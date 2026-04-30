Trikolora: KDU-ČSL. Šest písmenek, která neznamenají vůbec nic

01.05.2026 13:12 | Monitoring
autor: PV

Stanovisko Trikolory k výrokům politiků KDU-ČSL .

Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Trikolora považuje za naprostou nestoudnost, když politici strany, jež už dávno není ani křesťanská, ani demokratická, ani unie, ani československá a ani lidová, neboť z toho všeho jí v názvu zbylo už jen šest písmenek, která neznamenají vůbec nic, a která ve své historii 40 let kolaborovala s komunisty a nyní kolaboruje se sudetoněmeckým landsmanšaftem, nás nálepkují jako kolaboranty, a to jen proto, že na rozdíl od nich máme naši vlast na prvním místě, pročež zastáváme racionální stanoviska i ve věci ukrajinské války.

Vyjádření Marka Výborného či Petra Hladíka na adresu předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové jsou daleko za hranou čehokoli, co ještě lze v demokratické politice akceptovat.

Je směšné, když si "promiskuitní" politici, kteří po desetiletí obcují s kdekým, hrají na morální majáky a arbitry politické elegance.

Psali jsme:

„Škody po Fialovi napraveny.“ Srbsko přivítalo Okamuru
„Kolář mu to doj*bal.“ Macinka dál škádlí Hrad
Umělkyně Kerekes: Babiš není Fico. Chce evropské peníze
Vymyté mozky, nacistické praktiky. Šejna popsal skupinu, která ho pronásleduje

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

Zrušení školného.

Paní Zajíčková, nebylo by možné řešit školné podobným způsobem jako v USA? To znamená dvě základní roviny. Jednak na školné šetří dopředu rodiče a další příbuzní. S tím v podstatě počítám i já a na školné vnoučat šetřím již od jejich narození. A pokud není našetřeno, tak si student prostě bude muset...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Žvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakovinyŽvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakoviny Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu

Další články z rubriky

Trikolora: KDU-ČSL. Šest písmenek, která neznamenají vůbec nic

13:12 Trikolora: KDU-ČSL. Šest písmenek, která neznamenají vůbec nic

Stanovisko Trikolory k výrokům politiků KDU-ČSL .