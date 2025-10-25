Schillerová (ANO): Cash only a práce načerno chodí ruku v ruce

Vážení přátelé, věřím, že tahle zima bude poslední, kdy vás z pneuservisu pošlou k bankomatu a kdy budete muset u stánku se svařákem sundávat rukavice, protože je „cash only“. Končí totiž éra populistických politiků, kteří se vtírali do přízně neplatičů daní. My opět přinášíme spravedlnost a její jméno je EET 2.0 neboli elektronická evidence tržeb druhé generace. Bude elegantnější a pohodlnější, než byla verze zavedená před devíti lety. Pokladnu netřeba měnit, účtenky netřeba tisknout. To je naše vize, která je už hotová a projednaná se zástupci nejvýznamnějších svazů v republice. Jak vidíte, v opozici jsme se neflákali.
Když jsme v roce 2016 zaváděli první verzi EET, podnikatelské svazy, a hlavně hoteliéři a restauratéři se na ni vyloženě těšili. Věděli totiž, že je to jediný způsob, jak očistit svou profesi od nepoctivé konkurence. Naše EET přispěla k rekordní úspěšnosti ve výběru daní, zatímco po jejím zrušení od roku 2022 má v tomhle ohledu pan dosluhující ministr financí výsledky katastrofální. Jediné, co dokázal, bylo zvýšit daně všem, kteří se jim neumí nebo nechtějí vyhnout. A stejně mu to nepomohlo.
Když si vezmete tržby jen v oblasti gastro, dopočítáte se nějakých 200 miliard korun ročně. To už je slušná sumička, pokud se poctivě zdaní. Nic víc nechceme. A výměnou za to podnikatelům nabízíme ještě výhody. Znovu snížíme DPH na nealkoholické nápoje podávané v rámci stravovacích služeb z 21 na 12 procent, tedy tak jak to bylo za nás, než daň zvýšila Fialova vláda.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
V gastru je zaměstnaných 100 tisíc lidí a zaslouží si důstojné podmínky. Proč u nás není číšník stejně váženou profesí jako ve Francii nebo ve Švýcarsku? No protože jsme si na něj zvykli dívat trochu jako na chudáka. Je to naše česká specialita. Tak trochu počítáme s tím, že pán nebo paní, která nám nosí oběd a pivo, možná není ani oficiálně zaměstnaná. V momentu, kdy nás vyzve, abychom zaplatili v keši nebo „QR kódem“, hraničí naše podezření s jistotou. Fenomén „cash only“ a práce načerno chodí ruku v ruce.
Zjistili jsme, že ze všech odvětví mají právě zaměstnanci z gastra nejhorší přístup k hypotékám a leasingům. Častokrát ani nedokážou prokázat příjem, když se uchází o nájem. Průměrný číšník si totiž vydělá 30 až 50 procent veškerých peněz na dýškách, které se ale nikde nevykážou, a tím pádem jsou mu k ničemu, když má bance ukázat schopnost splácet. Mě to připadá šílené ve 21. století. Aby si nemohl dovolit důstojný život člověk, který je celý den na nohách? Proto chceme spolu s EET 2.0 zavést ještě další revoluční věc, a to je osvobození spropitného od daní a pojistných.
Legalizací dýšek stoupne oficiální hodnota příjmu číšníků. Nechceme je ale odradit od toho, aby dýška přiznávali, a proto právě tuhle složku mzdy nebudeme danit. Dýško bude patřit číšníkovi a nikomu jinému. Rázem vzroste hodnota jeho příjmu, což se mu bude hodit nejen při shánění bydlení nebo auta, ale zúročí se to i po letech ve výši důchodu.
Dámy a pánové. Spravedlnost tmelí společnost. Daleko víc než velkoústá hesla, kterými nás odcházející vláda krmila celé předchozí čtyři roky. Proto o ni budeme usilovat, jako jsme to dělali předtím.
Mějte se krásně a užijte si barevné listí, dokud je na stromech.
