Bartošek (KDU-ČSL): Vyzýváme vládu ke schválení DSA. Otázka bezpečnosti našich dětí

Algoritmy sociálních sítí jsou bezpečnostní problém. Prokazatelně mají obrovský negativní dopad na psychiku, způsobují radikalizaci a v extrémních případech stojí i za atentáty či teroristickými útoky.
Proto se dnes na můj návrh Bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny zabýval zákonem o digitální ekonomice, který do českých zákonů zavádí evropskou směrnici DSA, neboli Digital Services Act (nařízení o digitálních službách).
To ukládá velkým sociálním sítím povinnost zajistit vysokou míru transparentnosti svých algoritmů, umožnit uživatelům vypnout personalizované doporučování a aktivně zmírňovat rizika, jako je šíření nelegálního obsahu nebo manipulace s veřejným míněním.
Jsem velmi rád, že výbor hlasy opozice, ale i vládní koalice schválil mnou navržené usnesení, které vyzývá vládu ke schválení DSA.
Je to otázka bezpečnosti hlavně našich dětí, které s algoritmy sociálních sítí vyrůstají od mala.
