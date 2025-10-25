Rajchl (PRO): Teatrálnost se u nás cení víc než efektivní pomoc

Skutečnost, že část naší společnosti je schopna vybrat 12 milionů korun za jeden den na zcela zbytečnou raketu, není důkazem naší solidarity s Ukrajinou, nýbrž důkazem toho, že ostentativní teatrálnost se u nás cení víc než skutečně efektivní pomoc lidem v nouzi.
Pokud chtějí tito lidé ukázat, že své odhodlání bránit Ukrajinu ze všech sil myslí vážně, tak bych jim doporučil místo těchto prázdných gest vyrazit do zákopů u Pokrovsku. Pak bych jin věřil, že to myslí vážně. Do té doby jsou to pro mě jen pokrytci, kompenzující si vlastní zbabělost tímto hloupým exhibicionismem.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV