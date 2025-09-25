Herman (ANO): Pohádka o tom, jak STAN neměl nic společného s Dozimetrem

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rád veřejně vyhlašuje, jak se jeho hnutí s kauzou Dozimetr předpisově vypořádalo a že to byla kauza jednoho muže, se kterým se okamžitě rozešli.

Herman (ANO): Pohádka o tom, jak STAN neměl nic společného s Dozimetrem
Pravda je ale trochu jinde…

O čem to bude?

  • Společné dovolené, rodinné vazby, oficiální styky… Šlo v Dozimetru jen o jednoho politika STAN?
  • Kdo je Slepičák a co řekl?
  • Čí smrt zachránila STAN? - Podle koho se jmenuje Dozimetr?

Především je třeba si hned na úvod připomenout slova onoho muže, se kterým se Rakušan hned po zátahu policistů v červnu 2022 rozešel. Tím viníkem, na kterého ministr vnitra i celý STAN všechno hodil, je Petr Hlubuček, někdejší náměstek pražského primátora, přezdívaný svými kamarády ve zločinecké skupině Slepičák, pro svoji zálibu v těchto opeřencích.

A právě Slepičák je autorem zásadního výroku, který, mimo jiné, Rakušanovu „pohádku o tom, jak STAN neměl s Dozimetrem cokoli společného“ od základů zpochybňuje. Další pochybnosti samozřejmě budí společné dovolené místopředsedy STAN Polčáka s hlavou zločinecké skupiny Michalem Redlem, Gazdíkovi veřejně přiznané vztahy s týmž Michalem Redlem i jeho otcem, podnikatelem v hazardním byznysu… a je toho víc.

Vraťme se ale k tomu zásadnímu Hlubučkovu výroku. Toho se dopustil v jednom rozhovoru, kdy prohlásil, že „Věškova smrt zachránila hnutí STAN“.

Co tím myslel? Především je třeba říci, koho tím myslel. A ta odpověď složitá není – šlo o Věslava Michalika, dalšího tehdejšího místopředsedu STAN, který už tehdy proslul svým střetem zájmů, nevysvětlitelnými desítkami milionů na kyperských účtech, či nejasným sponzorováním hnutí STAN. Server Neovlivní o něm dokonce napsal, že šlo o hlavního financiéra tohoto hnutí.

Tento velký zákulisní hráč totiž zemřel těsně před policejním zásahem proti Redlovi a jeho skupině a zlí jazykové tvrdí, že poté, co jeho srdce nevydrželo informaci, že se zatýkání a domovní prohlídky budou týkat i jeho samotného. Stranou nechávám případný únik informací a to, že jeho přítel Vít Rakušan působil v tu dobu jako ministr vnitra, a i když tvrdí, že o akci Dozimetr neměl ponětí, věřit mu to lze asi jako to, že svůj šifrovaný telefon dal na hraní dětem.

Není těžké si domyslet, co Hlubuček myslel tím, že jeho smrt STAN zachránila, zvláště poté, co se policisté odmítli zabývat Michalikovou rolí v kauze z odůvodněním, že zemřel.

Podivné se to jeví zejména s přihlédnutím k uniklým odposlechům, kde se Michalikovo jméno skloňuje velmi často a třeba hlava organizované skupiny Michal Redl zmiňuje třeba to, že „s tím, jde na Věška a myslí, že to dopadne“.

Další z obviněných Zakaria Nemrah zase Redlovi referuje o svých jednáních vedoucích k tunelování středočeských zakázek na silnice s odkazem na Věslava Michalika: „Je to s ním sdílené absolutně ve všem. A krom toho je s Věškem a hejtmankou odladěná celá organizační struktura … Nikomu se to ještě nepodařilo. Věšek je úplně nadšenej. Říká - ty vole, super.“

Závěrem pak už jen informace o tom, proč se kauza jmenuje Dozimetr. To je možná ta poslední kapka poháru nedůvěry k Rakušanovu tvrzení o tom, že STAN nic, STAN muzikant. Věslav Michalik, financiér hnutí STAN, jeho místopředseda a člověk velmi pochybné pověsti, totiž v minulosti působil v Akademii věd v rámci Ústavu dozimetrie záření.

Jistě jen náhodou pak policisté zvolili název kauzy právě podle působiště jednoho z místopředsedů STAN, co říkáte?

