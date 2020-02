Hejtmanka Pokorná Jermanová: Pane Kašpare, nedělejte účet bez hostinského

reklama

Vážený pane starosto,

děkuji Vám, že jste si udělal čas v nabitém programu a napsal mi osobní dopis. Vážím si toho o to více, že v Kolíně musíte řešit spoustu problémů, jako například zpackanou rekonstrukci Pražské ulice, nasazení městských autobusů, které se podařilo po velkých obtížích nakonec „vysoutěžit“ (s velkým zpožděním, které se městu významně prodraží), či nepovedenou kuličkovou dráhu pro děti za více než 700 tis, která nevydržela v provozu ani týden. Jak je to s dary pro hnutí STAN od společností, které od Vaší radnice dostávají zakázky? Za zmínku stojí například dar od firmy Geosan, která realizuje zmíněnou rekonstrukci Pražské ulice ve Vašem městě, a to, jak dobře víte, není jediný takový dar. Vyhrožování fyzickým násilím zastupiteli Martinu Hermanovi už tak nějak patří k politickému stylu Vaší kolínské kliky, jak jsem pochopila. Nechci Vám otevírat další staré či nové rány. Proto přejděme k věci.

Opravdu si vážím Vašeho emotivního dopisu, který jste mi zaslal a snažil se v něm popsat, co vše Vás trápí jako občana našeho regionu, starostu i místopředsedu Finančního výboru Středočeského kraje. Snažím se Vás pochopit i v tom, že se se svými obavami snažíte podělit s Vašimi příznivci na sociálních sítích. Myslím, že Vám rozumím a nemám Vám to za zlé, byť bych předpokládala, že relevantní odpovědi a informace ohledně všech šesti zmíněných bodů ve Vašem dopise by Vám mohli poskytnout krajští zastupitelé z hnutí STAN, tedy pokud by se pravidelně účastnili jednání zastupitelstva a vydrželi na něm do jeho skončení.

Proč to zmiňuji? Je tomu tak proto, že na minulém zasedání, a není to tak dlouho, protože se konalo 27. ledna, bylo jasně řečeno, že o vyrovnání s RP Mladá bude jednat zastupitelstvo v dubnu, a to na základě dalších posudků, které nechal zpracovat člen vedení kraje JUDr. Robert Bezděk, CSc., který se problematikou narovnání vztahů intenzivně zabývá. Trápí Vás, jak píšete, také vyřizování dotazů dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jistě je Vám jako představiteli samosprávy jasné, že tyto věci řeší úředníci v přenesené působnosti a reagují na položené dotazy v souladu s tímto zákonem. Pokud informace mohou předat, pak je poskytnou. Je-li počet dotazů v rámci politického boje navýšen, což může vyvolat znevažování práce kraje opozicí, pak se samozřejmě i toto může ve statistikách vyřízených či nevyřízených dotazů projevit. Například jen od jednoho konkrétního žadatele z Kolína byly v průběhu loňského roku podány desítky žádostí na jedno, a to samé téma. Jistě chápete, že kraj má spoustu jiných, mnohem důležitějších, agend, na jejichž vyřízení je nutné čas krajských úředníků vynaložit.

Píšete, že nechápete, proč jsme odmítli více peněz pro Středočechy, jako občany kraje. Předpokládám, že tím narážíte na sdělení pana Věslava Michalika, který chtěl, abychom podpořili návrh zákona RUD z dílny STAN. Je s podivem, že to můžete napsat, a předkládat veřejnosti na sociálních sítích, protože to jen ukazuje na skutečnost, že nesledujete tisk a zprávy kolem tohoto tématu. Autor návrhu, pan hejtman Půta, se mi za populistické zneužití nikým neprojednaného návrhu středočeskými zastupiteli z hnutí STAN osobně omluvil. Pokud byste toto téma sledoval v médiích, pak byste věděl, že návrh zákona k RUD z dílny STAN nebyl s nikým odpovědným konzultován a že Asociace krajů ČR má zřízenu odbornou pracovní skupinu, které osobně předsedám. Shodli jsme se na tom, že do konce března připravíme výchozí návrh zákona, který bude pro ministerstvo, vládu i Poslaneckou sněmovnu průchozí a bude hájit zájmy občanů našeho kraje. Zřejmě jste ani nezachytil informaci, že se o navýšení podílu rozpočtového určení daní pro Středočeský kraj snaží vedení kraje už více než dva roky, a že se o tom mnohokrát hovořilo i na zastupitelstvu kraje a také tak dlouho v tisku psalo. Na to není, pane starosto, co říci. Ano, možná jste se to v bulváru nedočetl, ale seriózním tiskem bylo toto téma zachyceno.

