Hřib (Piráti): Vláda kupí další a další sliby bez jasného krytí

Tak tedy myslím, že je to jasné. Nemá smysl si tady na nic hrát, protože vláda tady bude předkládat rozpočet, který by se mohl klidně jmenovat Peníze jen pro vyvolené, protože ten rozpočet je nezodpovědný, nespravedlivý a hlavně, a to především, v rozporu s pravidly zákona, konkrétně s pravidly zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Hlavně je to rozpočet, který v době konjunktury bude jenom rozhazovat peníze místo toho, aby řešil největší problémy, se kterými se lidé potýkají, především tedy nedostupné bydlení. V době ekonomického růstu tady máme dneska rozpočet, kterým nás paní Schillerová chce zadlužit 310 miliardami korun za jeden jediný rok.
Ale - tady se obracím i k vládním stranám, jako jsou třeba Motoristé sobě - to přece nejsou peníze, které by vznikly z nějakého vzduchu. To jsou přece dluhy, které budou muset naše děti zaplatit. Jenomže tyhle dluhy budou platit nejenom naše děti, tyhle dluhy budou platit ještě děti našich dětí. No, a tohle je výsledek toho, že tady vláda...
Takže ten problém je v tom, že tady vláda prostě kupí další a další sliby bez jasného krytí a ten rozdíl chtějí prostě zalepit dluhem. Takže my si tady prostě budeme půjčovat za větší a větší úroky a pak narazíme do zdi a doplatí na to tedy lidi? Připomenu, že touhle cestou se vydali na Slovensku, kde zavedli potom daň z bankovních transakcí. Takže, tam i když si přepošlete peníze z jednoho svého účtu na druhý, tak vám z toho něco strhnou, a také tam krátí důchody. Já si nejsem jistý, jestli skutečně chceme jít touto cestou. Já tedy rovnou říkám, že ne.
Hlavně ale tady jde o to, že vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti o nějakých 64 miliard. Tak bohužel musím říct, že mě to nepřekvapuje, tenhleten přístup, protože vláda tady už delší dobu ukazuje, byť je jmenována poměrně krátce, že si myslí, že stojí jaksi nad těmi zákony, nějak jako mimo ten celkový systém. Tak to ale není a tohle pohrdání zákony opravdu není akceptovatelné v demokratickém systému. Takže je zcela zjevné, že to je to jediné, co tady umíte. Je to to, co tady dotváří korupční prostředí, protože když zákony nejsou mantinely, které platí pro všechny, ale jen jakési nepříjemnosti, které si mocní můžou obejít, tak ten systém prostě fungovat nikdy nebude.
Pojďme se ale mrknout na jednotlivé krizové body toho rozpočtu, který tady vláda bude předkládat. Protože za prvé - a to je asi nejdůležitější - v době, kdy by se mělo investovat, v době ekonomické konjunktury, vláda se investovat nechystá. Chystá se primárně dotovat vyvolené a zvyšovat dluh. V konjunktuře by měl přece stát posilovat to, co tu zemi dlouhodobě zvedá, dostupné bydlení, moderní infrastrukturu, vědu, školství, moderní stát, bezpečnost. Jenomže místo toho tady sledujeme úplně pravý opak.
Za prvé, děláme obří dluh. Mluvíme tady o situaci, kdy i, řekněme, v nějakých relativně dobrých časech se tady zvyšuje schodek, atakuje stovky miliard. Ten navržený schodek je skutečně vyšší, než si žádají pravidla zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten by totiž měl činit maximálně 237 miliard. Místo toho tady máme těch 310. Předchozí vláda sice navrhovala ten schodek ve výši 286 miliard, ale vyšší schodek jí dovoloval nárůst výdajů na obranu a půjčku na dostavbu Dukovan, protože tyhle výdaje se do zákonem daného limitu nepočítají, nicméně Alena Schillerová ve svém rozpočtu ani s jedním z těchto výdajů jaksi nepočítá.
Za druhé, ten rozpočet neřeší bytovou nouzi. Ale - a to je zajímavé - přesto umí najít peníze pro vyvolené zájmové skupiny.
No, a za třetí, vláda ten rozpočet zlepšuje takovými jednorázovými triky, jako, že čeká prognózu, která přihodí ten odhad příjmů. Takže to je jasné, když si tady nějak navýším příjmy, tak potom to vychází lépe. Nebo počítá s penězi z evropských fondů, které jaksi nedorazily vloni. Dojdou o pár týdnů později. Ale to opravdu není žádné ozdravení veřejných financí. To jsou prostě účetní triky a účetní kouzla, které zemi nepomůžou.
Za druhé - to je takový zajímavý paradox - vláda tam nemá v rozpočtu 14 miliard na dostupné bydlení pro běžné lidi, ale má tam miliardy pro dotace pro vyvolené. To je jasný důkaz o prioritách této vlády. To znamená, Babiš tady zhorší každodenní život lidí v naší zemi, aby si pomohl sám sobě. Tím porušuje vlastně i svoje volební sliby, ale tak, když porušil i ten slib, co dal prezidentovi, že tedy vyřeší svůj střet zájmů, tak asi to nikoho moc nepřekvapí. Ale realita je prostě taková, že Babiš nemá skutečná řešení krize dostupnosti bydlení ani vysokých životních nákladů.
