Herman (ANO): Místopředseda STAN skrýval peníze na Kypru, dělal s Rusy a žaloval mě pro pomluvu

Na jednání Věslava Michalika jsem upozorňoval dlouho před tím, než si jeho pochybných aktivit, které nedokázal vysvětlit a opakovaně o nich lhal, začala všímat veřejnost v souvislosti s jeho nominací na ministra Fialovy vlády.
Zprávy o jeho nelegální činnosti ode mě měli jako špičky STAN (Rakušan, Pecková a jiní), tak média.
Nestalo se ale nic. Naopak jsem byl vysmíván, dehonestován a moje zdroje zpochybňovány. Výsledek nyní známe a není jím nic menšího, než kauza DOZIMETR. Pokud by na moje podněty bylo tehdy reflektováno, kauza by nikdy nemohla propuknout v tak obludném měřítku. Michalík by se nikdy nemohl stát náměstkem Peckové pro finance a velmi pravděpodobně by pak ani nebyli na Krajskou správu a údržbu silnic dosazeni lidé, kteří ji tunelovali v rámci středočeské větve Dozimetru, o které - jak doufám - ještě uslyšíme.
SNÍDANĚ U HEJTMANKY:
Na tu snídani nikdy nezapomenu.
Tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová uspořádala pracovní setkání předsedů zastupitelských klubů v zasedací místnosti Rady kraje a jelikož to bylo hned ráno, spojila naše sezení se snídaní. Nic opulentního, párky, vajíčka, rohlíky, kafe…
Mezi jednotlivými sousty jsme tedy řešili i krajské pracovní záležitosti a během hovoru, skloněn nad míchaným vajíčkem najednou slyším: „Nehledejte za tím nic osobního, já také nepovažuji za osobní, že jsem včera podal žalobu na kolegu Hermana…“.
To mě donutilo zvednout hlavu a nevěřícně se zeptat: „To myslíte vážně? Čeho jsem se vůči vám měl dopustit?“
Bylo mi sděleno, že svými neustálými výpady, články a tiskovinami upozorňuji na jeho střet zájmů, který podle něj neexistuje a že se tedy bude bránit takto.
Vzpomněl jsem si na předcházející Rakušanovo trestní oznámení, které na mě podal a které bylo odloženo pro nedůvodnost a uvědomil si, že STAN skutečně považuje Policii a orgány činné v trestním řízení za nástroje boje za zájmy svého hnutí a bezostyšně je k tomu využívá.
Překvapený z toho, že mi žaloba byla sdělena jsem tedy nebyl, z toho, co to sdělení obsahovalo ale ano.
Byla to žaloba pro pomluvu. Panu Michalikovi vadilo, že o něm prohlašuju, že je ve střetu zájmů. Já si přitom nedovedl představit průkaznější střet zájmů, než ten, na který jsem v souvislosti s jeho působením na Kraji upozorňoval a ke kterému byla tuzemská média naprosto hluchá a v podstatě si ho vůbec nevšímala.
UČEBNICOVÝ STŘET ZÁJMŮ MÍSTOPŘEDSEDY STAN:
Pan Michalik byl v době, kdy Středočeský kraj uzavřel nájemní smlouvu s DARK SKY členem zastupitelstva Středočeského kraje a od jeho vzniku byl též členem představenstva Středočeského inovačního centra. Na svoje propojení s firmou DARK SKY ale ostatní zastupitele v době schvalování smlouvy na svůj potenciální střet zájmů neupozornil.
V době, kdy byl Michalik krajským radním a Středočeské inovační centrum spadalo do oboru jeho působnosti, došlo prokazatelně a opakovaně ke změně předmětu nájmu a doby nájmu a také samozřejmě ke zvýšení nájemného až na částku převyšující 100.000,- Kč měsíčně. Ani v této době však Michalik nikomu ze zastupitelů nesdělil, že se nachází ve střetu zájmů, a navýšené nájemné bude inkasovat firma, se kterou je prokazatelně propojen.
Navíc poté, co jsem na jeho střet zájmů upozornil na mě Michalik podal žalobu pro pomluvu.
PENÍZE, PŘÍBUZNÍ, KYPR, RUSOVÉ, SPONZORING STAN:
Nyní je na čase osvětlit roli a majetkovou strukturu firem, které měly s tímto případem co dělat.
