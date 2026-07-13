Zaorálek (SOCDEM): Podporujeme Ukrajinu, nebo Zelenského gang?

13.07.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Evropské unie vůči ukrajinskému prezidentovi Zelenskému

Zaorálek (SOCDEM): Podporujeme Ukrajinu, nebo Zelenského gang?
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

1. Absolutně věřím tomu, co píše novinářka Adéla Knapová z Charkova.

2. Gigantické korupční kauzy vyšuměly, Zelenského spřátelení podezřelí zmizeli za hranicemi. Žádné soudy, žádné vězení, žádné zabavování majetku.

3. Korupce, která stála životy tisíců vojáků a civilistů, zůstává nepotrestána. Osobnosti a novináři jsou umlčováni a zastrašováni. Stát a soudy zakazují zveřejňování nepříjemných informací.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
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4. Případy zneužitých dotací a humanitárních darů jsou zametány pod koberec stejně jako kauzy plné šikanovaných, zavražděných a pohřešovaných vojáků a civilistů. Násilná mobilizace je spojená s mrzačením a zabíjením.

5. Nikdo není hnán k odpovědnosti. Děti politiků a politici jsou před odvody chráněni. Mezi lidmi to vře a mluví se i o možné vzpouře části armády.

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6. A takto spravované zemi a bandě, která jí vládne, schvalujeme další a další stovky miliard eur. Schvalujeme je vládnoucí garnituře, která nemá žádný zájem na ukončení války.

7. Právě naopak – Zelenský potřebuje válku, která nikdy neskončí. Mír pro něj představuje doslova existenční hrozbu.

8. A této Ukrajině jsme teď otevřeli přístupová jednání do EU?

9. Naše politika vůči Zelenskému se dá zřejmě popsat slavným americkým citátem, který se připisuje Rooseveltovi: „Je to sice parchant, ale je to náš parchant.“ A byť je to gauner, ve válce proti Rusku se nám hodí.

10. Ale co řeknou všichni tihle politici, kteří dnes podepisují faktury na Ukrajinu, až to celé praskne? Tohle je krize Evropy, která nás čeká.

11. Proto jsou EU i NATO dnes tak úplně mimo realitu a stahuje se nad nimi soumrak.

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Článek obsahuje štítky

EU , Ukrajina , Zaorálek , Zelenskyj , SOCDEM

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co přesně od Macinky očekáváte?

On se přeci už nějak rozhodl k iniciativě PUR L přistoupil. Není žádost o vysvětlení jen laciné gesto, které vlastně nic nezmění? Proč vůbec jste v této vládě, když hlavně co se týká obrany a bezpečnosti tak nenaplňujete vůbec vaše předvolební sliby?

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