Holata (SPD): Státní lanovka na Ještěd

Před 90 lety v roce 1933 zahájila provoz unikátní lanovka na horu Ještěd vysokou 1012 m, symbol kraje. To, že se cca před půl rokem současný vlastník České dráhy vyjádřily negativně k opravě a následnému „ziskovému“ provozu je pravděpodobně dosud platná informace. A proč o tom píšu? Na konci října 2021 došlo k tragickému pádu lanovky. Vyšetřování není dosud ukončeno a co bude dál se neví. Lanovka již druhou turistickou sezónu nikoho nepřepraví!

V polovině 70 let minulého století prošla dráha zásadní rekonstrukcí. Tenkrát byly dva podpěrné sloupy nahrazeny jedním a došlo také k výměně dvou kabinek s přepravní kapacitou 1050 osob za hodinu v obou směrech. Délka trati se prodloužila o 4 m.

Současný vývoj a stav je ostudný. Nikdo neví, kdy se lanovka opět rozjede a v jaké variantě. Úvahy byly opravit, prodloužit ke konečné tramvaji, vybudovat sedačkové provedení, zkrátka vždy podle autora myšlenky. Situace víří emoce. Vedení města podává zastupitelům informace prostřednictvím Zpravodaje Liberce a prostřednictvím odpovědí na dotazy či materiály pro jednání zastupitelstva. Tak až při schvalování rozpočtu jsme se dověděli, že Liberec bude jednat o odkoupení lanovky a v rozpočtu vyčleníme peníze. Přitom další vize primátora Jaroslava Zámečníka (SLK) je úsměvná. V únorovém Zpravodaji Liberce píše, že Liberečané by mohli mít lepší cenu jízdného, a přitom se vyjadřuje stále k cizímu majetku státu, nikoliv města! Má Liberec vůbec mít ambici vlastnit či podílet se na rekonstrukci lanovky? Má málo starostí? Město splácí dluhy z minula a její největší Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou stojí v letošním roce městskou kasu téměř 0,5 mld. Kč. Opět se mi ozývají otázky, na které neznám odpovědi. Proč tady někdo marní čas? Nemá nic lepšího na práci? Jediné pozitivum na konaní je iniciativa neznámo koho prohlásit lanovku kulturní památkou. Tento krok by ukončil spekulace, jak bude lanovka v budoucnu vypadat. Zrekonstruovala by se a opravila do stavu před pádem. No jo, ale co s celým Ještědem? Situace není pro radu města vůbec jednoduchá, a tak si pro jistotu nechá zpracovat odbornou studii brněnskou společností Jacobs Clean Energy, která bude hotova v listopadu 2023? Co z toho plyne? S největší pravděpodobností nebude lanovka jezdit ani v létě 2024. Tam kde dřív stačil selský rozum … Zkrátka doba se mění a primátorovi nepomůže ani CSc. za jménem.

Do logické hry nositele opravy lanovky může a měl by vstoupit Liberecký kraj, který má Ještěd ve znaku, provozuje společnost Autobusy LK jezdící přes Ještědský hřeben, navíc netrpí nouzí o zdroje a je zdatným partnerem znalým postupů při jednání s Českými drahami, nynějším majitele torza lanovky na Ještěd. Zkrátka vše trvá příliš dlouho. Lanovka byla a bude turistickým lákadlem. Její současnou výluku nenapadlo nikoho nenahradil kyvadlovou dopravou, a tak se turisto starej.

Město Liberec má sice dluhy, chystá se na další, ovšem z pohledu řešení provozovatel lanovky je jedno kdo by to byl. Jestli Liberec, nebo Liberecký kraj? SPD proto navrhuje vznik společné pracovní skupiny SML a LK s názvem "LANOVKA", která by aktivně situaci řešila a informovala občany o postupu v řešení nemilé situace.

