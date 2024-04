Hejtman Kuba: Zahajovat dopravní stavby mi dělá opravdu radost

reklama

Stalo se tak v úterý 26. března. Cílem stavby je snížit počet dopravních nehod a zlepšit průjezdnost této klíčové dopravní tepny. V období let 2017 až 2021 zde totiž došlo k 141 dopravním nehodám, z nichž dvě měly tragické následky.

Předpokládané náklady na stavbu budou 66,7 milionu korun včetně DPH. Investorem je Jihočeský kraj za spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky těmto prostředkům bude za tzv. Americkou zatáčkou vybudován nový stoupací pruh v délce 930 m. Bude tak možno pohodlně objíždět nákladní automobily, které jsou nuceny před směrovým obloukem velmi zpomalit a dosud pomalou jízdou do kopce blokovaly ostatní dopravu. Jihočeský kraj chce vyhovět i požadavku města Prachatice. Součástí stavby je proto odstranění problematického napojení sjezdu z lesní cesty tak, aby těžební technika mohla na silnici II/141 bezpečně vyjet.

Snahou Jihočeského kraje je minimalizace dopravních obtíží pro řidiče. I zde proto přijal opatření, která dopravní uzavírky omezí na nezbytnou úroveň. Po většinu času bude proto uzavírka pouze částečná a doprava bude vedena kyvadlově pomocí světelně signalizačního zařízení. Úplná uzavírka pak je plánovaná na samém konci výstavby, kdy bude nutné sjednotit finální obrusné asfaltové vrstvy bez pracovní spáry tak, aby byla zajištěna vyšší životnost nového povrchu komunikace.

Stavbu kvituje s povděkem zejména starosta města Prachatice Jan Bauer. „Město Prachatice možná jako jedno z mála bývalých okresních měst neleží na komunikaci první třídy, což je v rámci dopravní obslužnosti naše velká nevýhoda. A tenhle úsek je dlouhodobě kritizovaný, za prvé z důvodu dopravní bezpečnosti a za druhé kvůli průchodnosti tohoto úseku. Ve směru na Volary je následně hraniční přechod Strážný, což je jediný hraniční přechod Jihočeského kraje se Spolkovou republikou Německo. My jsme proto dlouhodobě volali po tom, aby se tady nějaký předjížděcí nebo stoupací pruh vytvořil. Jsem rád, že někdy před čtyřmi lety, když jsme s Martinem Kubou diskutovali, co by bylo vhodné v rámci dopravní bezpečnosti pro Prachatice udělat, vznikla myšlenka tohoto stoupacího pruhu. Nevěřil jsem, že ten tah na branku bude takhle velký a byl jsem mile překvapen, když jsem někdy před tři čtvrtě rokem dostal informaci, že ze slibů se stane realita a dopravní stavba za desítky milionů korun zde díky Jihočeskému kraji vznikne. Myslím si, že to nejenom městu Prachatice, ale všem, kteří tudy projíždí, hodně pomůže. Nejen z hlediska prostupnosti, ale i dopravní bezpečnosti,“ vysvětlil Bauer.

Jeho slova potvrdil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který neskrýval potěšení nad realizací stavby, po které obyvatelé Prachaticka už dlouho volali. „Zahajovat dopravní stavby mi dělá opravdu radost. A tady je ta radost o to větší, že realizujeme projekt, o kterém jsme spolu s Honzou Bauerem hovořili s Jihočechy a představili ho jako jeden z velmi potřebných projektů o kterém se tu povídá už více jak deset let a který my chceme realizovat, protože lidem v tomto území opravdu pomůže. To se povedlo a já bych chtěl poděkovat všem lidem, díky jejichž obrovskému pracovnímu nasazení tu dnes můžeme stát a zahajovat stavbu, která bude hotová ještě do konce tohoto volebního období. Takhle by to podle mě mělo fungovat. Politici by měli představit svůj plán a udělat maximum pro jeho realizaci. Právě díky splnění daných slibů vzniká mezi politikem a voličem ta největší důvěra. Chci, aby tenhle princip v jižních Čechách fungoval a my realizovali další a další dopravní stavby. Protože jestli byl v něčem Jihočeský kraj zanedbán, tak to byl nedostatek dopravních staveb,“ uvedl hejtman Kuba.

Jihočeský kraj patří díky této filozofii mezi premianty v čerpání peněz z evropských dotací. Potvrzují to slova Petra Boušky, ředitele jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky, které zastřešuje projekty IROP. Jihočeský kraj podle něj už s pomocí evropských peněz vybudoval nebo zrekonstruoval 222 km silnic II. a III. třídy, což je nejvíc ze všech českých a moravských krajů. Na předních příčkách je také v počtu realizovaných silničních projektů podpořených dotací z IROP.

„Jihočeskému kraji jsme dlouhodobým partnerem při zajištění spolufinancování ze strany IROP. Společně jsme už pracovali nebo aktuálně pracujeme na 44 projektech a celková výše podpory z evropských peněz se přibližuje 2,5 miliardě korun. Nechť je i tento projekt další ukázkou naší úspěšné spolupráce a slouží obyvatelům i návštěvníkům kraje stejně, jako všechny předcházející,“ uvedl ředitel Bouška

Psali jsme: KSČM je plně solidární se socialistickou Kubou Hejtman Kuba: Chceme, aby naše děti žily v prosperujícím regionu Hejtman Kuba: Návštěvnost Jihočeského kraje stále vzrůstá ODS musí porazit Babiše bez koalic. Za slabé preference může Fiala a... Kuba se neudržel. Vše řekl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE