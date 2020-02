Hejtman Půta: Máme již připravený projekt na nové vodovody nejblíže dolu

reklama

V pátek 7. února se sešel hejtman Martin Půta s polským maršálkem Dolnoslezského vojvodství Cesarym Przybylskim. Obě strany se dohodly na zintenzivnění spolupráce v oblasti správy železnic, rekonstrukcí objektů či v problematice dolu Turów.

Téma č. 1 – rozšiřování hnědouhelného dolu Turów

Maršálek Przybylski se již se zástupci dolu setkal na téma protifiltrační stěny. Obě strany jsou si vědomy, že na těžbě hnědého uhlí stojí ekonomika Polska. „I přes pro nás negativní rozhodnutí ve věci rozšiřování dolu nemá hájení našich zájmů vliv na dobré vztahy s vojvodstvím ani s polskými městy v pohraničí,“ uvedl hejtman Martin Půta. Jak maršálek, tak i hejtman na druhou stranu chápou, že přechod na nový zdroj energie je dlouhodobý proces. Hejtmana těší, že se na základě rozhodnutí české vlády v okolí polského hnědouhelného dolu Turów u českých hranic rozšíří síť vrtů, které zjistí množství podzemních vod. Přibude zde šestnáct nových stanic. Fungovat by měly nejpozději od dubna letošního roku. Liberecký kraj však již musí počítat, jakým způsobem vyřeší kompenzaci ztráty podzemní vody. „Máme již připravený projekt na nové vodovody nejblíže dolu, tedy například ve Václavicích, Uhelné a Horním Vítkově. A potom na Frýdlantsku, v části Višňové a Heřmanic,“ vysvětlil Půta. Na téma Turów by se měl polský maršálek setkat s předsedou vlády Mateuszem Morawieckim.

Téma č. 2 – Lávka na Trojmezí

Již od minulé dekády se hovoří o mostu, který by měl propojit Česko, Polsko a Německo na bodu Trojmezí. Doposud stále není jisté, zda a kdy na onom místě vyroste, stejně jako jeho výsledná podoba. Otázkou je i cena. „Poslední verze, kterou jsem viděl, měla rozpočet asi 4.800.000 eur,“ uvedl maršálek Cesary Przybylski. Původně relativně prostý projekt z roku 2008 totiž během let poněkud nabobtnal, mimo jiné třeba z důvodu obtížného zakládání stavby v nestabilním podloží, což vyvolalo přepracování plánů. Výsledkem byla stavba, která měla být zavěšena na ocelových lanech.

„Uhradit takovou sumu jen z rozpočtu samospráv by představovalo obtížnou záležitost. Projekt by bylo možné uskutečnit prakticky jen v případě, že by se podařilo zajistit peníze z Evropské unie,“ prohlásil hejtman Půta. „Navíc jsem poslední vizualizace viděl a nejsem si jistý tím, že by lidé tak výrazné dílo v krajině přijali.“

Otázkou podle něj proto je, zda by nebylo vhodnější vrátit se k obyčejnějším návrhům. „Česko a Polsko propojené už jsou, chybí pouze přemostění Nisy do Německa. Možná by stačila jednoduchá lávka, která vedla z Německa do Čech nebo Polska,“ usoudil hejtman.

Věci by se měly začít dávat do pohybu. „Požádám starostu Hrádku nad Nisou Josefa Horinku, aby do konce března zorganizoval setkání se starosty Žitavy a Bogatyně a s projektanty, kteří by nastínili reálné možnosti,“ doplnil hejtman.

Téma č. 3 – stav železnic a silnic

Na konci roku 2018 dokončil Liberecký kraj ve spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím přeshraniční projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“. Jeho hlavním cílem bylo zvýšit návštěvnost společného příhraničního regionu Frýdlantska a jižní části Dolního Slezska. Během dvou let bylo zrekonstruováno na území Libereckého kraje 23,5 kilometru silnic II. a III. třídy v celkové hodnotě 207,5 milionu korun.

Alokace finančních prostředků na obdobné projekty je nyní vyčerpaná, přesto obě strany pevně věří, že by se v budoucnu mohlo pokračovat v obdobných investicích na česko-polských železnicích. „Na konci loňského roku jsme ve společném prohlášení připomněli svým národním vládám, že je třeba se co nejdříve shodnout na vyřešení opravy 2,7 kilometru dlouhého polského úseku na trase Liberec–Žitava. Ten se nachází v tak špatném stavu, že tudy vlaky mohou projíždět rychlostí maximálně 40 km/h. Pro zlepšení obsluhy polského území by bylo přínosné vybudovat novou zastávku v obci Porajów,“ dodal hejtman Martin Půta.

Kromě jiného bude hejtman usilovat o to, aby se zlepšilo propojení oblastí Zawidów–Černousy–Zhořelec a autobusové spojení pro obyvatele turówského výběžku.

Téma č. 4 – společná česko-polsko-německá policejní stanice v Hrádku nad Nisou

Na konci ledna letošního roku přivítal hejtman Martin Půta v Hrádku nad Nisou německého velvyslance Christopha Isranga. Hlavním důvodem jeho návštěvy byla účast na slavnostním představení projektu společných česko-německých policejních hlídek v našem kraji. V bývalé hrádecké celnici by však mohla vzniknout společná stanice i pro polskou stranu. „Od vstupu naší země do schengenského prostoru by to bylo smysluplné využití objektu. Už příští rok zde začne fungovat společná služebna českých a německých policistů. Do budoucna bych byl velice rád, kdyby v tomto prostoru mohli hlídkovat i Poláci,“ řekl hejtman Půta. Rekonstrukci objektu by měly hradit město Hrádek nad Nisou a Liberecký kraj. Zájem na propojení všech tří států projevil i maršálek Przybylski.

Na závěr společné schůzky se téma rozhovoru stočilo i k harrachovským skokanským můstkům. „Nyní jsme ve fázi, kdy Liberecký kraj zadal studii na modernizaci celého areálu. Jsme připraveni ji zaplatit. Česká vláda nám také slíbila peníze, ale zatím jsme žádné neobdrželi. Polská vláda je v tomto přívětivější a já si toho nesmírně cením. Pokud se objeví nějaký nový finanční model, jsem připraven se na toto téma sejít tolikrát, kolikrát to bude potřeba. Investiční potenciál Polska je obdivuhodný, my o tom zatím stále jenom diskutujeme,“ uzavřel hejtman Martin Půta. Na polské straně již práce na projektu (oblast Sklářské Poruby) započaly, zatímco na české se teprve připravují.

