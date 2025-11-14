Hřib (Piráti): Kde je prostor pro věcnou diskusi?

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady mám návrh na zařazení nového bodu na dnešek s atraktivním názvem: Kde je prostor pro věcnou diskusi? (Smích v sále.) Navrhoval bych to zařadit dneska hned po tom třetím bodě, to znamená vlastně po těch výborech, i když dojde k tomu přehození prostě před ten bod, který je dle pořadu schůze označen jako 18, to znamená před tím návrhem na změny ve složení orgánů PS. Protože u těch prvních dvou tam má docházet k nějakým změnám, prohozením, jak tady bylo navrženo. Nevíme, jestli to schválí, ale i kdyby to bylo tak, abychom měli jasno, kdy to tedy bude zařazeno.
Já teď tedy vysvětlím, proč vlastně si myslím, že tento bod by měl být zařazen. Jedná se o takovou věc, že na včerejším výboru zdravotním proběhlo to, že já jsem tam měl nějaké otázky, řekl bych, zcela věcné k volbě předsedy, která se tam odehrávala. Velmi překvapivě bylo odmítáno to pokládání těch otázek s tím, že vlastně pan předseda výboru ještě není zvolen, takže vlastně není důvod na ty otázky odpovídat. To mě velice překvapilo, musím říct, protože mi přijde, že když někdo někam kandiduje, tak by na ty otázky vlastně měl odpovídat primárně v době, kdy někam kandiduje, protože podle toho přece by se mohli i volitelé rozhodovat, jestli tedy ten svůj hlas mu dají, nebo ne. Naopak mi nepřijde příliš logické, aby ten člověk odpovídal až poté, co je zvolený. Přesto tohle to byla úvaha, kterou tam prezentovali zástupci hnutí ANO. Mně to tedy přišlo zcela absurdní, ale zcela zjevně jim to nijak nezabránilo v tom, aby tuhle argumentaci v té diskusi používali. No, a v konečném důsledku potom na návrh pana poslance Borise Šťastného byl vznesen návrh na přerušení rozpravy. Mě tedy překvapilo, že když to bylo schváleno, že ani nedojela ta fronta těch už přihlášených a ta diskuse byla zaseknutá.
Já jsem měl za to, že ty zdravotní výbory tady máme proto, aby se na nich vedla ta věcná diskuse, protože to následně zjednodušuje, zpřehledňuje a také zrychluje jednání tohoto pléna. A myslel jsem, že vlastně proto se tam jako potkáváme, proto tam ty věci probíráme tak, aby potom jsme se těmi věcmi nemuseli už zabývat tady v širokém plénu a řešit je třeba před lidmi, které ty odborné detaily té věcné diskuse třeba tak moc nezajímají. Protože ta diskuse prostě proběhnout musí. Ale je celkem jasné, že přestože to zdravotnictví je velmi důležité, protože přece jenom nikdo nemládneme, ale prostě ty zdravotní problémy tak nějak čekají nás všechny, téměř všechny, tak bohužel tady téhle možnosti bylo na tom výboru zabráněno tím, že se ta diskuse utnula velice násilně. A já vlastně přemýšlím, jestli tohle je tedy věc, která se tady děla dříve. Já jsem se ptal kolegů... Mohu poprosit o ticho v sále, pane předsedající?
Předseda PSP Tomio Okamura: Jistě. Já vás požádám, vážené poslankyně a poslanci, o klid, ať má pan předseda prostor se vyjádřit. Ještě jednou vás požádám o klid, prosím. Tak, prosím.
Poslanec Zdeněk Hřib: Děkuji. Protože i to ticho v sále, nějak aspoň přiměřené, je důležitou součástí toho, aby ta diskuse mohla být vedena, protože přece jenom, pokud se tady budeme muset překřikovat, tak určitě to znamená, že ta věcná diskuse bohužel vedena být nemůže. A já si myslím, že tady to plénum by mělo být prostorem pro tu věcnou diskusi, která je nezbytná v tom našem snažení. Ale určitě bych byl mnohem raději, kdyby se ty věcné záležitosti vlastně mohly projednávat na tom výboru. Protože přece jenom tohle je osvědčený způsob, jak ty problémy rozpracovat, rozdiskutovat v té věcné rovině v předstihu, než se to dostane na rozhodování pléna, které, jak jsem zmiňoval, by bylo dobré, aby bylo efektivní a rychlé.
