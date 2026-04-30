Prokop (ANO): Dát dohromady střední odborné školy, gymnázium, zdravotnickou školu a další

01.05.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k středoškolskému komplexu na okraji Prahy, který by sdružoval několik škol dohromady.

Foto: Archiv O. Prokopa
Popisek: Ondřej Prokop

Helsinky jsou skvělý příklad, jak může vypadat moderní vzdělávání. V městské části Myllypuro tam vznikl vzdělávací kampus, který propojuje střední školy, odborné vzdělávání a v tomto případě i vysokou školu do jednoho funkčního celku. A není to ojedinělý projekt. Podobných zařízení ve Finsku funguje hned několik.

Podobným směrem bychom se měli vydat i u nás.

Jak víme, Praha trpí kritickým nedostatkem míst na školách, na který jsme současnou koalici upozorňovali roky.

Proto chceme dát dohromady střední odborné školy, gymnázium, zdravotnickou školu a další obory do jednoho kampusu, který bude:

  • sdílet budovy, dílny a laboratoře
  • propojovat středoškolské a vysokoškolské vzdělávání
  • úzce spolupracovat s praxí (technické, stavební i zdravotnické obory)
  • fungovat jako plnohodnotná městská čtvrť se službami – ne izolovaný areál

Ideální umístění? Okraj Prahy, třeba Letňany, Zličín, Chodov s dobrou dostupností z Prahy metrem a ze Středočeského kraje. Dává to smysl jak pro hlavní město, tak pro Středočechy.

Stát tento směr podporuje, Středočeský kraj také. Jen Praha zatím váhá.

Přitom na účtech má zhruba 170 miliard korun, které akorát odpařuje inflace.

Najít dvě miliardy na projekt, který zásadně ovlivní budoucnost našich dětí, by neměl být problém.

Já takový projekt jednoznačně podpořím. Protože kvalitní vzdělání není výdaj. Je to investice, která se vrátí celé společnosti.

Ing. Ondřej Prokop

  • ANO 2011
  • územní plánování
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kdo zve sudetské Němce? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla
Černé stavby a skandálně nízký nájem? Ministryně Mrázová se brání
Jiří Kobza: Přežijeme hodnotovou politiku? Není čas přejít na pragmatickou snahu o přežití?
Ukrajinci jsou nespokojení s tím, co teď slyší z EU

Článek obsahuje štítky

ANO , Prokop

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobrý nápad vybudovat kolos budov, které by hostily několik škol najednou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Jan Bureš, DBA byl položen dotaz

Pane Bureš, mám na vás dva dotazy.

Myslíte, že třeba v Rakousko nebo Francii, kde je povinnost mít zavřeno i v neděli, ne jen o svátcích nejsou liberální demokracie? Uvědomujete si, že to není mnohdy tak jednoduché si určit, zda chcete ve svátek do práce? Souhlasím s vámi, že když je jednou otevřeno a podruhé ne, je to zmatek. Proč t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Korejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastůKorejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastů Žvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakovinyŽvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakoviny

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