V první řadě je to zmíněná Dark Sky s.r.o., ta ještě v této době má sídlo v Michalikových Dolních Břežanech a v jejích statutárních orgánech sedí Michalikova švagrová. To samo osobě generuje mnou popsaný střet zájmů, který spočíval v tom, že Michalik nejen že neoznámil svůj vztah k této firmě, když jako středočeský zastupitel hlasoval o smlouvě, ze které měla tato firma profit, ale hlavně v tom, že jako radní Středočeského kraje neustále navyšoval nájemné, které kraj firmě platil.
To ale není to nejzajímavější. Tím je vlastnická struktura Dark Sky s.r.o. Pokud ji prozkoumáme, zjistíme, že v době, o které je řeč ji vlastnila firma LOWFIELD INVESTMENT se sídlem na Kypru. To je ta firma, o které nejprve Michalik tvrdil, že ji nezná, pak uvedl, že s nikým z té firmy neobchodoval, aby si následně vzpomněl - opět usvědčený ze lži - že patřila jeho ženě.
A je to ta stejná firma, která půjčila jemu a jeho ruským parťákům obří peníze na solární byznys, aniž by požadovala jakékoli jištění svojí půjčky.
A do třetice je to ta stejná firma, jejíž podnikání a aktivity slíbil Michalik vysvětlit, než se stane ministrem.
„Pan Michalik slíbil, že v co nejkratší době odtajní strukturu této firmy (Lowfield) a přinese průkazné informace, že jeho podnikání byly běžné investice a není v nich nic pochybného. Tím bude vyřešena i otázka darů, které obdrželo hnutí STAN,“ napsal serveru Lidovky.cz Rakušan.
Michalik ale nic nevysvětlil a následně bylo oznámeno, že na ministra kandidovat nebude. Ani to ale Rakušana nevarovalo a neustále jsme tak mohli z řad STAN číst a slyšet, jaký že to byl Věšek vizionář, přítel a vzor.
A to nemluvím o tom, že firmy navázané na zmíněnou kyperskou LOWFIELD INVESTMENT poslaly STAN nemalé finanční prostředky.
CO ŘÍKÁ ROZSUDEK SOUDU?
Pro ilustraci uvádím citaci z rozsudku Okresního soudu v Kolíně, kde se Věslav Michalik na mně domáhal omluvy za tvrzení o střetu zájmů, který jsem spatřoval v působení V. Michalika ve vedení Středočeského kraje a v jeho propojení s firmou, která od Středočeského kraje inkasovala peníze:
"V okamžiku uzavření nájemní smlouvy sice žalobce (Michalik) nebyl členem rady Středočeského kraje, avšak v době, kdy tuto funkci již vykonával a Středočeské inovační centrum, spadalo do oboru jeho působnosti, došlo opakovaně ke změně předmětu nájmu a doby nájmu, jakož i ke zvýšení nájemného až na částku 104 253 Kč měsíčně. Žalobce (Michalik) přitom ani skutkově netvrdil, že snad jako člen zastupitelstva Středočeského kraje v době projednávání nabídky na uzavření nájemní smlouvy nebo jako člen rady Středočeského kraje i člen představenstva Středočeského inovačního centra, v době uzavření dohod o změnách nájemní smlouvy upozornil orgány Středočeského kraje nebo Středočeského inovačního centra, na své osobní a majetkové propojení s pronajímatelem, společností Dark Sky s.r.o."
EPILOG:
Jak jsem Věslava Michalika poznal, byl to bezesporu chytrý chlap, který viděl ne za jeden roh, ale za dva. Svoje schopnosti ale bez skrupulí používal na obohacení sebe a svojí rodiny, přičemž překračoval zákon. Bral si stamilionové půjčky, čerpal obří dotace v řádech desetimilionů, ulíval peníze na Kypru, nedokázal vysvětlit původ vydělaných peněz a v neposlední řadě hrál zcela zásadní roli v kauze Dozimetr.
Pokud i tváří v tvář tomuto dovede Vít Rakušan hlásat, že se Dozimetr netýkal STAN, ale jen Petra Hlubučka, se kterým se STAN rozloučil, tak by se měl nechat vyšetřit.
A pokud tváří v tvář tomuto dovede Vít Rakušan spolu s hejtmankou Petrou Peckovou pět chvalozpěvy na tohoto gaunera a pojmenovat po něm dokonce náměstí v Dolních Břežanech, měli by se stydět.
Martin HERMAN, ANO
středočeský zastupitel,
místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