Je to věc, kterou můžeme vidět vlastně u prakticky všech kolektivních orgánů, takže samosprávy, jejich rady, rady krajů, rady měst, obcí mají své poradní orgány, své komise, které slouží právě tady k tomuhle. Například pokud se dostaneme k oblasti zdravotnictví, tak i tam dokonce Správní rada VZP došla k tomu, že přestože to není nařízeno žádným zákonem, tak přece jenom je účelné, aby ty věci byly nejprve prodiskutovány na těch odborných platformách, a proto Správní rada VZP zřídila svým jednacím řádem, který si schvaluje sama, takzvané pracovní skupiny, ve kterých se ty věcné problémy předjednávají tak, aby skutečně to jednání Správní rady bylo pružné a rychlé. Ono samozřejmě nemůže být úplně pružné a rychlé, protože ty problémy, které se tam projednávají jsou závažné stejně jako zde, ale přece jenom se ukázalo historicky, že skutečně ten proces projednávání těch záležitostí na plénu Správní rady VZP byl výrazně urychlen.
Já měl za to, já jsem tady, pravda, nový, ale přece jenom si myslím, že i tady by to mělo fungovat tak nějak obdobně. A domníval jsem se, že ten systém je k tomuhle účelu navržen, že opravdu ty výbory...
Já poprosím pana předsedajícího, jestli bych mohl poprosit o klid v sále.
Předseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás požádám o klid, ještě jednou o klid, abych nemusel případně vyhlašovat přestávku, třeba minutu, dvě. Tak prosím vás opravdu o klid a chtěl bych vás poprosit, aby kdo něco máte, tak prosím, do předsálí si to projednejte. Ještě nebudeme evidentně hlasovat, takže prosím o klid.
Tak prosím, pane předsedo.
Poslanec Zdeněk Hřib: Jo, děkuji. Já si tedy dovolím malou odbočku - děkuji, pane předsedající, za to ticho v sále - ale vlastně ono to souvisí i s tím návrhem na název toho bodu, protože přece jenom ten název bodu zní: Kde je ten prostor pro věcnou diskusi?
Předseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás ještě jednou požádám o klid, protože skutečně má pan předseda pravdu, že není klid v sále.
Tak prosím, pane předsedo.
Poslanec Zdeněk Hřib: Děkuji, pane předsedající. Protože přece jenom, pokud by tady v tom sále byl takový hluk, že bychom tu věcnou diskusi tady nemohli vést, tak si myslím, že právě proto ten název toho bodu a ten bod samotný je nanejvýš aktuální. Protože ta otázka, kde je tedy prostor pro tu věcnou diskusi, když na výborech je ta snaha tu věcnou diskusi vést násilně ukončena, a potom následně, když se ta diskuse věcná přenáší na to plénum, tak v takovém případě, když je tady hluk a vlastně i tady je tím hlukem ta věcná diskuse opět znemožňována, tak si myslím, že je to velká škoda, protože jak říká klasik: demokracie je diskuse.
No tak bychom vlastně neměli ani tu demokracii. A to si myslím, že by byla velká škoda a že o tady vlastně nechceme. Proto navrhuji tedy ten bod, kde je prostor pro tu věcnou diskusi.
Já osobně si myslím, že prostor pro věcnou diskusi by měl být na výborech, protože jak říkám, to jsou tělesa, která sdružují lidi, kteří mají zájem o to téma, jsou tam i hosté případně a podobně, takže tohle to jsou ty platformy. A zrovna v oblasti zdravotnictví, která, jak jsem říkal, zajímá nás všechny, tak si myslím, že tohle to je to místo.
Samozřejmě se nebráním jakoby tomu druhému, řekl bych oponentnímu názoru, který vnesl do té rozpravy pan poslanec Boris Šťastný. To znamená ne, nebudeme se bavit věcně na výborech, tam ta diskuse nepatří, protože připomínám, pan poslanec Boris Šťastný byl ten, kdo vznesl návrh na to, aby ta diskuse byla přerušena, a znamená to tedy, že tu diskusi chce vlastně přenést sem na plénum Poslanecké sněmovny, kde pochopitelně také je možnost o těch věcech hovořit.
Já si nemyslím, že to je úplně správný přístup. Na druhou stranu, pokud tedy není možné, aby ta diskuse byla vedená na výborech, no tak poměrně logicky tu rozpravu bude nutné dokončovat tady na plénu Poslanecké sněmovny. A možná, že jo, možná že ta diskuse vlastně zajímá víc lidí a možná že to zdravotnictví je tak důležité, abychom se o něm bavili v kompletní šíři a plné hloubce přímo tady.
