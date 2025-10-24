Hlaváček (STAN): Posouváme přeměnu brownfieldu na městskou čtvrť kupředu

Schválili jsme změnu územního plánu v lokalitě Centrum Nový Žižkov a odblokovali tím výstavbu rezidenčního projektu, který je dalším dílem do skládačky budoucí čtvrti Nákladové nádraží Žižkov.

K této změně jsme dojednali plánovací smlouvu s investorem Central Group a městskou částí Praha 3, díky níž město zajistí další finanční prostředky ve výši 112 milionů korun na základní školu a přímou realizaci mateřské školy pro 125 dětí, park podél hřbitovů a nové náměstí. Celkový příspěvek investora pak dosáhne výše 271 milionů korun.

Projekt vznikne v místě, kde dříve stála Ústřední telekomunikační budova, a je v souladu s urbanistickou studií Olšanská, která nás přibližuje k proměně této ulice na velkorysou městskou třídu a nastavuje limity pro okolní zástavbu.

Navazujeme na intenzivní odvedenou práci v této lokalitě a posouváme přeměnu brownfieldu na městskou čtvrť kupředu. Za spolupráci děkuji městské části Praha 3, a zejména místostarostovi Pavlu Dobešovi.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
