
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Kuba

Moje vyjádření jako radního města Č.Budějovice k situaci na základní škole Dukelská.

Milí Budějčáci, v minulých dnech se tady na sociálních sítích řešila situace na ZŠ Dukelská. Na radu města se rovněž obrátili rodiče některých žáků s tím, že atmosféra na škole není dobrá. Zároveň se ukazovalo, že pedagogický kolektiv je „rozdělen“ na dvě skupiny a panu řediteli se nedaří situaci stabilizovat. Celá situace se řešila na sociálních sítích s řadou věcných i méně věcných komentářů. Některé komentáře se snažili prezentovat, že pan ředitel je údajně „kamarád“ lidí z vedení města nebo snad mým a že ho vedení města vždy podrží. No a protože mě někteří vyzývali „co na to pan hejtman“, tak tady je moje vyjádření k celé situaci. Na konci minulého týdne jsem se s panem ředitelem společně s P.Marošem sešel a řekl jsem mu, že po všech informacích, které mám jsem přesvědčen, že v této chvíli je už téměř nemožné, aby on osobně situaci zklidnil a že z mého pohledu jediným možným řešením pro zklidnění situace je, aby dal svou funkci k dispozici a uvolnil tím místo pro někoho, kdo nebude zatížen historickými spory a situaci na škole zklidní. Zájmem nás všech prostě musí být hlavně kvalitní vzdělávání pro budějovické děti. Chci ocenit, že pan ředitel se k situaci postavil odpovědně a dnes ráno podal rezignaci na svou funkci. Tím se otevírá prostor pro zklidnění situace na ZŠ Dukelská, což je v téhle chvíli nejdůležitější.

No, a pro všechny, kteří se na sociálních sítích snažili vytvořit dojem, že pan ředitel je „něčí kamarád a proto ve funkci zůstane” “ chci, aby tady jasně zaznělo tohle. To, jestli někdo je nebo není něčí kamarád nehraje a nebude hrát roli ani v žádné organizaci Jihočeského kraje, ani v žádné organizaci města. Alespoň dokud budu hejtman.

MUDr. Martin Kuba

  • ODS
  • hejtman
autor: PV

