Hřib (Piráti): Nemáte žádný ústavní nárok na konkrétního člověka ve vládě

Já bych rád zareagoval na to, co tady bylo řečeno před chvílí. Asi jenom velmi stručně. No, pane první místopředsedo Patriku Nachere, dvojí metr to nepochybně je, a to zejména v kontextu těch historických výroků zástupců vaší koalice. A kromě toho je to jako velice nevyspělé, to, co tady předvádíte tady s tímhle tím usnesením, protože tady v tomto státě platí nějaké rozdělení moci. Moc výkonná, moc zákonodárná, moc soudní. Myslím, že to je učivo tak druhého stupně základní školy, možná mě někdo opraví, že je to možná ještě dřív, kdy se to vyučuje na školách.
Každopádně pro vás to důležité, co byste si měli pamatovat, je, že vy nestojíte nad těmi pravidly. Vy jste součást toho systému, účastníte se demokratických voleb a ta pravidla prostě budete respektovat, ano? A nebudete tady předvádět to, co tady předvádíte. Já chápu, že to je jakási zjevná ochutnávka, ale prostě se smiřte s tím, že ta pravidla tady platí i pro vás.
Tady zkonstatoval můj předřečník nějaké historické výroky pana Macinky o kašpárkovi s dredy a nevycválaných fraccích, tak já bych rád dodal, že kašpárek s dredy si tehdy svého nevycválaného fracka prosadil, a to je ten velký rozdíl proti aktuální vládě, kdy slabý premiér Babiš si není schopen prosadit svou. To je ten velký rozdíl.
A připomenu, že také pan Macinka nebyl jediný, kdo tehdy psal v tom smyslu, že vlastně prezident to právo má. 10. prosince 2021 na facebookovém účtu dost podobnou věc napsal i pan předseda Radim Fiala. Prezident má právo nejmenovat ministra, pokud pochybuje o jeho odbornosti. Hlava státu není podřízena předsedovi vlády. Ano? Takže tohle je tedy zjevně dvojí metr, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího.
Ty důvody, připomenu, že jsou faktické. Nejde o žádnou osobní antipatii pana prezidenta vůči nějakému konkrétnímu člověku a pan prezident ty důvody jasně uvedl ve svém dopise, který je veřejný, každý si ho může přečíst. Za prvé, jde o ochranu ústavního hodnotového řádu republiky. Pokud proti němu navržená osoba vystupuje, respektive pokud existují důvodné pochybnosti o jeho loajalitě k němu, tak - a je tady i nějaká judikatura Ústavního soudu, podle které je demokratický právní stát oprávněn požadovat po veřejných funkcionářích splnění požadavků politické loajality.
Za druhé, je tam řečeno, že je tady prostě celá řada okolností, které často jednotlivě, ale hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu, tedy loajalitu pana Turka, vůči základním hodnotám ústavního řádu. Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo. Další, co tam je uvedeno, je, že zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin. Minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem. A také pan prezident podotýká, nešlo přitom o jednorázové excesy.
A já připomenu, že to, že nemá být pan Turek členem vlády, si nemyslí jenom pan prezident, který byl zvolen 58 procenty hlasů. Dostal nějakých 3 359 151 hlasů. Připomenu, že vaše strana Motoristé sobě získala nějakých 6,77 procent hlasů, to je nějakých 380 601. To znamená - a připomenu ještě, že ve volbách do Poslanecké sněmovny se opravdu nekandiduje do vlády. Tam kandiduje do parlamentu. A připomenu také, že to, že pan Turek je nevhodným kandidátem na ministra, si myslí také 63 procent lidí, jak vyplývá z průzkumu Kantar pro Českou televizi, dokonce za velmi nevhodného na funkci ministra ho považuje 46 procent respondentů, za spíše nevhodného 17 procent, a to je průzkum z přelomu listopadu a prosince.
Takže ještě jednou. Nemáte žádný ústavní nárok na to, abyste měli konkrétního člověka ve vládě, tak se s tím prostě smiřte, anebo podejte tu ústavní žalobu. Když kandidujete ve volbách, tak jste se vědomě rozhodli respektovat ten systém, tak prostě podejte ústavní žalobu, tak jak máte podle toho systému, nechte Ústavní soud rozhodnout, pokud tedy máte pochybnost, pokud si na to vůbec troufá slabý premiér Babiš, a nevymýšlejte nesmyslné deklarace.
Děkuji.
