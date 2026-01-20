Hrazdil (PRO): Buď drž h*bu, nebo jsi „dezolát“. Buď tleskej, nebo jsi „agent“

Na iDNES vyšel článek o tom, že policie řeší podezření kolem peněz určených na nákup munice a vojenského materiálu pro Ukrajinu. Pokud se ty informace potvrdí, bavíme se o obrovském problému a to nejen finančním, ale i bezpečnostním a morálním.
Podstata je jednoduchá: Vyšetřovatelé podle článku prověřují, zda se část prostředků, které měly sloužit k dodávkám vojenského materiálu, neodklonila jinam, a zda se do toho neměli zapojit lidé z ukrajinských státních struktur přes českou firmu. Jestli je pravda, že za peníze určené na dodávky nakonec nic nepřišlo, je to skandál, který musí být došetřen do poslední koruny.
A teď to, co se nesmí zametat pod koberec: Ukrajina je podle informací, které dlouhodobě vycházejí i v našich médiích (včetně iDNES a dalších), spojovaná s jedním korupčním skandálem za druhým. Neříkám to jako urážku obyčejných lidí, kteří trpí válkou. Říkám to jako fakt o části systému a elit, které s penězi a zakázkami umí zacházet „po svém“.
A pokud naše policie řeší podezření, že se peníze na zbrojní dodávky „ztratily“ přes firmu u nás, pak je logické a velmi pravděpodobné, že ten korupční způsob uvažování mohl prorůstat i sem do České republiky. Ne proto, že by Češi byli horší, ale proto, že když se točí velké peníze a kontrola je slabá, špína se chytá všude.
A teď to hlavní: Když člověk sdílí informaci z velkého českého média a chce k tomu diskuzi, není automaticky „proruský“. Stejně tak iDNES není „proruský“ jen proto, že o tom píše, a policie není „proruská“ proto, že to prověřuje. Tohle je normální kontrolní mechanismus státu: podezření - prověření - závěr.
Co mi ale vadí, je atmosféra, kdy se z každé otázky udělá nálepka. Buď drž hubu, nebo jsi „dezolát“. Buď tleskej, nebo jsi „agent“. Takhle se společnost rozpadá.
