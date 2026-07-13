Merz zdraží cigarety na skoro 300 Kč za krabičku. A bude hůř

13.07.2026 12:41 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Německý kancléř Friedrich Merz spolu s kolegy rozhodl, jak zbrzdí rostoucí německý dluh. Kuřákům se nápad vlády pravděpodobně nebude ani trochu líbit, protože cigarety se během několika let stanou těžko dostupným luxusem. V roce 2030 má podle plánu spolkové vlády krabička cigaret stát v přepočtu 286 českých korun. Vláda navíc tvrdí, že jí jde o ochranu zdraví lidí. Ministr zdravotnictví se nechal slyšet, že by rád zdražil cigarety ještě výrazněji.

Merz zdraží cigarety na skoro 300 Kč za krabičku. A bude hůř
Foto: Hans Štembera
Popisek: Detail otevřené měkké krabičky cigaret, ilustrační foto

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Stejně jako v Česku i v Německu roste státní dluh. Vláda Friedricha Merze hledá cesty, jak zvětšující se díru ve státních financích zasypat. Pomoct mají kuřáci. Kabinet Friedricha Merze naplánoval, že v roce 2030 bude krabička cigaret stát takřka 12 eur. Přesně to má být 11,78 eura, v přepočtu 286 českých korun za krabičku.

O plánovaném zdražení krabičky cigaret v Německu jako první informoval Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), který také napsal, že plánované zvýšení daně by mělo ročně generovat přibližně 800 milionů eur dodatečných příjmů. Vláda navíc tvrdí, že jí jde o ochranu zdraví lidí.

Zprávu poté převzala celá řada německých médií, včetně nejčtenějšího deníku Bild nebo listu Die Welt.

Předseda výboru pro výzkum, technologii a vesmírný prostor, spolkový ministr zdravotnictví, sociální demokrat Karl Lauterbach, se nechal slyšet, že kdyby to bylo jen na něm, rád by přitlačil na pilu a krabičku cigaret zdražil ještě výrazněji.

„Zřejmý nárůst tabákové daně je správný, já bych ji dokonce zvýšil ještě více. Po desetiletí vydělávají koncerny na smrti a nemocech lidí a náklady za to platí společnost jako celek. Lidem závislým na kouření musíme o to víc pomoct,“ napsal na sociální síti X.

 

 

Kouření cigaret by se tak mohlo v budoucnu v Německu stát luxusem. Zálibou pouze pro bohaté.

V současnosti stojí krabička cigaret v Německu asi 8,5 eura, v přepočtu asi 207 korun.

V Česku stojí krabička cigaret střední kvality asi 168 korun. Ještě v roce 2013 to bylo přibližně 80 korun.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.rnd.de

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Článek obsahuje štítky

daně , ekonomika , Německo , státní rozpočet , zahraničí , RND , Redaktionsnetzwerk Deutschland , Lauterbach , kouření zdravotnictví

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