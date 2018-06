Hejtman Vondrák: Známe problémy Osoblažska a chceme je řešit

Oblast Osoblažska čekají v letošním roce velké změny. Obyvatelé tohoto mikroregionu se mohou těšit na vyspravené nádraží, nový rekreační areál v Bohušově či relaxační park ve Slezských Pavlovicích. Kraj podpoří tyto projekty téměř 8 miliony korun. Ve čtvrtek 14. června 2018 o tom rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

„Moravskoslezský kraj lidem nabízí spoustu možností i vyžití. Na mapě jsou ale také místa, které mohou působit, jako by se na ně zapomínalo. Ale není tomu tak. O oblasti Osoblažska víme, známe její problémy a chceme je systémově řešit. Důkazem jsou nejen plánované projekty, na které přispějeme, ale i to, že hned v příštím měsíci bude mít Rada Moravskoslezského kraje výjezdní jednání právě v tomto mikroregionu,“ uvedl hejtman Moravskoslezkého kraje Ivo Vondrák a dodal, že osobní setkání se starosty tamních obcí a zástupci spolků jistě přinese spoustu inspirativních podnětů a diskuzí o nejrůznějších rozvojových záměrech. „Na Osoblažsku je krásně, je tam ale tvrdý život. Tuto oblast dlouhodobě trápí nedostatek pracovních míst, chybí tu vhodná infrastruktura. Věřím, že pozvednutí turistického ruchu nabídne místním lidem nejen společenské a kulturní vyžití, ale hlavně, že regionu pomůže ekonomicky,“řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jan Krkoška. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Během letošní sezóny dojde ke kompletní rekonstrukci nádraží včetně nástupišť v železniční stanici Slezské Rudoltice a v objektu dnes nevyužívaného tzv. „železničního hradla“ ve stanici Třemešná ve Slezsku. Slavnostní otevření se plánuje na počest výročí 100 let České republiky a 120 let od zahájení úzkokolejné trati z Třemešné do Osoblahy, hlavní turistické atrakce regionu.

Proměnu podstoupí také Bohušov. Díky podpoře Moravskoslezského kraje se vybuduje nová lávka přes řeku Osoblaha, a tím se turisté i místní snadno a rychle dostanou ke zřícenině hradu Fulštejn. Zkrátka nepřijde ani obec Slezské Pavlovice na severním okraji mikroregionu. Do konce srpna se děti, dospělí i senioři mohou těšit na kompletně nový odpočinkový a relaxační park. Při jeho návštěvě jim budou k dispozici herní a cvičební pomůcky a také příjemná atmosféra parku s novými stromy a zelení.

