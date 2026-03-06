Hladík (KDU-ČSL): Vláda se vydává cestou krátkodobých politických gest

Možná to dnes bude trochu delší, ale myslím, že si to téma zaslouží.
Sněmovna posunula návrh státního rozpočtu do třetího čtení. Rozpočet je vždy nejdůležitějším zákonem roku, protože ukazuje, na čem nám jako zemi skutečně záleží.
Když jsem si návrh rozpočtu nové vlády procházel, narazil jsem na věci, které mi prostě nedávají smysl. Škrty v oblasti ochrany přírody, omezení podpory organizací, které se starají o krajinu, nebo nejistota kolem programů, které pomáhají lidem snižovat náklady na energie.
Mrzí mě, že vláda Andreje Babiše, podporovaná Motoristy a dalšími populisty, se vydává cestou krátkodobých politických gest místo dlouhodobé odpovědnosti. Víte, vyrůstal jsem na Vysočině v rodině, kde se hospodařilo zodpovědně a kde se člověk brzy naučil, že věci mají svůj řád. Když se o pole nebo les nestaráte včas, příroda vám to vrátí později. Stejně to funguje i ve veřejných věcech. Rozhodnutí, která uděláme dnes, mají dopad na roky dopředu a někdy i na další generace.
Proto jsem s kolegy předložil několik konkrétních pozměňovacích návrhů. Navrhujeme například 300 milionů korun na obnovu přírody, podporu národních parků a organizací, které pečují o chráněná území. Další prostředky mají směřovat do zoologických zahrad, záchranných stanic pro volně žijící živočichy nebo do neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují péči o krajinu a environmentální výchově. Součástí návrhů je také přesun 200 milionů korun na sanaci benzenové havárie u Hustopečí nad Bečvou, která patří k nejzávažnějším ekologickým událostem posledních let.
Stejně důležité je podle mě zachovat stabilitu programu Nová zelená úsporám. Ten pomáhá domácnostem snižovat náklady na energie a zároveň posiluje energetickou bezpečnost celé země. Lidé potřebují jistotu, že když plánují investice do svého domu, vědí, co mohou od státu očekávat.
Jako poslanec za jižní Moravu cítím odpovědnost za kraj, odkud pocházím a kde žiju, ale zároveň i za celek naší země. Česká republika je silná tehdy, když se dobře žije ve městech i na venkově a když se o krajinu staráme s respektem a dlouhodobou perspektivou.
Rozpočet ještě čeká finální hlasování. Já se budu dál snažit, aby v něm zůstalo místo pro věci, které mají dlouhodobý smysl pro lidi i pro krajinu, ve které žijeme.