Já osobně jako člověk, který teda utrpěl zdravotní vzdělání a dlouhou dobu se zdravotnictví věnoval, tak já osobně bych proti tomu vlastně nic neměl, já si myslím, že to zdravotnictví je velice důležitou součástí veřejných služeb naší společnosti. Ale přece jenom si myslím, že když už jsme si ty výbory schválili, zřídili jsme je, volili tam ty předsedy, místopředsedy a tak dále, přidělili jim ty tajemníky a podobně, tak přece jenom, že by ten systém měl nějakým způsobem fungovat k tomu, aby ta věcná diskuse byla kultivovaná, probíhala na těch výborech, kde já osobně si myslím, že její místo, a tím pádem aby se skutečně ta diskuse nemohla, nemusela vést přímo tady. Ale jak říkám, nebráním se diskusi o oponentním názoru pana poslance Borise Šťastného, že třeba je vhodnější ty věci probírat přímo tady.
No, a teď jste už jistě zvědaví na to, co bylo vlastně podstatou té věcné diskuse na zdravotním výboru. Vidím vám to na očích, ptáte se, o co vlastně šlo? Správná otázka. To vám hned tady stručně vysvětlím. No, v podstatě jde o to, že já jsem se tam ptal pana poslance Maška, který byl nominován na volbu předsedy výboru, na takovou jednu nepříjemnost, která se tady objevila v předminulém volebním období. V podstatě jde o to, že Sněmovna v tom předminulém období, tedy za vlády ANO...
Předseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás zase požádám o klid, omlouvám se, pane předsedo.
Poslanec Zdeněk Hřib: Děkuji, pane předsedající, chtěl jsem právě vás o to požádat a děkuji, že jste zakročil v předstihu. Takže... Kde jsem to byl? Jo. Takže stala se tady taková nepříjemnost, kdy v tom minulém volebním období došlo k tomu, že Sněmovna schválila novelu zákona, která se týkala zdravotního pojištění cizinců. Možná vy, kteří nejste v tom zdravotnictví tak orientovaní, tak se asi ptáte, jak v naší zemi vlastně funguje to pojištění cizinců, a já jsem rád, že vám to tady můžu vysvětlit. Chápu, že kdybychom byli na zdravotním výboru, tak si to asi tak podrobně vysvětlovat nemusíme, protože samozřejmě lidé, kteří zasedají v tom zdravotním výboru, tak ty detaily znají.
Takže stručný úvod do toho, jak funguje zdravotní pojištění cizinců v České republice. Věc se má tak, že dříve tady byly možnosti, aby se cizinci pojistili na své zdravotní pojištění u vícero institucí. Ten systém byl normálně funkční, vy jste dostali přidělené takové to číslo pojištěnce, které asi znáte pod tím, jako že to je to samé, co rodné číslo, tak to tady prostě nějak historicky vzniklo, tak samozřejmě ti cizinci, a dříve to byli i cizinci ze Slovenska, než jsme byli v Evropské unii, tak prostě dostali přidělené to číslo pojištění, které mělo pochopitelně obdobný formát, jako to rodné číslo, ale byly tam nějaké jako jiné indikátory, nebylo to jenom o tom, že ženy mají tu pětku na pozici měsíce, že se tam přičítá a podobně, ale prostě to vypadalo dost podobně jako rodné číslo, plus tam bylo to modulo 11, aby to procházelo přes ty softwary a dařilo se to ověřit, že to skutečně je to rodné číslo nebo něco jako rodné číslo, vlastně to číslo pojištěnce.
Na základě toho potom byl procesován ten cizinec v rámci toho zdravotního systému, takže měl jakoby ten identifikátor, který vypadal dost podobně jako ty české identifikátory. A tímto způsobem se dařilo ty cizince nějak začlenit do toho systému úhrad a podobně, přestože ta úhrada teda nepřicházela do toho zdravotního zařízení standardním způsobem, ale přicházela vlastně od té zdravotní pojišťovny, kterou měl nasmlouvanou, pochopitelně podle toho, co měl nasmlouvané a prostě bylo to celé trochu složitější, ale dalo se to nějak zvládnout. Byl to systém, který byl normálně tady funkční, úplně bez problémů mnoho let.
Samozřejmě v době, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak se ten systém trošku jako zjednodušil v tom smyslu, že pochopitelně ti lidé, kteří byli občany EU, tak nemuseli mít to zahraniční pojištění cizinců, a to z toho důvodu, že pochopitelně byli pojištění v rámci toho evropského systému pojištění, který tady funguje a který je zajištěn v rámci toho systému pro volný pohyb občanů, který tady zaplaťpánbůh máme, a pak se to řeší systémem přes to centrum mezistátních úhrad, kde je ten access point, který řeší to mezistátní vypořádání v rámci států Evropské unie, kde se musím pochlubit, jsem rovněž autorem technického řešení téhle záležitosti. Ale to bychom zabíhali zbytečně do detailu.
