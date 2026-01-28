Hřib (Piráti): Já se nestačím divit té vaší drzosti

Dobrý den, dámy a pánové,
když se podíváte dneska do kalendáře, tak zjistíte, že je to na den přesně tři roky od prezidentských voleb a konkrétně od druhého kola. Skutečně náhodička, že to takhle vyšlo. To ale není ten základní důvod, proč tady je celý klub Pirátů ve flanelových košilích. Ty flanelové košile jsou určitou symbolickou podporou našeho prezidenta, která je teď pro naši demokratickou společnost potřeba, protože ty flanelové košile byly také jedním ze symbolů kampaně v prezidentských volbách pana generála Petra Pavla.
Kromě toho, když se podíváte do toho kalendáře, tak ještě zjistíte jednu věc a zjistíte, že je to nějakých 43 dnů od jmenování vlády. A když se podíváte tedy na to, co tato vláda za těch 43 dnů dokázala, nebo respektive celá koalice, tak stručný výčet. Tak za prvé, otrávili jste lidem svátky tím nehorázným projevem novoročním. Za druhé, slabý premiér se nám nepostavil za naše evropské spojence v NATO. V tichosti jste nachystali další peníze pro Agrofert do fondů zemědělských dotací. Kromě toho premiér tedy nevyřešil svůj střet zájmů. Obcházíte zákony, zaměstnali jste zmocněnce a vlastně i všechny ostatní tady tím cirkusem okolo hajlujícího moštáře. Nedokázali jste přijít na schůzku s prezidentem a ještě si tedy vybíráte novináře, kteří vám budou moci pokládat otázky.
Kromě toho je tady dneska zase další kauza a k tomu i nulová sebereflexe, kterou tady předvedl premiér Babiš k vydírání prezidenta od pana Macinky. Já se nestačím divit té vaší drzosti. Tak vy si myslíte, že ministr zahraničí, kterého jmenoval pan prezident, tady může vydírat prezidenta, který ho jmenoval?A myslíte si, že může ministr zahraničí nařídit jakési domácí vězení pro pana prezidenta, který má velký mandát od voličů, vyšlý z té přímé volby?
Teď pominu, jak absurdně to zní, že se někdo jako pan Macinka snaží vydírat někoho, kdo získal jednak medaili za hrdinství České republiky, ale také Kříž za chrabrost od Francouzské republiky. A tohle celé, když se na to podíváte, je prostě fraška. Tuhle frašku by ale nikdo ani nechtěl natočit, protože by se na to nikdo nechtěl dívat. Ale problém je v tom, že my tady v tomhle tom teďka žijeme a že je to realita, která tady prostě kvůli vám je. Je to realita, kde si pubertálních fracek dupe nožičkou, že chce být ministrem a chce a chce a chce. Jeho chůva tady vydírá prezidenta přes esemesky i veřejně přes média. Slabošský premiér se připravuje, že to tady prostě vysedí, hlavně se o tom už nebavme, protože je mu to vlastně jedno. A je mu to jedno, tedy minimálně do doby, než bude mít jistotu, že nebude vydán spravedlnosti, protože ho koalice nebude chtít vydat, co nevidět o tom budeme hlasovat. A pan Macinka se tady bude uculovat vzadu za pultíkem do kamer. Nahnědlé strany tady pojedou báchorky o tom, že za všechno může zlý Hrad a tak podobně. Ale já vás ubezpečuji, že tohle tedy není realita, ve kterém my chceme žít.
Takže, pane premiére, s ohledem na to, že pan Macinka prošvihl jedinečnou příležitost uchovat si aspoň nějaké zbytky vlastní důstojnosti a také důstojnosti České republiky na zahraniční půdě a neoznámil na té včerejší tiskové konferenci svoji rezignaci, tak já bych vás chtěl vyzvat, pokud máte aspoň elementární zbytky páteře, abyste tedy neprodleně a okamžitě navrhl odvolání pana ministra Macinky, protože člověk, co vydírá prezidenta, nemá na ministerstvu zahraničí vůbec co dělat.