Proto my říkáme jasně, že předložíme pozměňovací návrh na to, aby se dostupné bydlení stalo skutečnou prioritou a aby v rozpočtu bylo těch 14 miliard do dostupného bydlení, protože to je investice, která se skutečně vrátí. To nejenom symbolicky, protože těch 14 miliard umožní rozjet projekty za zhruba 60 miliard korun, které jsou připravené díky obcím, díky spolufinancování úvěrů a tak dále - to jsou prostě připravené záležitosti - takže bude reálná výstavba, reálné byty, hlavně dostupné byty. To bude mít tedy reálný dopad na ceny. Takže je to skutečně funkční a rychlé řešení, přesně dle pirátských odborníků.
Za třetí, korupce a plýtvání. Ty peníze prostě mizí. Rozpočet totiž není jenom o tom, kolik peněz se vybere, ale taky na co půjdou. Tady je ten základní problém, protože vláda nám tady zcela rezignovala na nějaký systematický boj s korupcí a plýtváním veřejnými penězi. Takže my tady dlouhodobě navrhujeme zařadit balíček, takzvaný protikorupční balíček, který obsahuje opatření proti klientelismu, proti střetu zájmů, proti rozkrádání veřejných peněz, tak, aby stát zbytečně nepřicházel o miliardy korun ročně.
Takže tady mluvíme v tom balíčku o transparentních veřejných zakázkách, o omezení účelových dotací pro vyvolené, o skutečné kontrole toků veřejných peněz a také o dohledu nad státními firmami, protože ten půl bilionu korun, co se ztratí v České republice kvůli korupci a hospodářské kriminalitě prostě logicky potom někde chybí. Potom posloucháme, že na dostupné bydlení nejsou peníze, na školství nejsou peníze, na zdravotnictví nejsou peníze, na moderní stát nejsou peníze, protože ty prostě končí jinde.
Čtvrtým problémem tohohle rozpočtu je něco, co asi nejpřiléhavěji lze nazvat jako agrofertizace státu. To znamená, ty dotace jsou používány jako malá, respektive velká domů pro Babišův byznys. Jsou to prostě nějaké peníze pro vyvolené. Dotace na energie například, to není o tom, že je nějak jako ušetříme na energiích, to zaplatíme my všichni, akorát to zaplatíme z našich daní. A zaplatíme to všichni z našich daní ve prospěch primárně těch, kteří mají tady třeba podnikání založené na energeticky náročném provozu, což jsou typicky chemičky, které má - no, to byste nevěřili, například Andrej Babiš.
Navýšení zemědělských dotací logicky nahrává opět především velkým holdingům, typicky opět Babišově Agrofertu. Zatímco tady Babišova vláda vytvářela mlhu různými kauzami, tak potichu navýšila peníze pro agromamuty o 250 milionů, které dala do dotačního programu, ze kterého historicky čerpal Agrofert. Potichu opět další velká domů.
To znamená, celé to působí vlastně jako takové pokračování trendu agrofertizace státu, prostě stát jako servis pro Andreje Babiše. No, a proč je tedy najednou potřeba tlačit ten rozpočet přes hranu, tedy přes hranu zákona? No, protože si do něj vláda dosypala ty věci navíc, na které teď nemá krytí, takže proto to musí zalepit tím schodkem. Takže to je taková, jako kdybychom si představili - taková imaginární rodina, která nakupuje dovolené na dluh, dárky na dluh, pak si půjčí na splátky jiného dluhu. No, a pak samozřejmě, co se stane? Stane se to, že zkrachuje. A my mluvíme o finanční negramotnosti, varujeme před takovým nezodpovědným chováním. No, ale co když to dělá stát? A co, když to stát dělá zcela záměrně? Což je právě to, čeho jsme teď tady svědky. Takže celé to navýšení schodku je výsledkem toho, že se připravují populistické kroky bez peněz. Takže sliby, sliby, akorát že na ně prostě nemáme.
Za čtvrté, pardon, za páté, rodiny. Tak na rodiče se vláda bohužel úplně vykašlala, což je v ostrém kontrastu s tím, že prostě dotace na ty velké provozy, ty jedou. S těmi se v rozpočtu počítá, s podporou rodin (se) nepočítá. Takže valorizace rodičovského příspěvku, ta nám spadla pod stůl. Přitom přesně tady jde o tu férovost a o běžné rodiny, které právě pocítí zdražování úplně nejvíc. Protože mladé rodiny jsou postižené inflací, drahými potravinami, vysokými životními náklady. A kdyby se nevyhazovaly miliardy na neefektivní dotace, tak jsme mohli řešit valorizaci rodičáku a posílit podporu rodin třeba právě podle pirátského rodinného balíčku, cíleně a bez těch dárků pro ty největší. Takže jednoduše, když stát nemá peníze, má je dávat primárně tam, kde to lidem reálně pomůže. Podporovat rodiny, podporovat bydlení, podporovat veřejné služby tak, aby to pomohlo těm, kdo potřebují a ne sypat další peníze agromamutům.
