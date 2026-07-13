Merz zdraží cigarety na skoro 300 Kč za krabičku. A bude hůř

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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
O plánovaném zdražení krabičky cigaret v Německu jako první informoval Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), který také napsal, že plánované zvýšení daně by mělo ročně generovat přibližně 800 milionů eur dodatečných příjmů. Vláda navíc tvrdí, že jí jde o ochranu zdraví lidí.
Zprávu poté převzala celá řada německých médií, včetně nejčtenějšího deníku Bild nebo listu Die Welt.
Předseda výboru pro výzkum, technologii a vesmírný prostor, spolkový ministr zdravotnictví, sociální demokrat Karl Lauterbach, se nechal slyšet, že kdyby to bylo jen na něm, rád by přitlačil na pilu a krabičku cigaret zdražil ještě výrazněji.
„Zřejmý nárůst tabákové daně je správný, já bych ji dokonce zvýšil ještě více. Po desetiletí vydělávají koncerny na smrti a nemocech lidí a náklady za to platí společnost jako celek. Lidem závislým na kouření musíme o to víc pomoct,“ napsal na sociální síti X.
Deutliche Erhöhung der Tabaksteuer ist richtig, ich hätte sie sogar noch mehr erhöht. Seit Jahrzehnten machen Konzerne Gewinne mit Tod und Krankheit von Menschen und für die Kosten zahlt die Allgemeinheit. Süchtigen müssen wir bei Entwöhnung stärker helfen https://t.co/qMTr3RAufo pic.twitter.com/eRFLonZ3rq— Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 13, 2026
Kouření cigaret by se tak mohlo v budoucnu v Německu stát luxusem. Zálibou pouze pro bohaté.
V současnosti stojí krabička cigaret v Německu asi 8,5 eura, v přepočtu asi 207 korun.
V Česku stojí krabička cigaret střední kvality asi 168 korun. Ještě v roce 2013 to bylo přibližně 80 korun.
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