Já vám ještě připomenu znění naší ústavy. Vím, že jste to asi nečetl - ale - stejně jako to programové prohlášení - nicméně, čl. 63 naší ústavy: Prezident republiky dále. Za a) zastupuje stát navenek. Za b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy. Za c) je vrchním velitelem ozbrojených sil. Vy tady teďka, co děláte? Váš ministr zahraničí přijde s tím, že prezidentovi uloží domácí vězení, že prezident v rozporu s ústavou nebude zastupovat stát navenek na tom summitu NATO, což je jednání, které vyplývá z nějaké mezinárodní smlouvy, kterou jsme tady uzavřeli, notabene je to v oblasti, která se týká naší bezpečnosti.
Takže vy si myslíte, že tady budete porušovat ústavu takhle naprosto nehorázně? Tak to vás ujišťuji, že pokud si myslíte, že se tímhletím prostě promlčíte, tak to tedy ani náhodou. Přestaňte se chovat jako srab, který proto, aby si zachránil vlastní krk a nebyl vydaný k soudu, si nechá líbit cokoliv. Vy jste premiér téhle země, tak se tak laskavě začněte chovat a začněte jednat v zájmu naší země a našich občanů. Odvolejte Macinku z ministerského postu, protože vyděrač do vlády nepatří! Nebo vy snad ten postup pana Macinky schvalujete? Protože v těch emocích tady zapadá jedna nejzásadnější otázka. Ministr Macinka v té výhrůžné SMS prezidentovi napsal - abych to citoval přesně - podporu premiéra v této věci mám. Tak to je tvrzení, tečka.
Existují tady jenom dvě možnosti. Tak za prvé, je to lež. Pan Macinka si to prostě vymyslel, aby udělal ramena, prezidenta vystrašil. Anebo za druhé, je to pravda. To znamená, Babiš o tom vydírání věděl a tento postup posvětil. Takže teď si zkusme představit, co by bylo, kdyby to byla lež, varianta jedna. Takže co by byla první věc, kterou by tady dnes ráno premiér řekl? Řekl by logicky: Pan ministr lže, o ničem jsem nevěděl, žádnou podporu pro takovéto chování jsem nedal, nikdy ode mě žádné takové svolení neměl. Jo, tohle by udělal každý. Každý, kdyby to byla skutečně lež. Prostě okamžitě by se distancoval, hodil by přes palubu Macinku, očistil sám sebe. Pan Babiš tohle velice dobře umí, protože to udělal už v minulosti opakovaně. Ale tentokrát ne.
Takže co nám tady předvedl pan premiér? No, nalil nám tady na talíř spoustu omáčky o nešťastných slovech, zklidňování emocí, o soukromí, ale ani jedním slovem nenapsal, že pan Macinka lhal, ani jedním slovem. Ale tady, vážení, tady jde o základní bezpečnost státu. My si s válkou za humny nemůžeme dovolit premiéra, který je rukojmím vlastního ministra. Pane Babiši, víte, jak se vám říká na sociálních sítích, protože jste slabý premiér? Říká se vám Slabiš. Slabiš ještě s takovým hashtagem. Víte, co je to hashtag? Já vím, že vy máte problém s porozuměním tomu modernímu světu. To je takový ten dvojitý křížek. Prostě hashtag Slabiš, kterého drží v šachu parta extremistů a on se nechá, protože se bojí jít k soudu.
Takže, pane premiére, vy jste tady říkal, že byste byl rád, abychom se o tom už nebavili. Ale ta otázka nezmizí, ať se ji budete snažit ignorovat jakkoliv. Lhal pan ministr Macinka, když napsal, že má podporu premiéra v téhle věci? Odpovězte jednoduše ano nebo ne.
Děkuji.
