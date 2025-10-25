Rajchl (PRO): Teatrálnost se u nás cení víc než efektivní pomoc

25.10.2025 14:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sbírce na raketu dlouhého doletu Dana Drábová

Rajchl (PRO): Teatrálnost se u nás cení víc než efektivní pomoc
Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Skutečnost, že část naší společnosti je schopna vybrat 12 milionů korun za jeden den na zcela zbytečnou raketu, není důkazem naší solidarity s Ukrajinou, nýbrž důkazem toho, že ostentativní teatrálnost se u nás cení víc než skutečně efektivní pomoc lidem v nouzi.

Pokud chtějí tito lidé ukázat, že své odhodlání bránit Ukrajinu ze všech sil myslí vážně, tak bych jim doporučil místo těchto prázdných gest vyrazit do zákopů u Pokrovsku. Pak bych jin věřil, že to myslí vážně. Do té doby jsou to pro mě jen pokrytci, kompenzující si vlastní zbabělost tímto hloupým exhibicionismem.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Psali jsme:

Ten miliardový byznys se jim rozpadne. O to hrají. Rajchl k Fialovi a Ukrajině
Moravec znervózněl a těkal očima, odhalil Rajchl debatu v ČT a řekl vše
Rajchl (PRO): Je nejvyšší čas je obvinit a navrhnout jejich zrušení
Rajchl (PRO): Je prolévána krev obyčejných lidí v zájmu obřích zisků zbrojařských korporací