Hnutí STAN mi na základě Vašeho dopisu ústy pana předsedy Víta Rakušana na sociálních sítích nabízí pomoc při vedení kraje. Ráda bych Vám připomněla, že hnutí STAN mi již jednou pomáhalo v rámci krajské koalice. Pomoc to byla vskutku „významná“. Pan radní pro investice Martin Macháček stav krajských investic přivedl skoro na buben. Nebyl schopen proinvestovat skoro nic. A když už jsme zmínili jméno předsedy klubu zastupitelů za STAN pana Věslava Michalika, který byl v roce 2017 před rozpadem koalice radním majícím v gesci také kotlíkové dotace. Spíše byste se měl, pane starosto, zamyslet nad jeho počínám, díky němuž se před budovou krajského úřadu skoro poprali naštvaní obyvatelé kvůli jím špatně nastavenému přijímaní žádostí. Bivakování a potyčky žadatelů před krajským úřadem jsou nezapomenutelné, stejně jako 25 milionů korun, které museli zastupitelé schválit a uvolnit z krajského rozpočtu na napravení jeho chyb. Navíc pan Michalik dodnes zastupitelům nevysvětlil zajímavý střet zájmů okolo jeho rodinné společnosti Dark Sky. O podezřelých aktivitách Věslava Michalika psala už v roce 2010 Sabina Slonková. Jednalo se o 200 milionovou provizi ČSOB pro společnost CA IB, ve které byl pan Michalik jedním z klíčových manažerů. Provize skončila za nevyjasněných okolností v zahraničí, viz ZDE.

Za naprosto nehorázné považuji Vaše slova o zneužití zdravotního stavu předsedy Kontrolního výboru pana RNDr. Ivo Šance. Jako představitel samosprávy musíte dobře vědět, že je na vůli zastupitelů, jak při volbě rozhodnou. Práce Kontrolního výboru paralyzována není, protože výkon jeho předsedy může převzít jeden z místopředsedů, který byl řádně zvolen zastupitelstvem. Mimochodem, Kontrolní výbor bude zasedat příští týden.

Pomoc pana Víta Rakušana, radního pro cestovní ruch, byla také pro Středočeský kraj „velkým přínosem“. Když odešel, nebylo bohužel na čem stavět. Bez nadsázky by se dalo říct, že za jeho působení v našem kraji zavládl spíše turistický klid.

Zmiňujete také zásah Policie ČR na Krajské správě a údržbě silnic našeho kraje. Divím se, že jste překvapen. Vždyť pan krajský zastupitel Michael Pánek veřejně prohlašuje, že dal na vedení kraje i vedení této příspěvkové organizace kraje trestní oznámení. Je tedy logické, že Policie ČR provádí úkony, které s tím souvisí, že dělá svoji práci. I pro vedení kraje je dobré, že se podezření prezentovaná politiky ODS a STAN prošetří. Co se týče pokuty z ÚHOS udělené KSÚS, počkejme, prosím, na výsledek rozkládací žaloby k provedenému rozhodnutí. Tento podnět opět vychází z toho, co pan Pánek šíří. Jím napadaný postup má své logické opodstatnění. I o tom byste se mohl dozvědět, pokud byste alespoň minimálně sledoval danou problematiku v médiích. Navíc byly zakázky napadené tímto krajským zastupitelem administrovány v době, kdy byli ve vedení kraje radní za hnutí STAN i ODS. Na základě požadavku vedení kraje byl také proveden audit, s jehož výsledky byli seznámeni členové Kontrolního i Finančního výboru zastupitelstva, kde opět má dnešní opozice své zástupce. Auditor neshledal na postupu administrace nic nezákonného.

Závěrem bych Vás ráda požádala, abyste nedělal účet bez hostinského v záležitostech poměřování sil samosprávných i jiných politiků na výkon jejich funkce. Udělal jste závěr bez znalosti obsahu témat, o nichž píšete. Přijde mi, že jste od skutečných relevantních informací hodně vzdálen a že budete mít v této oblasti systematického sledování dění v kraji mnohé co dohánět. Pomoci z Vaší strany, která je takto neodborná a vágní, skutečně nemohu využít, byť mi ji nabízíte.

Zároveň si myslím, že pokud byste nabídnutou ruku podával upřímně, pak by nejspíš nebyla tak vehementně šířena ve virtuálním světě. Mohu to tak číst jen jako prázdné předvolební gesto.

S úctou,

JPJ

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



