Při brouzdání stránkami řeckých médií (děkuji strejdovi Googlovi za překlady, neb řecky neumím) jsem narazil na zajímavý článek, jehož stručné shrnutí si zde dovolím i přes relativně vysokou míru odbornosti uvést. Hraje v něm totiž nikoliv nepodstatnou roli ČR a s vysokou pravděpodobností i peníze českých daňových poplatníků.
Řecká vláda prodává prostřednictvím „české muniční iniciativy“ (tj. budou zakoupeny cestou Ministerstva obrany České republiky) Ukrajině staré samohybné houfnice M110A2 a munici v hodnotě 199,4 milionu eur. Všechny systémy a munice budou dodány po uhrazení ceny nákupu v aktuálním stavu (bez oprav). Získané prostředky budou použity na nákup nového vybavení pro řecké ozbrojené síly.
Součástí balíku je celkem 60 samohybných houfnic M110A2 ráže 203 mm, několik tisíc raket Zuni ráže 70 mm a 127 mm a cca 150 tisíc granátů příslušné ráže, z nichž je:
- 50 000 tříštivo-trhavých granátů M106
- 40 000 raketových granátů M650 HERA
- 30 000 kazetových granátů M404 ICM
- 30 000 kazetových granátů M509A1 DPICM
Houfnice M110A2 může vystřelit až tři rány za dvě minuty v rychlém režimu a jednu ránu za minutu v nepřetržitém režimu. Granát M106 má dostřel až 21 km, a M650 HERA až 30 km díky raketovému motoru. Každý granát M404 obsahuje 104 kusů tříštivé submunice M43, zatímco M509A1 umožňuje rozptýlit 180 kusů submunice dvojího určení M42 s kombinovaným protipancéřovým a protipěchotním účinkem.
Rada náčelníků štábů řecké armády klasifikovala houfnice a munici k nim jako zastaralé, řeckými ozbrojenými silami odmítnuté jako nepoužitelné. Řecko používá houfnice M110A2 od začátku 80. let, disponuje přibližně 145 kusy a je jednou z posledních zemí NATO, které mají tuto dělostřeleckou zbraň ve výzbroji. Vzhledem k její zjevné morální a fyzické zastaralosti a stáří dostupné munice se jedná jen o další zoufalý pokus udržet zdání bojeschopnosti ukrajinských ozbrojených sil. A jak dále píše řecký list, na Ukrajině z podobných "kšeftů" otevřeně profitují "všichni zainteresovaní".
Kdo to bude platit a do čích kapes půjde profit v ČR, to jsou legitimní otázky pro orgány činné v trestním řízení a nové ministry obrany a vnitra. Je naprosto jasné, že Fialova vláda a její kšefty musí skončit co nejdříve. Pokud jde Petru Pavlovi skutečně o české občany, jimiž se stále tak zaklíná, měl by si se jmenováním nové vlády opravdu pospíšit.
autor: PV