Merz upřímně řekl, jak to podle něj vypadá v Německu. Už dva dny je za hnusného rasistu

Německý kancléř a předseda CDU Friedrich Merz v pondělí v 10.00 společně s generálním tajemníkem Carstenem Linnemannem uspořádal tiskovou konferenci, na které informoval veřejnost o výsledcích dvoudenní strategické konzultace vedení strany o zemských volbách v příštím roce a o tom, jak jednat s AfD. Konferenci sledoval zpravodajský server FOCUS online.
„Chceme zůstat dominantní politickou silou v Německu,“ prohlásil Merz krátce po začátku tiskové konference a dodal, že CDU by se v nadcházejících volbách mohla stát nebo stane „nejmocnější silou“. Pravicovou stranu AfD přitom označil za jejího „hlavního soupeře“ a vymezil se proti politickému přesvědčení strany. AfD podle něj chce zvrátit rozhodnutí, „která udělala z Německa zemi, jakou je dnes“.
AfD následně kritizoval i Linnemann. „AfD prosperuje z problémů; to je jejich obchodní model,“ uvedl generální tajemník, podle kterého chce AfD pouze „rozdělovat“ společnost.
Po téměř čtyřiceti minutách trvání konference se jeden z novinářů položil Merzovi otázku, která pravděpodobně zajímala všechny. A to: „Tak co je teď vůbec nového?“ zeptal se novinář na postoj CDU k AfD.
„Vůbec nic,“ odpověděl kancléř. „Nemusíme pokaždé dělat nová rozhodnutí; můžeme také něco potvrdit. To je naše pozice a v nadcházejících měsících ji budeme velmi agresivně obhajovat,“ vysvětlil Merz. S AfD podle jeho slov CDU nemá nic společného.
V průběhu konference byl Merz také několikrát konfrontován s jeho výrokem z minulého úterý, kdy se na schůzce v Postupimi i v souvislosti s posilováním strany AfD vyjádřil k problémům spojeným s migrací. Kancléř tehdy uvedl, že dřívější nedostatky v migrační politice se nyní napravují a údajně se dosahuje pokroku. „Ale samozřejmě máme stále tento problém s obrázkem našich měst, a proto se federální ministr vnitra nyní velmi intenzivně zabývá umožněním a prováděním deportací,“ připustil kancléř.
Merzův výrok o obrázku německých měst se ihned stal terčem kritiky. Mnozí ho vnímali coby diskriminační a rasistický. Vyslovil se proti němu i spolek Muslim Interaktiv, který byl v dubnu 2024 spojován s hamburskými protesty, kde tisíce muslimů požadovaly zřízení chalífátu.
„Pane kancléři, místo toho, abyste čistil obraz měst v Německu, měl byste přestat podporovat genocidní okupační mocnost, která zničila celé městské aglomerace,“ doporučil jeden z členů spolku Muslim Interaktiv Merzovi.
Friedrich Merz und das #Stadtbild in Deutschland pic.twitter.com/lONDuUYlU5— Muslim Interaktiv (@MInteraktiv) October 19, 2025
I strany Levice a Zelení požadují po kancléřovi omluvu. „To tedy lidé s migrační minulostí mají úplně zmizet z veřejného prostoru? V takových momentech kancléř prozrazuje, jak hluboko je rasismus zakořeněn,“ napsal na X poslanec Kassem Taher Saleh ze strany Zelených.
Laut Friedrich Merz sind wir in der Migrationsfrage „schon sehr weit“ – nur das Stadtbild müsse sich endlich ändern. Also sollen Menschen mit Migrationsgeschichte komplett aus dem öffentlichen Raum verschwinden? Der Kanzler verrät in solchen Momenten, wie tief der Rassismus sitzt pic.twitter.com/su4tNFdpak— Kassem Taher Saleh (@kassem_ts) October 15, 2025
Poslanec strany Levice Niema Movassat pak upozornil, že podobný jazyk používal nacistický propagandista Joseph Goebbels, který v roce 1941 psal o tom, že Židé „narušují vzhled ulic“.
„Když dnes Merz hovoří o ‚obrázku měst‘ jako o problému, měli bychom se zastavit a připomenout si, odkud takový jazyk pochází a kam může vést,“ uvedl Movassat a nebyl jediný, kdo si údajné paralely s Goebbelsem povšiml.
