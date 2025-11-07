Dušan Neumann: Už teď se firmy stěhují za levnou energií do USA

Zmínkou o nové oponě, která tentokrát už není železná, ale zelená, přesto stále rozděluje Evropu, otevřela redaktorka Martina Kociánová ve vysílání Rádia Universum rozhovor s Dušanem Neumannem, novinářem, který už 40 let žije v Americe. Zeptala se ho, zda zrušením zelené ideologie v USA v její extrémistické podobě získá Amerika proti Evropě další velkou výhodu.
„Určitě. Ale hlavně se zrušením zelené ideologie otevírají nová pole pro levnou energetickou politiku. Dneska už je ve Spojených státech cena energií poloviční než v Evropě a v některých státech je to ještě podstatně méně. Takže bohužel pro Evropu – mnoho výrobců v energeticky náročných odvětvích se stěhuje do Spojených států. Dneska třeba německý Siemens zaměstnává ve Spojených státech víc lidí než v Německu. Takže během dvou tří let – pokud to tady bude takto pokračovat – si budou Spojené státy téměř monopolizovat vývoz zkapalněných plynů a velmi pravděpodobně i ropných produktů, a posílí tedy svou pozici asi největšího vývozce energií na světě,“ řekl Neumann ve vysílání.
Trump podle něj chce srazit cenu ropy a plynu tak, aby Vladimír Putin přišel o zbytek peněz na financování války. „Ale to je běh na dlouhou trať. Jinak to u energií je znát. Já bych se za Američany nevytahoval, ale když v lednu stál litr benzínu 27,28 korun, když to převedu, a teď stojí 14, tak to je velký rozdíl. A protože Američani pořád a všude dojíždějí, tak je to docela podstatné snížení nákladů, a je to znát. Ale zase ne hned, protože u zemědělců, kteří používali diesel, naftu – všechny traktory jsou na naftu – tak se to projeví až po další sklizni, až se všechny ty náklady sečtou. Čili ne hned. Ale inflaci se podařilo zastavit. Je trošičku skoková, ale pořád je pod tři procenta. Někdy vyleze na 3,1, a to už potom progresivisté šílejí. Ale je to v únosných mezích. Za Bidena byla – a to bylo pro Ameriku hrozné – inflace 7,8 procent,“ uvedl novinář.
Dále připomněl, že Trump je obchodník. Jeho taktika je zcela jasná a předvídatelná. „Vyžene požadavky na nesmysl a pak ustupuje,“ popsal ji Neumann.
Tradiční spojenci si s tím však nevědí rady. „Moje největší výtka k Trumpově politice je, že když zjistil, že všechny státy jsou ochotny přejít na 10 procent, tak odmítl nabídky některých států zrušit cla úplně. Ze začátku to slíbil, ale nedodržel to. A to mu mám za zlé. Ale na druhou stranu to znamená obrovský příliv peněz do rozpočtu Spojených států, které jsou zadluženy 37 biliony dolarů, což je tolik nul, že se nevejdou na stůl, takže to si člověk ani nedovede představit. A to se mu daří snižovat,“ vysvětlil znalec života v USA.
Trump se snažil o snížení bonity dolaru a dolar skutečně klesl, takže dnes je asi za dvacet korun. Ale to je pro americký vývoz výhodné, protože Spojené státy jsou víceméně soběstačné, a na domácím trhu se to nepocítí. „Ano, něco zdražuje, byly výkyvy, před rokem a něco zdražila vejce, takže jich byl tucet asi za 8 dolarů, ale to bylo způsobeno ptačí chřipkou, a ve Spojených státech se muselo utratit 160 milionů nosnic. Ale už je to nazpátek, takže se za vajíčka platí v podstatě to, co se platilo předtím. Něco klesá, něco stoupá, ale co bude klesat – a trošku už se to začíná projevovat – je cena hovězího, protože Američané odmítli tu součást zeleného údělu, že krávy a býci přispívají k oteplování a že se to musí omezovat. Toto Američani neberou. Američani bez steaků – to je jako Američan bez auta,“ objasnil Neumann.
V USA už začínají stavět i Češi
Hovořil také o návratu průmyslové výroby do USA. Uvedl, že továrnu nelze vrátit za měsíc, když je v Americe zavřena už desítky let. „Takže to je v ekonomice běh na delší trať. Důležité je, pokud se továrny začínají stavět. Dokonce i několik významných českých firem začíná ve Spojených státech stavět. Problém je, že část Američanů se odnaučila v těchto odvětvích pracovat. Takže energie je levná, pozemky, takže postavit fabriku – fajn. Ale kdo to bude vyrábět, když to nikdo neumí? A to se zase musí vycvičit, vytrénovat pracovní síla, a to zase není věc na měsíc. Takže já si netroufám dělat nějaký závěr, a zatím bych řekl, že je to fifty fifty,“ řekl novinář.
O dění v EU se Američané podle něj příliš nezajímají. „Když byste se někde ve Spojených státech v baru zeptala, kdo šéfuje Evropské unii, tak na vás budou koukat s otevřenou pusou,“ vysvětlil Neumann a vrátil se ke clům. Problém je podle něj s Indií, což je dnes nejlidnatější stát na světě, a firmy Spojených států mají v Indii veliké zastoupení.
„Prakticky každá společnost, která má kreditní karty, tak má call centra, a ta jsou dneska v Indii nebo v Pákistánu, a tak dál. Ale přitom Indové měli na americké zboží úžasná cla, třeba 100, 150 procent. Třeba Harley-Davidson postavil továrnu v Thajsku, protože tam byla cla přes 200 procent na motorku. Takže oni tam postavili továrnu, a v podstatě to tam vozili rozebrané v bednách, a místní to tam akorát sešroubují. Takže toto chtěl Trump vyeliminovat, a částečně se mu to daří,“ vysvětlil host.