Podstatné je, že ten systém, pluralitní systém toho pojištění i pro pojištění cizinců, tady fungoval úplně bez problémů, žádný problém s tím nikdy nebyl, a přesto nějak tady vyvstala iniciativa ten systém změnit. Této iniciativy se chopili poslanci za ANO. V čele toho průvodu, jak jsem pochopil, já jsem tady nebyl, vycházím tady z článků v novinách, konkrétně v Hospodářských novinách, který zní: "Stamilionový účet za nezákonný monopol VZP stát má platit pojišťovně miliardáře Pražáka". Tady se píše, že vlastně došlo k tomu, že ten paragraf, kterým došlo k té změně, předložil lékař a poslanec ANO Miloslav Janulík s podporou své stranické kolegyně a také lékařky Věry Adámkové.
Vycházím z toho, co se píše tady v těch novinách, Hospodářských novinách, je to článek z tohoto roku, 2025 z února, takže není to nějak dávná historie, přestože k té věci došlo tedy v předminulém volebním období. Takže tady tahle ta záležitost byla tedy protlačena, ta změna, poslanci ANO.
Zajímavé je, co bylo podstatou té změny. Podstatou té změny bylo to, že se to zdravotní pojištění cizinců už nemohlo řešit v jiných zdravotních pojišťovnách než pouze, jen a jedině v dceřiné firmě Všeobecné zdravotní pojišťovny, VZP, která se jmenuje Pojišťovna VZP. Já vím, že je to trošku matoucí, ta zkratka je PVZP, Pojišťovna VZP. Já vím, že si říkáte, co je to za nesmysl, proč se to takhle jmenuje, když přece ta VZP je pojišťovna? No, to je to P už v tom jménu, Všeobecná zdravotní pojišťovna, a teď říkáme Pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zní to trochu divně, ale to je prostě instituce, která je dceřinou společností VZP, té velké VZP, kterou všichni známe a někteří z nás mají tu kartičku od ní, já třeba také, já jsem pojištěncem VZP.
Tahleta Pojišťovna VZP získala tedy monopol, monopol na zdravotní pojištění cizinců. A to bylo velice špatně. A na to, že to je špatně nebo že to bude špatně, už tehdy v tom roce 2021 upozorňovala celá řada aktérů, zejména antimonopolní úřad. Na to bychom řekli, že ti by asi měli rozumět tomu, kde může nastat problém s tou konkurencí v tom našem systému. Tak právě antimonopolní úřad, který nepochybně má to odborné zázemí, tak upozorňoval na to, že to není dobře. Česká národní banka, která samozřejmě také provádí nějaký dohled nad tím systémem pojištění obecně. Upozorňovala na to i Hospodářská komora, samozřejmě také důležitý aktér v tom systému, který má zájem na tom, aby nějak jako fungoval a pochopitelně aby tady ten jeden aktér ten monopol neměl a ty možnosti podnikat v tom sektoru měli i další aktéři, kteří třeba můžou být členy Hospodářské komory.
Dokonce i ministerstva na to upozorňovala. Připomínám, že tehdy ta ministerstva byla pod kontrolou ANO, to znamená, ministerstva pod kontrolou ANO upozorňovala poslance z ANO, že to nedělají dobře. Což je taková zajímavá věc, ale asi je to indikátor toho, že skutečně nešlo o nějaký politický boj, ale šlo o to, že to prostě dobrý nápad opravdu není.
Zcela konkrétně bych tady odcitoval Ministerstvo zdravotnictví, které tehdy vedl ministr za ANO Adam Vojtěch, které pravilo, že návrh je v rozporu se zásadou jednotného evropského povolení pro pojišťovny a dostává se do rozporu s evropskou legislativou, když zakládá nerovné postavení pojišťoven... Pardon, to říkala Česká národní banka. Podobně o nepřípustném omezení hospodářské soutěže právě mluvilo Ministerstvo zdravotnictví.
Nicméně přesto se stalo, že tedy návrh pana Janulíka, pana poslance Janulíka, podpořila většina poslanců ANO a prakticky všichni poslanci SPD, KSČM a ČSSD. Senát tehdy sice zákon vrátil, ale uvedení poslanci senátní veto přehlasovali. A tady je právě zajímavé to, že pro to hlasovali i poslanci SPD, k čemuž já se vrátím za chvíli, protože poslanci SPD mají v programu to, že chtějí tu, já teď nevím, abych to odcitoval správně, když tak mi kolegové z SPD pomohou. Vy tam máte v tom programu něco o té majetkové odpovědnosti, majetkové odpovědnosti politiků a podobně. A já se k tomu právě začínám dostávat.