Goebbels schrieb am 20.08.1941 in sein Tagebuch über Juden: „Sie verderben nicht nur das Straßenbild, sondern auch die Stimmung.“— Niema Movassat (@NiemaMovassat) October 19, 2025
Wenn heute Merz vom „Stadtbild“ als Problem spricht, sollten wir innehalten und uns erinnern, woher solche Sprache kommt und wohin sie führen kann.
„Prohlédla jsem si zápis v Goebbelsových denících (20. 8. 1941). Jako německý kancléř to člověk musí vědět. V souvislosti s deportacemi se nesmí žvanit o #obrázku měst. To je porušení vyrovnání se s minulostí, bankrot kultury paměti,“ uvedla profesorka a historička kolonialismu, Afriky, genocidy, postkoloniální paměti Jürgen Zimmererová.
Ich habe mir nun den Eintrag in Goebbels Tagebücher (20.8.1941) angesehen. Das muss man als dt. Bundeskanzler wissen. Man darf nicht von #Stadtbild faseln im Kontext von Abschiebung. Das ist ein Bruch mit der Vergangenheitsbewältigung, ein Bankrott der Erinnerungskultur. #Merz pic.twitter.com/gL4NIK0S4n— Jürgen Zimmerer (@JuergenZimmerer) October 21, 2025
Generální tajemník SPD Tim Klüssendorf obvinil Merze z rozdělování společnosti. „Všechno redukovat na jeden problém, problém migrace, a míchat tolik věcí dohromady a zobecňovat – to rozděluje a ničí důvěru,“ cituje tajemníka SPD server Tagesschau.
Kritizován byl kancléř ale i od členů své vlastní strany. Podle europoslance Dennise Radtkeho (CDU) by měl Merz spíše jít příkladem, kdy navíc má mít „zvláštní odpovědnost za soudržnost naší společnosti, kulturu debaty a pozitivní narativ budoucnosti“. I když je na mnoha místech v Německu znepokojivý obrázek našich měst, naznačovat, že by se to mělo změnit deportacemi, je podle slov Radtkeho příliš zjednodušující.
I přes tvrdou kritiku Merz na pondělní tiskové konferenci odmítl vzít svá slova zpět. „Naopak, ještě jednou to zdůrazňuji: musíme to změnit a spolkový ministr vnitra na tom pracuje a my v této politice budeme pokračovat,“ řekl v pondělí před novináři předseda CDU.
„Zeptejte se svých dětí, zeptejte se svých dcer, zeptejte se svých přátel a známých: všichni potvrdí, že to je problém – nejpozději po setmění,“ dodal Merz s tím, že ten, kdo se zeptá svých dcer, pravděpodobně dostane „docela jasnou a zřetelnou odpověď“ na to, co měl oním „obrázkem měst“ na mysli.
A mnozí Merzovi skutečně dali za pravdu.
„Merz má pravdu,“ uvedl uživatel Andreas.
Ganz recht, #Stadtbild#Merz hat recht pic.twitter.com/RO2vyqOI7Q— Andreas Hallaschka ???? ???? ? (@Hallaschka_HH) October 15, 2025
„Ano, mám dceru a vím, co Merz myslí tím „obrázkem měst“. Kdo to neví, buď nemá dceru, nebo nechce vidět realitu,“ souhlasil novinář Carl-Victor Wachs.
Ja, ich habe eine Tochter und weiß was Merz mit Stadtbild meint. Wer es nicht weiß, hat entweder keine Tochter oder keinen Realitätswillen. pic.twitter.com/PtBzPSJ6Gr— Carl-Victor Wachs (@WachsVictor) October 20, 2025
Spisovatelka Maria Braigová si ovšem z Merzova komentáře o dcerách odnesla informaci, že problémem jsou zkrátka jen muži. S dávkou ironie proto pro muže navrhla zákaz vycházení.
„Pokud to myslíte tak, jak to zjevně myslí Merz, pak bych řekla, že problémem v městském prostředí jsou muži. Mají teď všichni dostat zákaz vycházení?“ uvedla na Facebooku spisovatela Maria Braigová.
Další uživatel Facebooku pak Merze obvinil, že problémem není „obrázek německých měst“, nýbrž kancléř samotný. „Naše děti, dcery, synové, ženy a muži nejsou ve městě ohrožováni migranty, ale vaší politikou, která se nejen jazykově, ale i obsahově stále více přibližuje fašistům z AfD,“ vyčetl uživatel sociální sítě Merzovi.
autor: Alena Kratochvílová