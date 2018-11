Horník (STAN): Jen společně můžeme splnit výzvy, které nás čekají

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři.

Nejdříve mi dovolte, abych se krátce ohlédnul za předchozím dvouletém období. Chci z tohoto místa poděkovat Milanu Štěchovi za velmi důstojnou reprezentaci Senátu v posledních letech a za to, co pro Senát všechno vykonal. Můj dík patří i všem kolegyním a kolegům senátorům, se kterými jsem měl to štěstí ono dvouleté období prožít. A v neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům Kanceláře Senátu, protože bez nich by to v Senátu de facto vůbec nešlo.

Proč jsem chtěl nejdřív všem jmenovaným poděkovat? Za prvé nejen proto, že se to sluší, ale zejména, protože si to zaslouží. A za druhé, protože bez spolupráce všech navzájem bych vůbec nenašel odvahu přijmout kandidaturu na předsedu Senátu. Jenom my všichni společně totiž můžeme splnit výzvy, které nás v následujícím dvouletém období čekají.

Jak by mělo další dvouleté období ve 12. funkčním období vypadat? V první řadě bychom měli dbát na to, a to jako doposud, na zajištění kvality legislativního procesu u projednávaných zákonů. Od toho tu především jsme. Senát se dlouhodobě snaží, aby od něj odcházely zákony, které budou srozumitelné většině občanů. Výkladové nejasnosti, nejednoznačné názvosloví, nesjednocené lhůty apod. se stávají v zákonech pro občany nesrozumitelnými. Někdy to až vypadá, že je to úmysl předkladatelů, aby jejich výkladům bylo zapotřebí velké množství právníků a poradenských firem. Protože takovéto zaplevelení zákonů jim zajišťuje nikdy nekončící práci. Chtěl bych s pomocí ostatních senátorek a senátorů klást větší důraz na to, aby ze Senátu odcházeli jasně a srozumitelně znějící ustanovení jednotlivých zákonů, které by byly konzumovatelné pro běžného občana. Neměli bychom podléhat vnějším tlakům stranických sekretariátů. Už o tom mluvil můj předřečník.

A rád bych k vyšším zájmům. Mnozí z vás jste to tady již zažili, že něco musíme. Ne, nemusíme. My musíme jedině zákony od nás vysílat v takovém stavu, aby skutečně byly bez chyb a všem srozumitelné.

Senát je svébytnou horní komorou Parlamentu ČR a podle toho konejme, protože jen tak můžeme docílit souznění, že konáme dle našeho nejlepšího svědomí a vědomí. A to od nás občané očekávají. K tomu nás však musí být všech 81 senátorů majících ve svém volebním obvodu velmi silný mandát obdržený od spoluobčanů přímou volbou, abychom toho cíle mohli dosáhnout. Jedním z velkých úkolů vedení Senátu pro budoucí dvouleté období je zdárné prosazení a dokončení dlouho požadovaného prodloužení doby na projednávání zákonů v Senátu z jednoho na dva měsíce. Co se týče obrazu Senátu navenek, tak by mělo dojít především na vhodnou volbu komunikační strategie směrem k občanům, kterou by se jím měl Senát víc otevřít. Měl by se stát moderní dobře fungující konzervativní institucí při využití nových technologií. Měl by oslovit a více se věnovat mladším generacím v oblasti osvěty parlamentní demokracie a historických souvislostí. Jistě existuje mnoho dalších námětů na dosažení pozitivních ohlasů od občanů na konání v Senátu a ty by mělo vedení Senátu umět analyzovat a v rámci daných možností je i realizovat. Samostatnou kapitolou by byly záležitosti týkající se vnitřního chodu v Senátu, kterou jsou zajišťovány kvalitní podmínky pro práci orgánů v Senátu a pro práci nás všech senátorů. I zde by se dalo mnohé vylepšit a já pevně věřím, že budoucí vedení Senátu spolu s aktivním přístupem Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu překonají mnohé překážky, které byly v předchozím období nepřekonatelné. Závěrem bych chtěl říci. Pokud bych se stal předsedou Senátu, tak tuto funkci budu vykonávat s velkou pokorou při vědomí toho, že musím přednostně zastupovat zájmy dalších 80 senátorek a senátorů před zájmy osobními.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Jan Horník STAN