Hovořil i tom, že Trump chce omezit zneužívání sociálních dávek, zejména vyplácení falešných invalidních důchodců. „Neboť dneska ze všech důchodců na invalidním důchodě je asi 13 procent Američanů, což jsou statisíce. A pojišťovny to občas honí, ale většinu těchto lidí najdete pod autem nebo na střeše. Takže je třeba to prověřit a zastavit tam, kde se to zneužívá. A bohužel, zneužívání vidím třeba i u nás v malém městě, a je to podstatné, protože jsou lidé, kteří by mohli pracovat, ale jsou na těchto dávkách a nepracují. Máte chlapíka, je mu 55, takže už ho nikdo nechce najmout za peníze, na které byl zvyklý, takže má pronajatý domeček, ten mu platí město, a protože musí k doktorovi, tak auto, na to se to nevztahuje. Takže můžete vlastnit auto nebo vlastnit dům, který vám někdo platí, a nemusíte nic dělat,“ podivuje se Čech.
Obrovské výdaje jdou také do školství včetně univerzit. „Zejména výdaje na zdravotnictví a školství má Amerika nejvyšší na světě, ale to, co za ně dodává, to není to nejlepší. Ono to nikde není nejlepší, ale některé věci jsou strašně drahé. Zejména je problém americké školství, kde je to cítit. Ale tento problém nezpůsobil ani Trump, to už je dávno, a hlavní žábou na prameni jsou učitelské odbory. Učitel, který neumí učit, tak se nedá vyhodit, když je v odborech,“ vysvětlil Neumann.
Hovořil také o údajném Trumpově útoku na akademické svobody. „Harvardova univerzita dostávala ze státního rozpočtu tři miliardy dolarů ročně. Nevím proč, protože Harvardova univerzita má v bance 52 miliard dolarů, ze kterých může financovat úplně nejchudší studenty. Ale oni peníze akumulují a školné stoupá a platy pánů profesorů jsou nebetyčné. A není to věnováno na vzdělání, ale na velmi příjemné věci života na této univerzitě, zejména těch, kteří tam pracují. Takže proč by měla Harvardská univerzita dostávat tři miliardy dolarů, když jich má 52 v kešeni?“ ptá se novinář.
A ptá se: „A proč by měl přispět daňový poplatník, který si nemůže dovolit poslat vlastní dítě na Harvard, kde se platí školné 70 000 dolarů ročně? Proč by měl přispívat na ty tři miliardy, které tam stát dává. To nemá hlavu ani patu.“
Když se zruší 70 pohlaví, nic to nestojí
Největším překvapením pro progresivisty podle něj bylo, že ženy ve věku mezi 40 lety se vyloženě přiklonily na stranu konzervativců, a to právě proto, že když jim děti doma začaly vyprávět výsledky sexuální výchovy ve školách, tak to prostě maminku naštve. „A to demokrati vůbec nečekali. Takže v místních volbách do místních administrativ – a ty ve Spojených státech mají daleko větší pravomoci, než tady v Evropě – se dostalo hodně maminek, a ty to vedou konzervativním způsobem, a je to dobré, a mně se to líbí. A v politice se to dneska v Česku také přihodilo v posledních volbách,“ okomentoval Neumann.
Kociánová připomněla, že na začátku mandátu Trump začal tažení proti programům, které podporovaly genderovou ideologii, rasové kvóty nebo ideologická školení typu „kritická rasová teorie“, a přiškrtil dotace neziskovkám, které byly aktivistickými buňkami. „Ale teď se o tom u nás zase tolik nepíše. Znamená to, že Donald Trump má v tomto tak dobře našlápnuto, že už to není až tak na dennodenním přetřesu?“ zeptala se redaktorka.
„Není, a to hlavně z jednoho jediného důvodu, že toto vyrukování proti tomu asi bylo mediálně velice výnosné – i pro něj – a nestálo to žádné peníze. Ale ostatní reformy – ekonomická, armádní – to stojí peníze, a dlouho trvá, než se takový program dá dohromady, a než se na to seženou peníze. Ale když se prostě zruší 70 pohlaví, tak to administrativu nic nestojí. Ale občas si Trump v tomto stále zažertuje, a to vždycky vyprovokuje. Někdy před měsícem se na něco ptali, a Trump – nevím, jestli si to vymyslel sám – řekl, že až archeologové za 500 let otevřou na hřbitově hroby LGBT lidí, tak tam stejně najdou jenom mužské a ženské kostry,“ řekl host.
Trump také zakázal transgender osobám sloužit v armádě, rozbil ideologům LGBT+ jejich pozice. Neumann připomněl, že ještě za Bidenovy vlády se do armády Spojených států a do námořnictva nepodařilo rekrutovat dost lidí. Chybělo 37 000 rekrutů ročně. Dnes jsou rekordní počty mladých lidí, kteří se hlásí do armády, a to jak mužů, tak žen.
„A teď lehce odbočím k tomu, co považuju od Donalda Trumpa za pitomost, že zase přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války. Je to fajn, ale jenom kolik bude stát hlavičkový papír, to je přece nesmysl. A v říjnu si nechal ministr Hegseth svolat generály – nemohli mu to odpustit, že si všechny svolává na jedno místo – a tam vyložil návrat k tomu, že vojáci jsou válečníci a že jejich jediným úkolem je, když to bude nutné, vyhrát, a nic jiného. A že k tomu, aby to mohli zvládnout, tak musejí mít dobrý výcvik a dobrou fyzičku, a že tedy to nejhorší, co může voják vidět, je tlustý generál. Takže generálové musejí do tělocvičny, a když nezhubnou – tak nazdar,“ uzavřel Neumann.
autor: Naďa Borská