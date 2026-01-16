Hladík (KDU-ČSL): Není to ani vrtoch starce ani vyřizování účtů

Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Pěkné dobré dopoledne. Já myslím, že teďka trochu musí kolegy z vlády a z vládních poslaneckých lavic mrzet, že musí tady sledovat a poslouchat to, že Motoristé si prosadili tenhle ten bod na pořad schůze. My už jsme se mohli věnovat věcným věcem, sociálnímu pojištění, jednacímu řádu, stavebnímu zákonu a místo toho tady znova opakovaně, stále donekonečna, řešíme Filipa Turka, pana poslance, prostřednictvím pana předsedajícího. Tak jenom chci říct pro všechny, kteří nás sledují, že jsme tady mohli řešit dávno věcné věci, kdyby tady prostě Motoristé si neprosadili tento bod, který Sněmovnu zdržuje a nebyly tady útoky pana poslance Rajchla, prostřednictvím pana předsedajícího a dalších.
Tak my tady máme dvojí metr. Protože pan kolega Zuna už tady citoval citáty pana ministra Macinky v době, kdy prezident Zeman nechtěl jmenovat pana kolegu Lipavského, pak nechtěl jmenovat mě, předtím pana Pocheho, předtím pana Šmardu, protože si vyřizoval svoje osobní účty. Zdůvodnil to vždy jenom mediálně a řekl, že ten nemá kompetence k tomu, aby ministra dělal nebo třeba vzdělání nebo něco podobného. My ale v tom případu, který tady řešíme, a já musím říct, že nejmenování člena vlády po návrhu premiéra je věc závažná. Je věc závažná a opravdu je do značné míry precedentní, protože Ústava České republiky hovoří jasně. Zároveň ale pan prezident na rozdíl od prezidenta Zemana svoje rozhodnutí odůvodnil.
Odůvodnil ho písemnou formou a svoje argumenty shrnul a jsou všem známé. Já se omlouvám, možná všichni poslanci a poslankyně ho nečetli. Tak já ho tady přečtu, protože si myslím, že je potřeba znát argumenty, které pan prezident dal na stůl. "Jsem naprosto přesvědčen" - a cituji pana prezidenta - "že na straně magistra Filipa Turka existuje množství okolností, které mnohdy jednotlivě, ale především ve svém souhrnu jeho loajalitu vůči fundamentálním principům a hodnotám ústavního řádu důvodně zpochybňují.
Ve svých různých vyjádřeních, v jednáních opakovaně adoroval či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mimo jiné i českých zemí. Svými výroky vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin. Minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Různými svými kroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu, vůli k dodržování právního řádu našeho státu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy, kupříkladu z mladické nerozvážnosti. Nemám též pochybnosti, že lze takto jednání magistru Filipu Turkovi přičíst natolik, aby u veřejnosti dlouhodobě vyvolala pochybnosti o jeho loajalitě vůči ústavnímu řádu našeho demokratického právního státu, jak se o tom Ústavní soud zmiňuje především ve svém nálezu z 5. 12. 2001, který byl v tomto pohledu potvrzen též nálezem z 11. 2. 2020.
Konečně považuji celou situaci týkající se členství magistra Filipa Turka ve vládě za ojedinělou, od přijetí ústavy zcela bezprecedentní, naprosto nesrovnatelnou s jakýmkoliv předchozím případem uplatňování výhrad či odmítnutí jmenování ve vztahu k navrhovaným členům vlády ze strany minulých prezidentů republiky.
Z výše uvedených důvodů proto považuji ústavně přípustné důvody pro nevyhovění vašemu návrhu na jmenování magistra Filipa Turka členem vlády a pověření jej řízením Ministerstva životního prostředí za naplněné a své jednání za souladné s ústavním pořádkem." Konec citace.
Já chci zdůraznit, že nejmenování člena vlády po návrhu premiéra země je závažná věc, ale zároveň na rozdíl od všech předchozích případů, tak v tomto ojedinělém případu tak, jak pan prezident zdůvodnil, musím říct, že se s ním ztotožňuji. Proto to usnesení, které v obecné formuli tak, jak jej pan poslanec ministr Boris Šťastný prostřednictvím pana předsedajícího navrhl, podporuji. Tak v případu, o kterém tady konkrétně jednáme, podporuji pana prezidenta republiky, protože na rozdíl od všech předchozích případů svoje jednání zdůvodnil písemně, podložil rozhodnutím Ústavního soudu, jasně veřejnosti v souladu s ústavou dal najevo, proč tak učinil.
Není to ani vrtoch starce, ani vyřizování si účtů, ani žádné osobní jednání. Kdyby tomu tak bylo, tak by pan prezident republiky totiž nemohl jmenovat některé ze současných ctěných členů vlády, protože on by měl dost drobného si s některými z členů vlády vyřizovat své účty. Neučinil to a jednal tak konkrétně jenom v jednom jediném návrhu.
Děkuji za pozornost.
