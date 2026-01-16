Hřib (Piráti): Nemáte žádný ústavní nárok na konkrétního člověka ve vládě

16.01.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 16. ledna 2026 k Usnesení ke jmenování členů vlády

Hřib (Piráti): Nemáte žádný ústavní nárok na konkrétního člověka ve vládě
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Já bych rád zareagoval na to, co tady bylo řečeno před chvílí. Asi jenom velmi stručně. No, pane první místopředsedo Patriku Nachere, dvojí metr to nepochybně je, a to zejména v kontextu těch historických výroků zástupců vaší koalice. A kromě toho je to jako velice nevyspělé, to, co tady předvádíte tady s tímhle tím usnesením, protože tady v tomto státě platí nějaké rozdělení moci. Moc výkonná, moc zákonodárná, moc soudní. Myslím, že to je učivo tak druhého stupně základní školy, možná mě někdo opraví, že je to možná ještě dřív, kdy se to vyučuje na školách.

Každopádně pro vás to důležité, co byste si měli pamatovat, je, že vy nestojíte nad těmi pravidly. Vy jste součást toho systému, účastníte se demokratických voleb a ta pravidla prostě budete respektovat, ano? A nebudete tady předvádět to, co tady předvádíte. Já chápu, že to je jakási zjevná ochutnávka, ale prostě se smiřte s tím, že ta pravidla tady platí i pro vás.

Tady zkonstatoval můj předřečník nějaké historické výroky pana Macinky o kašpárkovi s dredy a nevycválaných fraccích, tak já bych rád dodal, že kašpárek s dredy si tehdy svého nevycválaného fracka prosadil, a to je ten velký rozdíl proti aktuální vládě, kdy slabý premiér Babiš si není schopen prosadit svou. To je ten velký rozdíl.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A připomenu, že také pan Macinka nebyl jediný, kdo tehdy psal v tom smyslu, že vlastně prezident to právo má. 10. prosince 2021 na facebookovém účtu dost podobnou věc napsal i pan předseda Radim Fiala. Prezident má právo nejmenovat ministra, pokud pochybuje o jeho odbornosti. Hlava státu není podřízena předsedovi vlády. Ano? Takže tohle je tedy zjevně dvojí metr, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ty důvody, připomenu, že jsou faktické. Nejde o žádnou osobní antipatii pana prezidenta vůči nějakému konkrétnímu člověku a pan prezident ty důvody jasně uvedl ve svém dopise, který je veřejný, každý si ho může přečíst. Za prvé, jde o ochranu ústavního hodnotového řádu republiky. Pokud proti němu navržená osoba vystupuje, respektive pokud existují důvodné pochybnosti o jeho loajalitě k němu, tak - a je tady i nějaká judikatura Ústavního soudu, podle které je demokratický právní stát oprávněn požadovat po veřejných funkcionářích splnění požadavků politické loajality.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 13785 lidí

Za druhé, je tam řečeno, že je tady prostě celá řada okolností, které často jednotlivě, ale hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu, tedy loajalitu pana Turka, vůči základním hodnotám ústavního řádu. Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo. Další, co tam je uvedeno, je, že zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin. Minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem. A také pan prezident podotýká, nešlo přitom o jednorázové excesy.

A já připomenu, že to, že nemá být pan Turek členem vlády, si nemyslí jenom pan prezident, který byl zvolen 58 procenty hlasů. Dostal nějakých 3 359 151 hlasů. Připomenu, že vaše strana Motoristé sobě získala nějakých 6,77 procent hlasů, to je nějakých 380 601. To znamená - a připomenu ještě, že ve volbách do Poslanecké sněmovny se opravdu nekandiduje do vlády. Tam kandiduje do parlamentu. A připomenu také, že to, že pan Turek je nevhodným kandidátem na ministra, si myslí také 63 procent lidí, jak vyplývá z průzkumu Kantar pro Českou televizi, dokonce za velmi nevhodného na funkci ministra ho považuje 46 procent respondentů, za spíše nevhodného 17 procent, a to je průzkum z přelomu listopadu a prosince.

Takže ještě jednou. Nemáte žádný ústavní nárok na to, abyste měli konkrétního člověka ve vládě, tak se s tím prostě smiřte, anebo podejte tu ústavní žalobu. Když kandidujete ve volbách, tak jste se vědomě rozhodli respektovat ten systém, tak prostě podejte ústavní žalobu, tak jak máte podle toho systému, nechte Ústavní soud rozhodnout, pokud tedy máte pochybnost, pokud si na to vůbec troufá slabý premiér Babiš, a nevymýšlejte nesmyslné deklarace.

Děkuji.

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Cirkus tady sledujeme každý den
Piráti couvají, je to gesto. Jenže lidé se smějí
Hřib (Piráti): Je nutné zabránit slovenské a maďarské cestě
Hřib (Piráti): Podpoříme Víta Rakušana

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

jmenování , piráti , sněmovna , vláda , Hřib , 5. schůze , 16.1

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co přesně sledujete tou žalobou na prezidenta?

A nebylo by spíš na místě podat kompetenční žalobu? Tu podle všeho nechcete podat, aby se neodváděla pozornost od práce vlády a pak podáte jinou žalobu. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ranní návyky podporující přibírání na vázeRanní návyky podporující přibírání na váze Konzumace čaje chrání křehké ženské kostiKonzumace čaje chrání křehké ženské kosti

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregor (Motoristé): Mrkněte do ústavy, možná budete překvapeni tím, co tam najdete

16:21 Gregor (Motoristé): Mrkněte do ústavy, možná budete překvapeni tím, co tam najdete

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 16. ledna 2026 k Usnesení ke jmenování členů vlády