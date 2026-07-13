HZS: Boj s požáry ve Francii posílí další vrtulník z Česka

13.07.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Boj s přírodními požáry ve Francii posílí další vrtulník z Česka, na cestu vyrazil z Letiště Hořín v Mělníku.

HZS: Boj s požáry ve Francii posílí další vrtulník z Česka
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Na výzvu Evropského koordinačního centra Česká republika vysílá do požáry poničené Francie další, v pořadí už druhý vrtulník. Země o mezinárodní pomoc modulů leteckého hašení žádala v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Na jihu se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu.

Do místa určení ve francouzském Valence, severně od Marseille a jižně od Lyonu, proto včera v 9 hodin ráno odletěl vrtulník BlackHawk soukromého provozovatele. Jde i v tomto případě o vrtulník, který v ČR zajišťuje letecké hašení v rizikové sezóně. Tento konkrétní Black Hawk kromě grantu rescEU-transition spolufinancuje i Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo vnitra ČR.

„Rozsáhlé přírodní požáry představují stále častější bezpečnostní riziko, na které musí být evropské státy připraveny společně reagovat. Česká republika má zkušené hasiče připravené zasáhnout při mimořádných událostech doma i v zahraničí. Naše týmy pravidelně prokazují vysokou úroveň odbornosti, připravenosti a schopnost rychle reagovat i ve velmi náročných podmínkách. Jsem přesvědčen, že jejich zkušenosti významně přispějí také k zvládnutí rozsáhlých požárů na jihu Francie,“ říká ministr vnitra Lubomír Metnar.

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„Stejně jako nám letos během požáru v Národním parku České Švýcarsko s hašením pomáhali slovenští kolegové, poskytujeme teď i my podporu Francii při zvládání rozsáhlých požárů. Období sucha a veder přinášejí stále vyšší riziko vzniku rozsáhlých lesních požárů napříč Evropou. Právě proto je vzájemná pomoc a solidarita mezi evropskými státy nezbytná – umožňuje rychle nasadit potřebnou techniku i odborníky tam, kde jsou nejvíce potřeba. Ministerstvo se podobně jako v předchozích letech spolupodílí na posílení leteckého hašení v ČR během letních měsíců částkou 30 milionů korun,“ doplňuje ministr životního prostředí Igor Červený.

Boj s požáry je v okolí Valence velmi problematický, protože se jedná o značně členitý a kopcovitý terén a nasazené pozemní síly, asi 350 hasičů, na jejich zvládnutí nestačí. Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného shozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody.

Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, tj. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči – tedy dva letečtí záchranáři z HZS hl. m. Prahy a velitel modulu z HZS Středočeského kraje. Na místo vrtulník dorazil včera odpoledne.

Jak už bylo řečeno, jde o v pořadí druhý vrtulník, který Česká republika do Francie vyslala. První odstartoval v pátek 10. července 2026 v 9:40 hodin ráno z Letiště Přerov. Zasahuje přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence, poblíž města Die. Čeští hasiči se zaměřují především na skalnatá a výše položená místa, kam se pozemní jednotky nedostanou. Tempo nasazení během soboty mírně ovlivňovala vzdálenost vodního zdroje, i tak se během soboty podařilo uskutečnit 40 shozů. Výhled na další dny zůstává z hlediska požárního rizika ve Francii nepříznivý. K větru se má přidat také velmi horké počasí.

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Francie , požár , HZS , TZ

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