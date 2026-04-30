Trikolora: KDU-ČSL. Šest písmenek, která neznamenají vůbec nic

Trikolora považuje za naprostou nestoudnost, když politici strany, jež už dávno není ani křesťanská, ani demokratická, ani unie, ani československá a ani lidová, neboť z toho všeho jí v názvu zbylo už jen šest písmenek, která neznamenají vůbec nic, a která ve své historii 40 let kolaborovala s komunisty a nyní kolaboruje se sudetoněmeckým landsmanšaftem, nás nálepkují jako kolaboranty, a to jen proto, že na rozdíl od nich máme naši vlast na prvním místě, pročež zastáváme racionální stanoviska i ve věci ukrajinské války.
Vyjádření Marka Výborného či Petra Hladíka na adresu předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové jsou daleko za hranou čehokoli, co ještě lze v demokratické politice akceptovat.
Je směšné, když si "promiskuitní" politici, kteří po desetiletí obcují s kdekým, hrají na morální majáky a arbitry politické elegance.
