Bobošíková vytáhla: Česká letadla pro Ukrajinu. Vážné otázky

13.07.2026 9:51 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Moderátorka Jana Bobošíková ve svém pořadu na platformě Verox.cz upozornila na okolnosti dodání deseti českých výcvikových letadel ALTO NG na Ukrajinu. Zatímco veřejná debata se podle ní soustředila na výroky prezidenta Petra Pavla nebo na 140 milionů korun pro iniciativu PURL, samotný projekt dodání letadel proběhl téměř bez veřejné diskuse. Ve vysílání zazněla řada otázek směřujících k vládě i ke státním institucím.

Bobošíková vytáhla: Česká letadla pro Ukrajinu. Vážné otázky
Foto: Repro Aby bylo jasno, YT
Popisek: Jana Bobošíková

„Vzpomínáte si na lednovou aféru kolem prezidenta Petra Pavla?“ začala Bobošíková svůj pořad.

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Připomněla spor, který vypukl po prezidentově návštěvě Ukrajiny, kdy se řešilo, zda mohl bez souhlasu vlády hovořit o českých letadlech pro Ukrajinu. Ministr zahraničí Petr Macinka tehdy prezidenta ostře kritizoval a vláda následně veřejně uvedla, že o dodávkách letounů L-159 neuvažuje.

Podle Bobošíkové však ve stejné době probíhal jiný proces, kterému se podle ní nevěnovala téměř žádná pozornost.

„Ve stejné době totiž vznikala dohoda mezi českou Leteckou amatérskou asociací a ukrajinským vojenským leteckým úřadem. A o několik měsíců později Ukrajina skutečně převzala deset českých výcvikových letadel ALTO NG,“ uvedla moderátorka.

Dodání letadel potvrzeno

Ve vysílání zaznělo, že ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo převzetí deseti letadel ALTO NG. Podle jeho vyjádření pět letadel poskytla česká vláda prostřednictvím Koalice schopností vzdušných sil a dalších pět bylo financováno veřejnou sbírkou Dárek pro Putina.

Právě státní část projektu označila Bobošíková za nejméně objasněnou.

„Kdo rozhodl o financování pěti vládních letadel? Na základě jakého usnesení? Kolik celý projekt stál? Proč se dosud nepodařilo dohledat veřejnou smlouvu, která by státní část projektu popisovala?“ zaznělo v pořadu.

Otazníky kolem Letecké amatérské asociace

Další část pořadu se věnovala Letecké amatérské asociaci České republiky.

Bobošíková upozornila, že asociace je podle českého práva spolkem, který vykonává část státní správy na základě pověření Ministerstva dopravy především v oblasti sportovních létajících zařízení.

Současně však právě tato organizace uzavřela implementační ujednání s ukrajinským vojenským leteckým úřadem.

„Jak se tedy dostala k implementačnímu ujednání s vojenským leteckým úřadem cizího státu?“ položila ve vysílání otázku.

Současně upozornila, že samotný dokument používá pojmy jako Military Airworthiness nebo Military Type Acceptance, což podle ní otevírá debatu o rozsahu zmocnění, které asociaci svěřilo Ministerstvo dopravy.

PURL a letadla

Moderátorka rovněž připomněla spor kolem českého příspěvku do iniciativy PURL.

Podle ní se veřejná debata soustředila na přibližně 140 milionů korun určených na financování amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, zatímco projekt deseti českých výcvikových letadel probíhal téměř bez veřejné diskuse.

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Ve vysílání proto zazněla i otázka, zda o tomto projektu věděli všichni členové vládní koalice, včetně představitelů SPD, kteří právě kolem iniciativy PURL požadovali vysvětlení.

„Neobviňujeme. Ptáme se.“

Na závěr pořadu Bobošíková zdůraznila, že cílem není vynášet předčasné závěry.

„Jestliže se vedla ostrá politická bitva o výroky prezidenta republiky a dnes se vede spor o 140 milionů korun v iniciativě PURL, pak je zcela legitimní chtít vědět, jak vznikl projekt deseti českých výcvikových letadel, kdo za něj nesl politickou odpovědnost a podle jakých pravidel stát postupoval,“ uvedla.

Podle ní veřejně dostupné dokumenty zatím na tyto otázky nedávají jednoznačné odpovědi.

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Článek obsahuje štítky

armáda , Bobošíková , Česko , letadla , Ukrajina , vláda , Petr Pavel , Vox , Prezident Pavel , PURL

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