Hřib (Piráti): Schválený stavební zákon přinese chaos

13.07.2026 15:09 | Monitoring
autor: PV

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu stavebního zákona. I přesto, že prošly pirátské pozměňovací návrhy na prodloužení platnosti stanoviska EIA u metra i Pražského okruhu, Piráti varují, že návrh jako celek místo řešení bytové krize přinese další chaos, oslabení veřejných zájmů a může vést ke kolapsu stavebních úřadů.

Hřib (Piráti): Schválený stavební zákon přinese chaos
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tisková konference Pirátů k novele stavebního zákona a situaci k bydlení

Kritizují také vyškrtnutí definice dostupného bydlení ze zákona. Pirátský Akční plán dostupného bydlení přitom nabízí řešení. Obsahuje 10 konkrétních kroků, které je třeba udělat ke zlepšení dostupnosti bydlení v Česku. Na webu bydleni.pirati.cz.

„S Piráty jsme prosadili ve Sněmovně pozměňovací návrh na urychlení stavby metra D a také vnitřního Městského okruhu Prahy, Libeňské spojky a Radlické radiály. Jde o možnost prodloužení platnosti stanoviska EIA, jehož propadnutí by jinak vedlo ke zdržení těchto staveb o roky. Tohle dává smysl! Nicméně vláda úplně promarnila příležitost připravit skutečně kvalitní reformu. Tento stavební zákon je paskvil. Mladí lidé a rodiny potřebují více dostupných bytů. Právě schválená novela stavebního zákona byla tou možností, jak jim pomoc. Jenže reálně problém nedostupnosti bydlení vůbec neřeší. Naopak. Vláda ze zákona vyškrtla definici dostupného bydlení. Oslabila nástroje, které mají obcím pomáhat plánovat rozvoj jejich území a překopává systém stavebních úřadů, které se proti tomu bouří a avizují, že většina úředníků odejde,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Podle Pirátů je novela pouze nesourodá směs změn vznikajících pod tlakem různých zájmových skupin bez jednotné koncepce. Opakovaně vyzývali vládu, aby novelu stáhla a připravila novou verzi po důkladné odborné debatě se samosprávami, architekty, úředníky a dalšími odborníky z praxe. Marně.

„Jako architektka jsem velmi zklamaná. Novela stavebního zákona vypíná ochranu veřejných zájmů včetně tak zásadních věcí, jako je ochrana zdraví obyvatel. Přitom cesty, jak skutečně zrychlit výstavbu a zároveň nezničit kvalitu života ve městech, existují. Je smutné, že se věnovalo tolik energie na rozvrácení stávajících procesů, místo aby se dokončila zahájená digitalizace, která patří k jednadvacátému století,” doplnila poslankyně a architektka Veronika Kovářová.

„Také bohužel neprošly návrhy, které měly umožnit, aby veřejnost věděla, zda politik bydlí v obecním bytě za zvýhodněné nájemné, tzv. Lex Mrázová. Neprošel ani návrh omezit střet zájmů ve veřejných zakázkách. Celé nastavení zákona je výrazně prokorupční. Centrální stavební úřad bude mít takřka neomezené kompetence a proti jeho rozhodnutí nebude možnost odvolání, takže bude stačit podplatit jednoho úředníka, abyste mohli postavit cokoliv úplně kdekoliv,“ uzavřel předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
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Ing. arch. Veronika Kovářová

  • Piráti
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Kovářová , piráti , stavební zákon , Hřib

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