Ten monopol pro Pojišťovnu VZP totiž trval nakonec pouze dva roky. Poté, co Evropská komise upozornila, že novela je skutečně v rozporu s unijním právem, poslanci v létě 2023, tedy v předchozím volebním období, trh se zdravotním pojištěním pro cizince znovu otevřeli. To znamená, zrušili ten monopol a vrátili to zpátky do toho stavu, v jakém to mělo být.
Poslanec Janulík si přitom za tehdejším návrhem i nadále stál. Teď citace tady je v novinách: "Napráskali to ti, kterým jsme zkazili kšeft, který z toho do té doby měli." Reagoval na dotaz Hospodářských novin loni v létě, tedy v roce 2024. Aktuální stanovisko poslance Janulíka se Hospodářským novinám získat nepodařilo - hovoří článek z února 2025.
Tak to by se dalo říct, že to byla nějaká pohádka vlastně se šťastným koncem, protože v roce 2021 se schválila změna, která nebyla dobrým nápadem, a potom následně se to tedy upravilo v létě 2023, takže svět byl znovu v rovnováze.
Ale upozorňuju, že bohužel tím ten problém vlastně neskončil, protože pochopitelně v momentě, kdy tady dojde k nějaké takovéhle jako systémové nerovnosti, nebo jak bych to řekl, tomu narušení té konkurence, tak samozřejmě ty firmy, které v tom mají ten byznys. V tomhle případě jde o byznys za mnoho milionů, to si za chvilku řekneme, tak začíná ten problém v tom, že oni se potom soudí o náhrady toho ušlého zisku, což se stalo samozřejmě i zde.
Stalo se to tak, že se ozvaly ty pojišťovny, některé z nich zatím, konkrétně pojišťovna Slavia miliardáře Pavla Sehnala. To je ten pán, který tady pro tehdejšího premiéra zajistil tu nemocnici v Letňanech, která se vůbec nepoužila, za těch, tuším, 80 milionů nebo kolik to stálo, a potom ještě se ozvala pojišťovna Maxima. Tu podle evidence skutečných majitelů ovládá další miliardář Karel Pražák. To znamená, tyhle pojišťovny se ozvaly. Podaly žalobu k soudu na stát, že jim znemožnil podnikání, že je to diskriminace, protože ten monopol je neoprávněný. Helejte, vždyť to říká ministerstvo, ČNB, Hospodářská komora, antimonopolní úřad, nakonec to řekla i Evropská unie. A ejhle, co se nestalo? Skutečně soudy rozhodly, že stát tady má platit za toto narušení hospodářské soutěže odškodné. A to odškodné nemalé.
Tady ten článek z února 2025 konkrétně mluví o tom, že tedy již druhý soud potvrdil povinnost státu platit odškodné za to, že poslanci před čtyřmi lety dali monopol na zdravotní pojištění cizinců Všeobecné zdravotní pojišťovně, přesně její dceřiné firmě Pojišťovna VZP, a to i přes varování expertů včetně ČNB, Ministerstva financí, že je to v rozporu se zákonem.
Loni v srpnu, tedy oni mluví o roku 2024, přiznal Obvodní soud pro Prahu 1 nárok na ušlý zisk 36 milionů korun pojišťovně Slavia miliardáře Pavla Sehnala a před dvěma týdny pak stejný soud přiklepl zatím nepravomocně 225 milionů korun pojišťovně Maxima. To je ta, kterou tedy podle evidence skutečných majitelů ovládá Karel Pražák. No, a to je vlastně ten problém. To znamená, podle soudu poslanci poskytnutým monopolem pro VZP narušili unijní hospodářskou soutěž a poškodili konkurenty. Teď je tady citace soudkyně Petry Lukáškové: "Neobhájitelně", neobhájitelně, "záměrně", záměrně, "a zcela vědomě v rozporu s právem EU zabránili žalobkyni", tedy pojišťovna, "vykonávat činnost v oblasti pojišťovnictví, v níž dlouhodobě vykazovala zisk." Podle ní - soudkyně Petry Lukáškové - proto stát odpovídá i za škodu, která tím vznikla. No, a to je ten problém.
Sama pojišťovna Maxima v žalobě poukázala na to, že ač poslanci po dvou letech sporný zákon zrušili a jí se vrátila možnost pojišťovat cizince, na původní čísla se zatím nedostala. Zatímco v roce 2021 měla podíl na trhu 14,3 procent, teprve v příštím roce očekává, že se dostane přes 8 procent. A znaleckým posudkem doložila, že dva roky bez možnosti pojištění nabízet ji připravily na ušlém zisku o 62 milionů korun. A o dalších 162 milionů přišla znehodnocením podniku tím, že ztratila svou pozici na trhu, kterou bude dlouho získávat zpět. Soud pak její posudek bez výhrad akceptoval a přikázal škodu ministerstvu uhradit.
