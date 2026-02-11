Hřib (Piráti): Poč by to mělo ausgerechnet teďka být jinak?

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. února 2026 k střetu zájmů premiéra Babiše

Děkuji. Tak já jsem se teď tady od pana ministra Šťastného dozvěděl tedy, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů, tak to je pro mě překvapením.

Já měl za to, že když si tedy Motoristé psali na ty billboardy, pohlídáme Babiše, tak to já jsem netušil, že ta věta jako pokračuje, pohlídáme Babiše, aby neříkal, že má střet zájmů, protože pan Babiš se přece přiznal k tomu, že má střet zájmů. Jednak, když kdysi říkal, mám střet zájmů, ale nezneužívám ho, tak potom se ukázalo, že ho teda zneužívá. Dokonce tady jsou soudní rozsudky o tom, že je tedy ve střetu zájmů, že má vrátit ty peníze, takže znovu se ptáme, jako kdy tedy vrátí těch 7,5 miliardy korun.

My jsme mu na to udělali ten QR kód. No, a potom připomenu, že pan Babiš sám přiznal, že je v tom střetu zájmů, když sliboval všem, v prvé řadě panu prezidentovi a následně tedy všem občanům České republiky, že ten svůj střet zájmů vyřeší a sliboval také konkrétně, jak ho vyřeší a tento svůj slib nesplnil.

To znamená, tady tedy zjevně vidím, že Motoristé sobě jako selhávají v tom pohlídat pana Babiše. A to je asi ale k nějaké úvaze Motoristů nad sebou samými, jo, že nedokážete pohlídat Babiše tedy ani u toho jeho střetu zájmů, ani u toho úplně bezbřehého populismu u státního rozpočtu a podobně. To znamená, já určitě podporuju to, abychom tady zařadili ten bodík, který tady načetl před chvílí pan předseda Kupka.

A co se týče té smlouvy na to přeshraniční, respektive na ty záchranky přeshraniční, o kterých taky mluvil pan ministr Šťastný, já určitě podporuji, abychom to projednali, ale mám za to, že na mezinárodní smlouvy tohoto typu je vždy historicky tradičně určený ten bod ve čtvrtek, kde se schvalují ty mezinárodní smlouvy, no, tak pojďme tady respektovat nějaké zvyklosti a schválit tady tohleto v ten čtvrtek, když se to tady tak dělalo celou dobu a nechápu, proč by to tedy mělo ausgerechnet teďka být jinak, jo?

Děkuji.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
