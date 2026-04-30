Bartošek (KDU-ČSL): Vyzýváme vládu ke schválení DSA. Otázka bezpečnosti našich dětí

01.05.2026 7:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tlaku na zavedení DSA tady Digital Services Act (nařízení EU o digitálních službách).

Foto: ČT24
Popisek: Jan Bartošek

Algoritmy sociálních sítí jsou bezpečnostní problém. Prokazatelně mají obrovský negativní dopad na psychiku, způsobují radikalizaci a v extrémních případech stojí i za atentáty či teroristickými útoky.

Proto se dnes na můj návrh Bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny zabýval zákonem o digitální ekonomice, který do českých zákonů zavádí evropskou směrnici DSA, neboli Digital Services Act (nařízení o digitálních službách).

To ukládá velkým sociálním sítím povinnost zajistit vysokou míru transparentnosti svých algoritmů, umožnit uživatelům vypnout personalizované doporučování a aktivně zmírňovat rizika, jako je šíření nelegálního obsahu nebo manipulace s veřejným míněním.

Jsem velmi rád, že výbor hlasy opozice, ale i vládní koalice schválil mnou navržené usnesení, které vyzývá vládu ke schválení DSA.

Je to otázka bezpečnosti hlavně našich dětí, které s algoritmy sociálních sítí vyrůstají od mala.

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • poslanec