Dlužno poznamenat, že tu škodu tedy bude hradit Ministerstvo financí, což vyplývá prostě z nějaké legislativy. Každopádně v tom únoru 2025, tady je uvedeno...
Ministerstvo financí zatím verdikt nechce komentovat, tedy ani to, zda podá odvolání. V současné době písemný rozsudek ve věci pojišťovny Maxima zkoumáme, tedy není možné uvést další postup, uvedla mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
No, v případě pojišťovny Slavia - to je ta druhá, než Maxima - už ministerstvo odvolání podalo. Projednal ho tuto středu - to je tedy článek z února 2025 - Městský soud v Praze a pojišťovně dal zapravdu, že jí nezákonný postup státu způsobil škodu a má nárok na odškodné. Přikázal nicméně prvoinstančnímu soudu, ať výši odškodného projedná znovu. Žaloba je co do základu důvodná, existence škody byla doložena, uvedl soudce Tomáš Pirk. Vadilo mu nicméně, že prvoinstančnímu soudu stačilo, že pojišťovna Slavia způsobenou škodu nedoložila běžným znaleckým posudkem - tak to bylo vlastně u pojišťovny Maxima - ale pouze odborným vyjádřením. Pojišťovna už nabídla, že nechá udělat znalecký posudek, ale současně upozornila, že ale tím pádem bude požadovat mnohem vyšší sumu. Takže to jsme si bohužel nepomohli tím odvoláním, jo? Takže připomenu, díky tedy odvolání ministerstva se ta škoda ještě zvýší. Částka 36 milionů vyčísluje škodu, která monopolem vznikla pouze za první rok. Jeho druhý rok existence je promítnutý v částce zhruba 39 milionů, kterou jsme uplatnili v druhém, paralelně vedeném soudním řízení, upozornil mluvčí pojišťovny Slavia Václav Bálek. To přitom zřejmě nebude konečná suma. Ředitel pojišťovny Karel Waisser před soudním jednáním uvedl, že ještě vyčíslují škodu, která jim vznikla ztrátou podílu na trhu, podobně jako pojišťovně Maxima, jo? To... Jak jsem říkal, ti už byli úspěšní v té škodě a za ztrátu podílu na trhu získali 162 milionů oproti 62 milionům, což byl ušlý zisk.
To znamená, tohleto ale ještě stále nebude konečný účet za škody, které tady vznikly hlasováním poslanců ANO, SPD, KSČM a ČSSD, protože v době, kdy Sněmovna dala monopol státní pojišťovně PVZP, tak poskytovali komerční zdravotní pojištění cizincům ještě UNIQA, SV pojišťovna, dříve ERGO, a AXA. No a ty žalobu mohou také ještě podat, mají šanci uspět, protože ta sporná novela přestala platit v roce 2023 a promlčecí lhůta je v tomto případě tři roky. Takže oni mají čas na to podat žaloby až někdy, tuším, do léta 2026. Takže ten účet v tuto chvíli není ještě konečný.
Takže tady vznikla škoda, v tuto chvíli je to tedy - pokud bych to počítal včetně dosud nepravomocných rozsudků, které ale, jak jsme si řekli, se budou zvyšovat, nikoliv snižovat, ty škody, tak už teď účet je 36 milionů korun pro pojišťovnu Slavia a 225(?) korun pro pojišťovnu Maxima a jak říkám, pojišťovna Slavia tady ještě říká, že těch 36 milionů, to byl jenom první rok. Pak je tady ještě rok druhý, to je dalších 39, no a to byste nevěřili, vychází to přesně na 300 milionů korun, fakt jako přesně, přesně na korunu, což znamená, že jde o hodně peněz, ale upozorňuji, to ještě není konec, protože Slavia ještě vyčíslí škody, které vznikly tím, že s tím, že se prostě ztratil podíl na trhu, který oni původně měli.
No, takže teď jste byli tedy stručně uvedeni do problému, který tady byl jako by historicky způsoben, a teď to, na co já jsem se vlastně ptal na zdravotním výboru, kde bych samozřejmě tohle všechno vůbec vysvětlovat nemusel, protože by tam ti lidé, kteří jsou nominovaní do zdravotního výboru - já jsem přesvědčen, že tyhlety záležitosti... (Oni) jsou s nimi obeznámeni, takže to jsme si mohli ušetřit.
