Hlaváček (STAN): Vltavská filharmonie neohrozí životní prostředí

Máme výsledky dokumentace EIA, která detailně analyzuje možné dopady projektu na jednotlivé složky životního prostředí. Analýza posuzovala nejen proces výstavby, ale i následný provoz. A závěr posouzení dokumentace je jasný - projekt nebude představovat významné zhoršení životního prostředí a vliv na jednotlivé složky životního prostředí bude akceptovatelný.
Vltavskou filharmonii od začátku připravujeme s důrazem na ohleduplnost vůči městskému i životnímu prostředí. Proces EIA je v tomto ohledu klíčový - umožňuje nám transparentně a odborně ověřit, že záměr přinese Praze i celé České republice nejen kvalitní architekturu a programovou náplň, ale i atraktivní veřejný prostor bez nepřiměřených dopadů. Nyní čekáme už jen na závazné stanovisko zpracovatele posudku.
Taky připomínám, že na konci loňského roku jsme obdrželi výsledky dopadové analýzy, která se zabývala finanční a provozní stránkou budovy. Z ní vyplývá, že i kdyby celá investice byla hrazena z veřejných zdrojů, do roku 2052 se vrátí 1,8krát. A to nemluvě o vytvoření nových pracovních míst a zatraktivnění Prahy v globálním měřítku.
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
autor: PV