Prokop (ANO): Dát dohromady střední odborné školy, gymnázium, zdravotnickou školu a další

Helsinky jsou skvělý příklad, jak může vypadat moderní vzdělávání. V městské části Myllypuro tam vznikl vzdělávací kampus, který propojuje střední školy, odborné vzdělávání a v tomto případě i vysokou školu do jednoho funkčního celku. A není to ojedinělý projekt. Podobných zařízení ve Finsku funguje hned několik.
Podobným směrem bychom se měli vydat i u nás.
Jak víme, Praha trpí kritickým nedostatkem míst na školách, na který jsme současnou koalici upozorňovali roky.
Proto chceme dát dohromady střední odborné školy, gymnázium, zdravotnickou školu a další obory do jednoho kampusu, který bude:
- sdílet budovy, dílny a laboratoře
- propojovat středoškolské a vysokoškolské vzdělávání
- úzce spolupracovat s praxí (technické, stavební i zdravotnické obory)
- fungovat jako plnohodnotná městská čtvrť se službami – ne izolovaný areál
Ideální umístění? Okraj Prahy, třeba Letňany, Zličín, Chodov s dobrou dostupností z Prahy metrem a ze Středočeského kraje. Dává to smysl jak pro hlavní město, tak pro Středočechy.
Stát tento směr podporuje, Středočeský kraj také. Jen Praha zatím váhá.
Přitom na účtech má zhruba 170 miliard korun, které akorát odpařuje inflace.
Najít dvě miliardy na projekt, který zásadně ovlivní budoucnost našich dětí, by neměl být problém.
Já takový projekt jednoznačně podpořím. Protože kvalitní vzdělání není výdaj. Je to investice, která se vrátí celé společnosti.
Ing. Ondřej Prokop
