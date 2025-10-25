„Nemáme žádná omezení, každý si může dělat co chce.“ Seniorka nechápe, na co si lidé stěžují

Mnozí čeští senioři se ocitli na samé hraně existence. Téměř milion lidí odkázaných na penzi žije v nedůstojných podmínkách. Průměrný důchod přesáhl dvacet tisíc, ne každý ho však má. Nejhůře se žije osamělým seniorkám. Přesto se najdou penzisté, kteří si podzim života pochvalují a se svou materiální situací jsou spokojeni.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Důchodkyně, ilustrační foto

Průměrná délka života se stále prodlužuje a počet seniorů nad 65 let tvoří v České republice již pětinu populace. I když Česko dlouhodobě vyniká v evropských statistikách nízkou mírou příjmové chudoby, experti varují, že podle evropských ukazatelů až pětina domácností žije pod hranicí chudoby, včetně 62 % samostatně žijících seniorů.

Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně zveřejňuje podrobné údaje o důchodech v České republice. Z nejnovějších statistik vyplývá, že k prosinci loňského roku pobíralo v ČR nějaký důchod celkem 2 847 699 osob.

Z tohoto počtu 2 367 tisíc osob pobíralo starobní důchod. Průměrná výše starobního důchodu se v tomto období vyšplhala na 20 736 Kč. Přestože ženy stále představují většinu příjemců starobních důchodů s podílem 59,4 %, průměrná výše jejich důchodu je znatelně nižší: průměrný důchod žen činil 19 530 Kč, což je o 2 487 Kč méně než průměrný důchod mužů (22 017 Kč).

Z hlediska regionálních rozdílů byla nejvyšší průměrná výše starobního důchodu zaznamenána v Praze, a to 21 941 Kč. Rekordní měsíční důchod dosáhl letos v květnu částky 249 674 Kč. Takto vysoké sumy jsou nejčastěji vypláceny bývalým soudcům, diplomatům nebo ústavním činitelům.

Senioři ohrožení chudobou

Nejchudší senioři se však denně potýkají s kompromisy. Musejí volit mezi jídlem, léky a topením. V roce 2024 dosáhla míra ohrožení příjmovou chudobou 9,5 %, což se dotklo přibližně jednoho milionu obyvatel.

Míra ohrožení příjmovou chudobou se definuje jako podíl osob v domácnostech, jejichž příjmy nedosahují 60 % mediánu národního disponibilního příjmu. Tato hranice příjmové chudoby se liší podle složení domácnosti – například pro domácnost jednotlivce byla v roce 2024 stanovena na 18 163 Kč měsíčně. Kromě příjmové chudoby bylo v roce 2024 také 6,1 % domácností označeno za materiálně a sociálně deprivované. Mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva patří neúplné rodiny s dětmi (domácnosti s jedním rodičem) a nezaměstnaní, kteří čelí výrazně vyššímu riziku příjmové chudoby. Zranitelnou skupinu tvoří i senioři, zejména ti, kteří žijí sami. Z dalších zjištění ČSÚ vyplývá, že téměř desetina domácností vynakládá na bydlení a energie více než 40 % svých příjmů.

Exekuce postihují až 120 000 seniorů, přičemž 40 % z nich má tři a více dluhových řízení. Mnoho z nich musí vyjít s 6 000 Kč měsíčně, což nestačí ani na základní potřeby. Pro nejchudší seniory je život nekonečným kalkulováním.

Pokud definujeme hranici chudoby v rámci Evropy – příjmy pod 60 % evropského mediánu po zohlednění cen v jednotlivých státech (parita kupní síly) – trpí relativní chudobou přes 21 % českých domácností.

Jsme zhruba v průměru EU, nikoli na špičce. Když se hranice evropské relativní chudoby nastaví přísněji (na 50 % evropských mediánových příjmů), spadá pod ni 10,3 % Čechů. I v těchto úžeji nastavených příjmových indikátorech jsme pouze v lepším středu EU. Častěji než v Evropě jsou u nás chudí nájemníci, samostatně žijící senioři a samoživitelky s dětmi.

Do skupiny seniorů, kteří se potýkají s osamělostí, příjmovou chudobou a rezignací na život, spadá 947 000 osob.

Musím platit daně, složenky a zemřít

Seniorům žijícím v páru hrozí chudoba jen v 4,9 % případů a mnozí penzisté jsou spokojeni. „Nechci být zlá, ale mám takový dojem, že nespokojenost souvisí spíš s osobním životem každého. U nás má každý možnost dělat, co chce. Nemáme žádná omezení. Můžeme si jet, kam chceme, kdy chceme, můžeme studovat, co chceme, říkat, číst, sledovat, vdávat se a ženit s kým chceme, věřit nebo nevěřit, nikdo nás do ničeho nenutí a netrestá za to, co neděláme. Ani se od nás nečeká, že bychom měli dělat něco, co někdo přikazuje. Musím platit daně, složenky a zemřít, vše ostatní je na nás,“ pochvaluje si autorka na blogu Deník české seniorky.

Někteří lidé si dokonce myslí, že senioři si za chudobu mohou sami.

 

autor: Naďa Borská

