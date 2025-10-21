Hejtman Kuba: Tohle fakt nejsou kroky, které mohou budit důvěru

21.10.2025 19:05 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na obstrukce Fialovy vlády kolem předložení státního rozpočtu

Hejtman Kuba: Tohle fakt nejsou kroky, které mohou budit důvěru
Foto: Hana Brožková
Popisek: Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Musím říct, že tanečky vlády kolem odeslání rozpočtu do Poslanecké sněmovny jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země, i když zrovna nesedí ve vládě, a ne jako uražené děti ve stylu „když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat“.

Tohle fakt nejsou kroky, které v někom mohou vzbuzovat důvěru a působit srozumitelně. Ostatně tento „obstrukční“ přístup jsme často sami kritizovali. Jen to ukazuje, že jsme bohužel stále zacyklení v konfrontačním stylu politiky bez schopnosti začít se dívat se na věci jinak a občas zvolit třeba i kompromisní řešení.

Po volbě vedení poslaneckého klubu, které zůstalo fakticky beze změny, je to další z povolebních kroků, který mi trochu potvrzuje to, co si delší dobu myslím. Změna ODS bude možná mnohem složitější, než si někteří připouští, a řada našich kolegů jede stále ve stejných kolejích přesvědčeni o své „pravdě“ a vlastně o žádnou velkou změnu nestojí.

MUDr. Martin Kuba

  • ODS
  • hejtman
autor: PV

