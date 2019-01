Hejtman Štěpán: Projekt Studuj na zdrávce pomáhá řešit nedostatek sester

„V nemocnicích v Královéhradeckém kraji aktuálně chybí téměř stovka zdravotních sester a projekt Studuj na zdrávce je jedním z kroků, kterým tento nedostatek řešíme. Je to jedinečná cesta, jak zvýšit povědomí o studiu zdravotnictví v celé naší společnosti,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán. Dle něho by krajské školy mohly metodicky vypomáhat i dalším institucím, které by měly zájem podobný projekt zrealizovat.

„Narůst počtu žáků našich zdravotnických škol v roce, kdy projekt Studuj na zdrávce odstartoval, jednoznačně dokazuje jeho úspěch. Královéhradecký kraj dlouhodobě usiluje o zvyšování počtů studentů zdravotnických škol. Jednou z novinek je i například zavedení motivačních stipendií, kdy absolventi, kteří nastoupí do některé z krajských nemocnic, mohou získat stipendium až ve výši 80 tisíc korun,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar.

Největší nárůst počtu přihlášek zaznamenaly obě školy v oboru Zdravotnický asistent (aktuálně je obor akreditován pod názvem Praktická sestra). Zatímco v roce 2015 se do oboru hlásilo dohromady 183 absolventů základních škol, v roce 2016, kdy projekt začal, měly krajské zdravotnické školy už 278 uchazečů. S nárůstem zájemců o studium se zvýšil i počet přijatých uchazečů o 71. Počet 15letých osob v celém kraji se přitom meziročně zvýšil pouze o 14.

„Hlavním cílem projektu jsou sociální sítě, kde se snažíme komunikovat s uživateli a předávat důležité, pozitivní nebo i zábavné informace z prostředí zdravotnictví a zdravotnického školství. Zdravotnictví a zdravotnické školství je plné silných a krásných příběhů, leckdy i úsměvných. Tyto aktivity doplňujeme webovými stránkami, natáčením medailonů zajímavých zdravotnických povolání, cílenou reklamou v prostředí internetu a sociálních sítí, texty v periodickém tisku a reklamou v lokálních rádiích,“ shrnul ředitel trutnovské zdravotnické školy Roman Hásek.

Královéhradecký kraj poskytl na projekt v roce 2016 i v roce 2017 částku 400 tisíc korun. „O stejnou částku budeme žádat i v roce 2019,“ doplnil ředitel Hásek.

Kromě zdravotnických škol v Hradci Králové a Trutnově se do projektu zapojil i Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který zdravotnické obory a profese pravidelně propaguje na studijních a pracovních veletrzích.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách ZDE.

autor: PV