Teď tedy otázka, kterou já jsem tam pokládal. Já jsem se ptal pana kandidujícího nominanta na předsedu, pana doktora Maška, co on si o tom myslí. Já vlastně totiž nevím, jestli on tehdy hlasoval pro nezákonný monopol (Ukazuje materiál.), který způsobil tu škodu 300 milionů našemu státu, kterou budou muset zaplatit všichni naši daňoví poplatníci, anebo jestli on se toho cirkusu neúčastnil - a tím pádem je v tom úplně nevinně. A chtěl jsem po něm vědět, aby mi řekl, co on si myslí o odpovědnosti poslanců, kteří pro to tedy hlasovali, jestli jakoby se ztotožňuje s těmi návrhy nebo úvahami - nebo jak to mám říct - SPD, které tedy říká: Chceme majetkovou odpovědnost politiků, což by tady asi znamenalo, že většina poslanců - já teďka nevím, kdo přesně, ale asi to muselo být tak zhruba, řekněme, aspoň 100 poslanců - se tedy nějak podělí o těch 300 milionů, takže nějak jako rukou společnou, nerozdílnou, každý dá 3 miliony a tím se to jako vyřeší, nebo jakým způsobem se to tedy bude řešit, jo?
Já jsem byl tam oponován s tím, že to tam nepatří na zdravotní výbor, že to není prostor, kde můžeme klást otázky kandidujícím osobám. Mně to přijde jako naprosto absurdní argumentace, která tam zazněla od zástupců ANO, protože samozřejmě: kdy jindy klást někomu, kdo kandiduje, otázky, než v době, kdy tam kandiduje? Tak si myslím, že to je zcela logické. A tohleto bych byl rád, kdybychom si tady vyjasnili tedy, kde je prostor pro věcnou diskusi. A právě proto ten bod navrhuji.
Důležité je to i proto, protože - tady koukám, že vyšel včera článek ještě na Seznam Zprávách, který zní: "Lékařka kdysi podrazila ministra Vojtěcha. Teď jí zařízl návrat do funkce", kde Seznam Zprávy píšou takovou úvahu. Já nevím, jestli je to správně nebo ne, ale to si můžeme tedy říct nebo měli jsme si to říct na zdravotním výboru, a to jsem chtěl, aby se tedy vysvětlilo, že důvod, proč se mění obsazení na výboru zdravotním, mám na mysli pozici předsedy, vlastně není z důvodů nějakých odbornostních nebo podobně, protože nepochybně paní profesorka Adámková je schopná tu funkci zastávat i nadále, ale z důvodů nějakých osobních sympatií pana ministra Adama Vojtěcha.
Tady se totiž píše v tom článku: "Adam Vojtěch nezapomněl političce ANO ,podraz’ s monopolem pro pojišťovnu VZP. Vymínil si, že se nevrátí do čela sněmovního výboru pro zdravotnictví." Mluví se tedy o paní profesorce Adámkové a píše se tady: "Politička je v oblasti zkušená, tento výbor už v barvách hnutí v minulosti vedla a poslední čtyři roky tam byla místopředsedkyní. Proč nyní ANO vysílá do čela výboru někoho jiného? Podle informací Seznam Zpráv byl v poslaneckém klubu ANO o obsazení čela výboru spor. Proti Adámkové jako předsedkyni výboru se postavil nastupují ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Vojtěch už v roli ministra zdravotnictví Adámkovou ve vedení výboru jednou zažil, ve volebním období 2017 až 2021, a nechce si tuto zkušenost zopakovat. Sněmovní výbor je pro ministra zdravotnictví klíčový orgán, který doporučuje nebo naopak komplikuje schválení jeho návrhů zákonů ve Sněmovně. Právě v téhle oblasti to ale v minulosti mezi Vojtěchem a Adámkovou drhlo, a to přesto, že jsou ze stejné strany. Pamětníci tehdejších sporů Seznam Zprávám popsali, že měl Vojtěch potíže s prosazením řady zákonů. Namátkou šlo třeba o emergentní systém pro případ nedostatku některých léků." To připomenu, že je velké téma stále ještě nyní a nepochybně se k tomu vrátíme teď v tomto volebním období, to znamená, je to téma, které opět budeme řešit. "K řadě případů" - těch problémů s prosazováním zákonů - "pak docházelo za covidu. Sama Adámková se k informacím Seznam Zpráv nechtěla vyjádřit, o místo už prý letos ani nemá zájem..." a tak dále. "Naopak záchranáře Jiřího Maška do čela výboru nastupující ministr podpořil, dle hlasů z ANO se jedná o jeho spojence. ,Já jsem podpořil kolegu Maška, myslím, že je to dobrá volba a těším se na spolupráci,‘ uvedl bez dalšího Vojtěch. Dlouhodobé neshody mezi Vojtěchem a Adámkovou veřejně kulminovaly těsně před volbami v roce 2021." Tím se dostáváme k jádru pudla, na které jsem se tehdy ptal, včera, tedy tehdy včera, na zdravotním výboru. "Adámkové se tehdy spolu s dalším poslancem ANO Miloslavem Janulíkem navzdory Vojtěchovi podařilo prosadit monopol na zdravotní pojištění pro cizince pro Pojišťovnu VZP, akciovku vlastněnou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou."
