Platforma Vize 0: Nové školení řeší bezpečnost i dopravní značky

25.10.2025 22:08 | Tisková zpráva

Pod taktovkou státního podniku Cendis vzniklo nové školení pro úředníky obcí a krajů, ale i pro vedoucí funkce, jako jsou starostové, zastupitelé, tajemníci či náměstci pro dopravu.

Foto: VIZE 0
Popisek: Platforma VIZE 0

Kurzy, kterým se ve zkratce říká Dopravní řešení v praxi, nesou oficiální název Stanovování místní úpravy provozu a povolování dopravních staveb. Cílem nového školení je poskytnout pracovníkům státní správy komplexní a praktické znalosti o správném a efektivním stanovování místních úprav provozu a povolování dopravních staveb.

„Program nabízí ucelený pohled na řešení veřejného dopravního prostoru jak v intravilánu, tak v extravilánu, a klade důraz na srozumitelnost a využitelnost v praxi,“ uvádí Milan Janda ze státního podniku Cendis, který je v působnosti Ministerstva dopravy.

Kurzy mají přispět k řešení nejednotností v rámci ČR, eliminovat výskyt špatně řešeného dopravní prostoru a významně napomoci k redukci nadměrného užívání dopravní značek, tzv. přeznačkování. „Věříme, že využívání tohoto programu povede k vyšší kvalitě rozhodovací praxe úřadů a přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zejména v městském prostředí,“ dodává Milan Janda.

Přípravu školení, která si vyžádala více než rok, iniciovala Platforma VIZE 0. Ve spolupráci s předními odborníky na bezpečnost dopravy z ČVUT v Praze Fakulty dopravní, inženýry dopravní policie a specialisty na vzdělávání z Cendisu byl vytvořen vzdělávací program, na kterém se budou podílet i experti Centra dopravního výzkumu, Vysokého učení technického v Brně, Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Hasičského záchranného sboru ČR. Dopravní policie je v programu zapojena jako subjekt, který spojuje teorii s praxí. Na jedné straně se věnuje preventivním aktivitám, na druhé straně vyšetřuje dopravní nehody. Je ale i dotčeným orgánem v rámci povolování dopravních staveb.

„Těžíme informace od kolegů, kteří denně v provozu šetří dopravní nehody a provádí kontroly. Předáváme si zkušenosti napříč celou republikou v rámci pravidelných kurzů a školení. Našim dopravním inženýrům ale také prochází rukama projekty nových dopravních staveb, z nichž zdaleka ne všechny jsou tak bezpečné, jak bychom si představovali,“ přibližuje svou motivaci Pavel Fiala z Ředitelství služby dopravní policie.

Že je potřeba podat úředníkům napříč ČR pomocnou ruku a nabídnout jim ty správné nástroje pro hodnocení bezpečnosti, potvrzuje i Josef Kocourek z ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Zmiňuje dva zásadní nástroje, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, bezpečnostní inspekce a bezpečnostní audit. Zatímco bezpečnostní inspekce se zaměřuje na kontrolu již existujících komunikací s cílem identifikovat potenciální bezpečnostní nedostatky, bezpečnostní audit naproti tomu představuje systematické a nezávislé hodnocení projektové dokumentace, například při návrhu nové silnice.

„Obě metody staví na dvou klíčových principech, samovysvětlujícím a odpouštějícím. Samovysvětlující infrastruktura je navržena tak, aby její účel byl řidičům jasný na první pohled, bez nutnosti složitě přemýšlet, jak se v dané situaci zachovat. Odpouštějící princip pak pomáhá zmírnit následky případných chyb řidiče, čímž výrazně přispívá k větší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu,“ vysvětluje Josef Kocourek.

Účastníci kurzů dostanou během jednoho až dvou dnů ucelený pohled nejen na bezpečnostní hodnocení návrhu dopravní infrastruktury, prostor je věnován i přístupnosti nebo ekonomickým aspektům, včetně různých možností financování. Vedle technických a ekonomických témat se školení zaměřuje také na širší společenský rozměr dopravního plánování. Například na humanizaci uličního prostoru, která úzce souvisí s bezpečností i kvalitou života v obcích. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každoročně zemře při dopravních nehodách na světě přibližně 1,19 milionu lidí. To odpovídá zhruba 150 obětem na milion obyvatel. V Evropské unii je situace výrazně příznivější, v roce 2024 zde zahynulo 20 017 osob, tedy 45 obětí na milion obyvatel. Evropské silnice tak i nadále zůstávají nejbezpečnější na světě.

Příjemnou zprávou je, že Česká republika se poprvé dostala na úroveň průměru EU. V loňském roce zde připadalo rovněž 45 obětí na milion obyvatel. To znamená významný posun – Česko se po letech vymanilo ze skupiny zemí s podprůměrnými výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. „Silniční infrastruktura však musí být nejen bezpečná, ale i příjemná. Je totiž nedílnou kulturní součástí každodenního života společnosti,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

V České republice máme stále co dohánět, podle Indexu prosperity Česka 2024 patříme v rámci EU k zemím s nejnižší vnímanou kvalitou silniční infrastruktury, konkrétně na šesté nejhorší místo. „Přitom silnice mohou být bezpečné i přívětivé zároveň. Nejde o náhodu, ale o výsledek promyšlené strategie, spolupráce a odvahy dělat dlouhodobě stabilní změny. Nelze však stavět na ryze technokratickém přístupu, tedy co a jak udělat. Klíčová je otázka proč? Teprve když si společnost dokáže zodpovědět, proč chce bezpečné, klidné a přívětivé prostředí, může se vydat správným směrem,“ doplňuje Roman Budský.

Na tuto filozofii navazuje i další z přednášejících, Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu, který dlouhodobě prosazuje přístup označovaný heslem ZVOLNI! – tedy přemýšlej, zpomal a žij kvalitněji. „Veřejný prostor je srdcem každého města. Cestou k lepším městům je zvolnit – nejen v dopravě, ale i v každodenním životě. Když se zamyslíme nad tím, proč a jak chceme žít, můžeme s minimem úsilí dosáhnout maxima kvality života. Zvolnění nás učí vnímat veřejný prostor jako místo setkávání, odpočinku a komunitního života. A právě to mění pohled na plánování měst i dopravní infrastruktury,“ dodává Jaroslav Martínek.

Společným cílem odborníků je vytvořit komunikační strategii podporující bezpečnou, přátelskou a čistou mobilitu, která propojí plánování, poradenství, osvětu i finanční podporu. Nově vzniklé školení je důležitou součástí této strategie. Výsledkem má být bezpečná dopravní infrastruktura přívětivá k lidem, klimatu i veřejnému prostoru, zkrátka prostředí, v němž se lidé cítí dobře, bezpečně a svobodně.

Podrobnosti školení a přihlašování ZDE

Termíny:
5. – 6. listopadu a 27. listopadu 2025
(místo konání: Ministerstvo dopravy, Praha)

Zdroje:

https://www.cendis.cz/dopravniresenivpraxi/

autor: Tisková zpráva