Za šesté, je to o moderním státu a budoucnosti. Protože Alena Schillerová a tedy i tato vláda se rozhodla ve svém rozpočtu škrtnout digitalizaci a podporu vědy. Takže zatímco nám tady vyprávějí o modernizaci, tak v rozpočtu je vidět úplně pravý opak. Například se razantně osekává rozpočet DIA, osekávají se výdaje na vědu, škrtá se i v oblasti vzdělávání, třeba environmentální vzdělávání nebo poradenství v bydlení. No, a když jednou rozbijete tu schopnost státu doručovat služby, tak samozřejmě za to zaplatí občané v konečném důsledku a také i firmy.
Za sedmé, bezpečnost. To, co tady předvádí vláda Andreje Babiše s tímto rozpočtem Aleny Schillerové, je normální regulérní hazard s naší obranou. Protože to, co vysílá tento rozpočet, je jednoznačně špatný signál v oblasti bezpečnosti. Protože ta obrana a bezpečnost našich lidí to není nějaká položka, kterou můžete prostě škrtnout, jak vám podle toho prostě vyjde zrovna nějaká tabulka. To není účetní položka, to je prostě závazek, závazek státu zajistit bezpečnost občanů, což v zásadě v době, kdy za hranicemi našeho souseda zuří válka, je věc, která by měla být na prvním místě podle důležitosti.
Nicméně letošní výdaje na obranu dosáhnou podle rozpočtu Aleny Schillerové zhruba nějakých 185 miliard korun, tedy teoreticky 2,1 procenta HDP, takže oproti plánům předchozí vlády je ta suma nižší o 21 miliard korun. To znamená, že vláda úplně rezignuje na ten plán navýšit postupně do roku 2030 výdaje na obranu na tři procenta HDP. A to ještě ve skutečnosti jsou tam započítané nějaké výdaje, které ve skutečnosti výdaje na obranu nejsou. To znamená, my vlastně nebudeme plnit ani naše mezinárodní závazky. No, a co na to Babiš? Obranný rozpočet, (na) požadavky NATO se reagovat nebude. To nám řekl 1. února. Takže Babiše nezajímá bezpečnost našich lidí.
A co se chystá dál? No, chystají se další dluhové bomby, další vlna zadlužování, protože nejde jenom o ten letošek. Takže chystá se zrušení důchodové reformy s dopady desítek až stovek miliard, dotace hypoték v řádu desítek miliard ročně, které reálně ty hypotéky nakonec ještě zdraží. Takže až tohle letadlo Aleny Schillerové narazí do zdi, tak potom nás čeká pravděpodobně masivní hypoteční krize. Potom tedy výkup akcií ČEZ, to znamená, že přijdeme o dividendy, to jsou desítky miliard ročně, přibližně 30 miliard, ale ne jenom jeden rok, ale po mnoho let, což samozřejmě zbrzdí investice do naší energetiky. No, a tohle je účet, který nakonec přijde. A přijde lidem. A zaplatíme ho my všichni, protože tohle je strašně jednoduché.
Takže já bych to shrnul. Ten rozpočet není ani odpovědný, ani spravedlivý, zadlužuje stát, zhoršuje situaci rodin, zhoršuje dostupnost bydlení, zvýhodňuje jenom ty vybrané zájmové skupiny, jako jsou velké holdingy a zejména Andreje Babiše. Takže toto je rozpočet pro vyvolené.
My Piráti nabízíme konkrétní řešení nejpalčivějších problémů naší země. To znamená přesun těch 14 miliard do dostupného bydlení s tím pákovým efektem na projekty za 60 miliard, které mají připravené obce. Za druhé zlevnění života rodin bez toho, aby se stát musel zadlužovat pomocí reformy antimonopolního úřadu, obnovení investic do digitalizace státu a také zastavení toho zadlužování, které vzniká z neefektivních dotací, které jdou vyvoleným a z politických rozhodnutí bez finančních krytí prostě na dluh.
Takže Babiš nám tady jinak chce zhoršit každodenní život obyčejných lidí v naší zemi místo toho, aby ho zlepšil, protože nemá reálná řešení ani na krizi dostupnosti bydlení, ani na vysoké životní náklady běžných lidí, protože jemu je to jedno. Rozhoduje se jenom podle toho, aby dostal tu velkou domů, prostě peníze jen pro vyvolené. Takže Babišova vláda tady povede k prohlubování korupce a obyčejní lidé za to zaplatí, protože jemu je to prostě jedno. Rozhoduje prostě jen jeho velká domů. Takže Babiš a jeho extremističtí přátelé budou posouvat Českou republiku zpět, zpět na východ, k Maďarsku, Rusku a bohužel nikoliv dopředu a nebude to dobrovolné. Takže zatímco my jsme si mohli udělat happening, kdy jsme tady couvali jenom jeden den, tak celá naše země pod Andrejem Babišem počínaje tímto rozpočtem bude couvat čtyři roky, a to všichni povinně. A opět Babišovi je to jedno, protože rozhoduje jen a pouze jeho velká domů.
