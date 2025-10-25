Zrada. Merz chtěl rušit evropskou byrokracii. V koalici měli jiné představy

25.10.2025 20:40 | Zprávy

Německý kancléř Friedrich Merz (CDU) vyhrál volby mimo jiné se slibem, že si pořádně posvítí na německou státní správu a zeštíhlí ji. Tyto Merzovy plány se však zhroutily. Zbořili mu je jeho koaliční partneři – sociální demokraté. Svou aktivitou v Bruselu.

Zrada. Merz chtěl rušit evropskou byrokracii. V koalici měli jiné představy
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
3%
3%
hlasovalo: 11710 lidí
Friedrich Merz v předvolební kampani mimo jiné sliboval, že pročistí i německou byrokratickou džungli. A protože si je vědom toho, že nejedna regulace, která se následně projeví v Německu, se zrodila v Bruselu, řekl si, že si posvítí i na bruselskou byrokracii.

Ale ouha.

Hned se svým prvním pokusem o pročištění džungle regulací podle deníku Bild tvrdě narazil. Klacky pod nohy mu přitom hodili jeho vlastní koaliční partneři ze spolkové vlády v Berlíně – sociální demokraté. Merz se v Bruselu pokusil oslabit zákon o dodavatelských řetězcích, jenže v Evropském parlamentu hlasovalo jen 309 poslanců pro Merzovu snahu, 318 poslanců hlasovalo proti a 34 se zdrželo. Je přitom jasné, že v Evropském parlamentu Merzovu snahu museli potopit minimálně někteří němečtí sociální demokraté.

Jedna ze sociálních demokratek, bavorská poslankyně SPD Maria Noichl, později otevřeně přiznala, že hlasovala proti hlavnímu cíli Merze. V tiskové zprávě to odůvodnila obviněním konzervativní skupiny v Bruselu ze snahy „vydírat“ sociální demokraty.

Předseda EPP a poslanec CSU Manfred Weber (53) obvinění z vydírání odmítl a zdůraznil, že sociálním demokratům byla nabídnuta celá plejáda ústupků, která měla získat jejich hlasy.

Během listopadu se bude o stejném tématu hlasovat znovu a server deníku Bild si položil otázku, zda členové Merzovy vlády dokážou své kolegy z Bruselu přivést na společnou loď, nebo budou podruhé sledovat, jak sociální demokraté sedí v křeslech Evropského parlamentu Merze podruhé potopí.

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

87%
10%
3%
hlasovalo: 22674 lidí
Svaz průmyslu a dopravy ČR upozornil, že německý zákon o náležité péči o dodavatelském řetězci vyžaduje, aby velké společnosti zajistily dodržování sociálních a ekologických norem v jejich dodavatelském řetězci. Společnosti musí sledovat své přímé dodavatele po celém světě a přijmout opatření, pokud zjistí, že jsou sociální či ekologické normy porušovány.

Veřejnoprávní televize ARD upozornila, že kompromisní návrh, který evropští lidovci předložili socialistům, počítal s tím, že požadavky by se vztahovaly pouze na velké společnosti s více než 5 000 zaměstnanci a ročním obratem nejméně 1,5 miliardy eur. Původní zákon počítal s tím, že se bude vztahovat na společnosti nad 1 tisíc zaměstnanců a obratem od 450 milion eur ročně.

autor: Miloš Polák

