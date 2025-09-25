Herman (ANO): Pohádka o tom, jak STAN neměl nic společného s Dozimetrem

Pravda je ale trochu jinde…
O čem to bude?
- Společné dovolené, rodinné vazby, oficiální styky… Šlo v Dozimetru jen o jednoho politika STAN?
- Kdo je Slepičák a co řekl?
- Čí smrt zachránila STAN? - Podle koho se jmenuje Dozimetr?
Především je třeba si hned na úvod připomenout slova onoho muže, se kterým se Rakušan hned po zátahu policistů v červnu 2022 rozešel. Tím viníkem, na kterého ministr vnitra i celý STAN všechno hodil, je Petr Hlubuček, někdejší náměstek pražského primátora, přezdívaný svými kamarády ve zločinecké skupině Slepičák, pro svoji zálibu v těchto opeřencích.
A právě Slepičák je autorem zásadního výroku, který, mimo jiné, Rakušanovu „pohádku o tom, jak STAN neměl s Dozimetrem cokoli společného“ od základů zpochybňuje. Další pochybnosti samozřejmě budí společné dovolené místopředsedy STAN Polčáka s hlavou zločinecké skupiny Michalem Redlem, Gazdíkovi veřejně přiznané vztahy s týmž Michalem Redlem i jeho otcem, podnikatelem v hazardním byznysu… a je toho víc.
Martin Herman, MPA
Vraťme se ale k tomu zásadnímu Hlubučkovu výroku. Toho se dopustil v jednom rozhovoru, kdy prohlásil, že „Věškova smrt zachránila hnutí STAN“.
Co tím myslel? Především je třeba říci, koho tím myslel. A ta odpověď složitá není – šlo o Věslava Michalika, dalšího tehdejšího místopředsedu STAN, který už tehdy proslul svým střetem zájmů, nevysvětlitelnými desítkami milionů na kyperských účtech, či nejasným sponzorováním hnutí STAN. Server Neovlivní o něm dokonce napsal, že šlo o hlavního financiéra tohoto hnutí.
Tento velký zákulisní hráč totiž zemřel těsně před policejním zásahem proti Redlovi a jeho skupině a zlí jazykové tvrdí, že poté, co jeho srdce nevydrželo informaci, že se zatýkání a domovní prohlídky budou týkat i jeho samotného. Stranou nechávám případný únik informací a to, že jeho přítel Vít Rakušan působil v tu dobu jako ministr vnitra, a i když tvrdí, že o akci Dozimetr neměl ponětí, věřit mu to lze asi jako to, že svůj šifrovaný telefon dal na hraní dětem.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Není těžké si domyslet, co Hlubuček myslel tím, že jeho smrt STAN zachránila, zvláště poté, co se policisté odmítli zabývat Michalikovou rolí v kauze z odůvodněním, že zemřel.
Podivné se to jeví zejména s přihlédnutím k uniklým odposlechům, kde se Michalikovo jméno skloňuje velmi často a třeba hlava organizované skupiny Michal Redl zmiňuje třeba to, že „s tím, jde na Věška a myslí, že to dopadne“.
Další z obviněných Zakaria Nemrah zase Redlovi referuje o svých jednáních vedoucích k tunelování středočeských zakázek na silnice s odkazem na Věslava Michalika: „Je to s ním sdílené absolutně ve všem. A krom toho je s Věškem a hejtmankou odladěná celá organizační struktura … Nikomu se to ještě nepodařilo. Věšek je úplně nadšenej. Říká - ty vole, super.“
Závěrem pak už jen informace o tom, proč se kauza jmenuje Dozimetr. To je možná ta poslední kapka poháru nedůvěry k Rakušanovu tvrzení o tom, že STAN nic, STAN muzikant. Věslav Michalik, financiér hnutí STAN, jeho místopředseda a člověk velmi pochybné pověsti, totiž v minulosti působil v Akademii věd v rámci Ústavu dozimetrie záření.
Jistě jen náhodou pak policisté zvolili název kauzy právě podle působiště jednoho z místopředsedů STAN, co říkáte?
Zdroje: PrahaIn (ZDE a ZDE), Facebook (ZDE), České noviny (ZDE)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV