NPÚ: Unikátní prezentace šachty sv. Jiří na vrchu Rudný

13.07.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V těchto dnech se veřejnosti otevírá šachta sv. Jiří na vrchu Rudný v Bedřichově u Jihlavy.

NPÚ: Unikátní prezentace šachty sv. Jiří na vrchu Rudný
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Památkově chráněný objekt, který je součástí kulturní památky Pozůstatky středověkého dolování, představuje mimořádnou ukázku středověkého a raně novověkého hornictví. V rámci České republiky jde o zcela unikátní zpřístupnění původního ústí historické těžní šachty stříbrného dolu.

Potřeba řešit stav šachty vyvstala na přelomu let 2021 a 2022, kdy se začaly objevovat známky propadání jejího ústí. Vlastník památky, město Jihlava, proto situaci oznámil České geologické službě. Původně plánovaná sanace měla spočívat pouze v technickém zabezpečení lokality a jejím následném uvedení do původního stavu. Významný archeologický a historický objev však celý záměr zásadně proměnil. Během průzkumů byly odhaleny stopy po instalaci vodního kola, které lze datovat do konce 16. století. Tento nález vedl k rozhodnutí zachovat a prezentovat širší prostor ústí šachty včetně souvisejících konstrukcí. Následně byl zahájen několik let trvající projekt, do něhož se zapojila řada odborných institucí a specializovaných firem.

Geologicky nestabilní stěny ústí šachty byly zabezpečeny ocelovými sítěmi, kotvami a místy také kamennými zdmi. Veškerá řešení byla navržena s důrazem na zachování autentických historických stop, zejména pozůstatků ukotvení vodního kola a manipulačních prostor souvisejících s jeho provozem. Práce s těžkou technikou si vyžádaly prokopání části odvalu šachty. Při obnově odvalu zde pak byl pro návštěvníky vybudován přístupový tunel s kamennými portály, šachta byla opatřena zábradlími a schodištěm vedoucím ke spodní úrovni šachty. Zpřístupněna byla rovněž odvodňovací štola, která získala nový kamenný portál na jižní straně.

Anketa

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?

0%
98%
2%
hlasovalo: 853 lidí

Zajištění šachty bylo financováno Ministerstvem životního prostředí a koordinováno státním podnikem DIAMO. Práce související s prezentací lokality financovalo město Jihlava.

Součástí projektu byl také archeologický dozor a výzkum prováděný Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkum přinesl řadu cenných poznatků. Kromě pozůstatků vodního kola byly ve stavebními zásahy nenarušených partiích šachty objeveny zbytky výdřevy a čerpacího zařízení. Tyto nálezy pocházejí z poslední etapy těžby v rudolfinské době. Archeologické situace v okolí šachty zároveň dokládají, že zdejší hornická činnost začala již ve 13. století.

„Prezentace šachty sv. Jiří představuje mimořádný počin v oblasti ochrany a zpřístupňování montánního dědictví. Přestože se v České republice nachází několik lokalit věnovaných středověkému a raně novověkému hornictví, žádná z nich veřejnosti nepředstavuje původní povrchové ústí historické těžní šachty v takovém rozsahu a míře autenticity,“ uvádí archeolog Národního památkového ústavu v Telči Stanislav Vohryzek.

Náročné geologické podmínky a požadavky na bezpečný návštěvnický provoz si vyžádaly technicky komplikovaná řešení. Všechna opatření však byla realizována s maximálním respektem k historické podstatě památky i k celkovému estetickému působení lokality. Provozovatelem objektu bude Oddělení technické správy a podzemí města Jihlavy. V současnosti dokončuje drobné úpravy areálu a pokračuje v přípravě hornického skanzenu v bezprostředním okolí šachty. Návštěvníkům tak bude v budoucnu ještě názorněji přiblížena historie jednoho z nejvýznamnějších středověkých hornických revírů na území České republiky.

Psali jsme:

NPÚ: Mattioliho herbář se vrací do Českého Krumlova
NPÚ otevřel jeden z největších archeologických depozitářů
NPÚ: Experti potvrdili možnost obnovy Vyšehradského mostu
NPÚ: Medvěd Ludvík se symbolicky vrátil na náchodský zámek

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

historie , kraj Vysočina , TZ , hornictví , NPÚ

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co přesně od Macinky očekáváte?

On se přeci už nějak rozhodl k iniciativě PUR L přistoupil. Není žádost o vysvětlení jen laciné gesto, které vlastně nic nezmění? Proč vůbec jste v této vládě, když hlavně co se týká obrany a bezpečnosti tak nenaplňujete vůbec vaše předvolební sliby?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NPÚ: Unikátní prezentace šachty sv. Jiří na vrchu Rudný

13:21 NPÚ: Unikátní prezentace šachty sv. Jiří na vrchu Rudný

V těchto dnech se veřejnosti otevírá šachta sv. Jiří na vrchu Rudný v Bedřichově u Jihlavy.