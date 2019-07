Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Císařským lázním chceme co nejvíce zachovat původní podobu

Nejnižší nabídkovou cenou se bude řídit výběr společnosti spolu s dalšími podmínkami, která opraví Císařské lázně. Zadávací řízení už schválila před několika týdny krajská rada, a to formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu. Výrazně se tím posuneme k zahájení kompletní rekonstrukce Císařských lázní. Tato národní kulturní památka už 18 let chátrá a čeká na opravu. Zatím se nikomu nepodařilo začít s celkovou obnovou budovy. Naši předchůdci totiž většinou plánovali velké zásahy do objektu, proto nikdy nezískali souhlasné stanovisko orgánů památkové péče. Nyní chceme Císařské lázně opravit tak, aby se nezasahovalo do jejich podoby. Oprava bude stát podle předpokladů 483,9 milionu korun bez DPH. Zadávací dokumentaci jsme předem poslali ke kontrole ministerstvu kultury, které na opravu uvolní 250 milionů korun. V rozpočtovém výhledu kraje je na rekonstrukci 200 milionů korun, Karlovy Vary pošlou 100 milionů. Nechali jsme také provést stavebně technický průzkum Císařských lázní a budeme velmi pečlivě kontrolovat jak průběh, tak financování stavebních prací. Stav budovy si vyžádá sanaci spodní části, aby už nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí, přízemí a vzlínání vlhkosti. V maximální možné míře mají být zachované a zrestaurované původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. V případě fasády je v plánu oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků. Střechu čeká výměna krytiny, repase klempířských a pasířských dekorativních prvků.

