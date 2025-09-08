Hlaváček (STAN): Vltavská filharmonie neohrozí životní prostředí

08.09.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k analýze vlivu Vltavské filharmonie na životní prostředí

Hlaváček (STAN): Vltavská filharmonie neohrozí životní prostředí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlaváček (STAN)

Máme výsledky dokumentace EIA, která detailně analyzuje možné dopady projektu na jednotlivé složky životního prostředí. Analýza posuzovala nejen proces výstavby, ale i následný provoz. A závěr posouzení dokumentace je jasný - projekt nebude představovat významné zhoršení životního prostředí a vliv na jednotlivé složky životního prostředí bude akceptovatelný.

Vltavskou filharmonii od začátku připravujeme s důrazem na ohleduplnost vůči městskému i životnímu prostředí. Proces EIA je v tomto ohledu klíčový - umožňuje nám transparentně a odborně ověřit, že záměr přinese Praze i celé České republice nejen kvalitní architekturu a programovou náplň, ale i atraktivní veřejný prostor bez nepřiměřených dopadů. Nyní čekáme už jen na závazné stanovisko zpracovatele posudku.

Taky připomínám, že na konci loňského roku jsme obdrželi výsledky dopadové analýzy, která se zabývala finanční a provozní stránkou budovy. Z ní vyplývá, že i kdyby celá investice byla hrazena z veřejných zdrojů, do roku 2052 se vrátí 1,8krát. A to nemluvě o vytvoření nových pracovních míst a zatraktivnění Prahy v globálním měřítku.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hlaváček (STAN): Hlavní nádraží součástí velkého dopravního uzlu
Hlaváček (STAN): Manuál vize Štvanice zkvalitní správu a údržbu ostrova
Hlaváček (STAN): Koridor VTR Praha – Drážďany je povolen
Hlaváček (STAN): Rezignace na výstavbu městského bydlení byla velká chyba

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hlaváček , kultura , Praha , projekt , STAN , životní prostředí

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Líbí se vám projekt Vltavské filharmonie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Opravdu věříte tomu, že je Evropa silná?

Co na mezinárodní scéně dokázala? Třeba o míru na Ukrajině se začalo jednat až se zvolením Trumpa, dohoda o clech s USA je podle mě mnohem víc výhodná pro USA než pro Evropu a ekonomika Evropy čím dál víc zaostává jak za USA, tak za Čínou. Co se týká naší obrany, tak opět jsou evropské státy závislé...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hlaváček (STAN): Vltavská filharmonie neohrozí životní prostředí

23:08 Hlaváček (STAN): Vltavská filharmonie neohrozí životní prostředí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k analýze vlivu Vltavské filharmonie na životní prost…