Adámková tehdy byla předsedkyní Správní rady VZP. Ministr Vojtěch v té době poslal poslancům dopis, v němž je vyzýval, aby monopol v hodnotě 800 milionů korun nepřipustili. Tady je důležité ta číslovka 800 milionů, protože my se tady teďka bavíme o 300 milionech, ale tady vidíme, že ve skutečnosti ta cenovka může ještě stoupnout, protože v momentě, kdy se ozvou ty dvě, tři další pojišťovny, jestli se nepletu, jsou to tři pojišťovny, je to ta AXA, je to bývalé ERGO a UNIQUA, ano? No, tak ta cenovka za ty škody může ještě stoupnout na celkem 800 milionů korun. Zavedení monopolu by odporovalo nejenom pravidlům EU, ale vystavilo by Českou republiku také riziku řízení pro porušení evropského práva, jakož i riziku vysokých finančních sankcí a kompenzací soukromým pojišťovnám, které by ztratily možnost provozovat státem povolenou činnost, stálo v dopise.
No a ejhle, ono se stalo úplně přesně to, na co upozorňoval tehdy pan ministr Vojtěch. Vojtěch, ke kterému se tehdy připojila i šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová a další ministři Babišovy vlády. Ovšem apeloval marně. Monopol pak trval dva roky, než se ho nové Sněmovně podařilo zatrhnout. A přesně jak varoval Vojtěch, mělo to dohru. Několik pojišťoven se začalo domáhat od státu odškodného kvůli ušlému zisku a soudy zatím nepravomocně rozhodly, že jim stát musí zaplatit stamiliony korun. Stamilion korun je hodně peněz. Věřím, že se na tom shodneme. Tato kauza byla tématem i čtvrtečního jednání výboru. Tady teda potom popisují, co se dělo na tom výboru, předseda Pirátů Zdeněk Hřib se dotazoval pana doktora Maška, jak se k této věci staví, a kdo z tehdejších poslanců je zodpovědný za škodu, která teď hrozí státu, zaplatit.
Adámková, která čtvrteční zasedání výboru oficiálně vedla, se opakovaně pokusila dotaz utnout s tím, že na něj Mašek nemusí odpovídat. Tohle je tedy ta zpráva, která vyšla včera. No a já říkám, že za mě je důležité vědět, jak se staví budoucí předseda výborů tady k té škodě, nyní 300 milionů, výhledově 800 milionů korun, která tady byla způsobena v přímém důsledku hlasování poslanců ANO a vlastně i tehdejší předsedkyně výboru zdravotnictví, jak se k tomu vlastně staví? Protože já bych se nechtěl dočkat situace, že se to bude opakovat, protože to si myslím, že by bylo velmi špatně, že bychom zaplatili další stamiliony třeba v nějaké jiné kauze, opět proto, protože ten zdravotní výbor, jeho předsedkyně předsedá, nějací další lidi si jedou jako svoji linii v úplně paralelním vesmíru odděleně od toho, co říká Hospodářská komora, antimonopolní úřad, Česká národní banka, Ministerstvo zdravotnictví, nakonec i Evropská unie.
Přijde mi to jako velice závažná věc, kterou jsem právě chtěl řešit na půdě zdravotního výboru, protože tam bychom si nemuseli vysvětlovat celý tady ten základ, který samozřejmě vy, co se nepohybujete dlouhodobě ve zdravotnictví, tak přece jen zcela logicky nemůžete znát, proto bylo nezbytné vás do toho tady stručně uvést. No a já se tedy znovu ptám, kde je prostor pro tu věcnou diskusi, když ne na tom výboru, který, jak jsem říkal, mám za to, že je zřízen k tomu, aby tam ta věcná diskuse probíhala. Takže proto ho, zdůrazňuji, navrhuji ten nový bod s názvem Kde je prostor pro věcnou diskusi? Abychom si to tedy vysvětlili. Já bych byl rád, kdybychom se shodli na tom, že ten prostor pro tu věcnou diskusi je na tom zdravotním výboru, jak jsem říkal, ale o tom se případně budeme bavit až v rámci toho bodu. A obecně bych byl rád, kdyby třeba kandidující osoby do libovolných funkcí aspoň nějak odpovídaly na ty otázky, které jsou jim pokládány, a nesnažily se těm otázkám vyhnout ve stylu ještě nejsem zvolen, protože to je samo o sobě absurdní a podobně, protože to si nemyslím, že je způsob, jak bychom mohli dosáhnout té kultivované věcné diskuse. Děkuji za pozornost.
