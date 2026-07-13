Slyšeli jsme správně. „Babišova smršť na Pavla nekončí. Už je jasno.“

Víkend se nesl ve znamení ostrých slov ze strany premiéra Babiše vůči prezidentu Pavlovi. V rozhovoru pro iDnes premiér prohlásil, že s Pavlem spory mít nechtěl. „Kdo to trochu sleduje, tak musí objektivně uznat, že pan prezident Petr Pavel je v kampani na druhý mandát. A bohužel si vybral naši vládu jako téma kampaně. Znovu ale opakuji, že on je lídr opozice. Je pro euro, je pro Spojené státy evropské. Na všechno má jiné názory než naše vláda, stále nás kritizuje, a to jak doma, tak v zahraničí,“ řekl Babiš, podle kterého prezident „plní příkazy“.
„Jeho okolí si vyhodnotilo, že to pro něj bude nejlepší kampaň, tak mu to asi poradili a pan prezident je poslouchá. Asi si myslí, že vymezovat se proti naší vládě mu pomůže,“ mínil Babiš v rozhovoru. A smál se myšlence, že se prezident ještě nerozhodl, zda bude kandidovat. „Asi chce, aby ho lidi prosili,“ odhadl. Dle rozhovoru s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem v Deníku N bude Petr Pavel na 99 % kandidovat znovu.
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Další kritika směřovala na Pavla za jeho tým. Ten podle Babiše už začal vést předvolební kampaň za Pavlovo znovuzvolení. „Já nechápu, že tým pana prezidenta, který je samozřejmě v plné kampani za znovuzvolení, nemá tu sebereflexi…. Proč se nechá takhle manipulovat jako loutka a poslouchá je na slovo,“ kritizoval prezidenta premiér, který opět zdůraznil trapnost situace na summitu. Pozastavil se i nad rozhovorem, který Pavel v Turecku poskytl, který dle něho prezidenta vykresloval jako vedoucího delegace.
Babiš se věnoval i tomu, co prezident požadoval. „Pan prezident samozřejmě šel na summit a zatěžoval ministra zahraničních věcí, chtěl různé bilaterálky, s francouzským prezidentem, korejským prezidentem, ukrajinským kancléřem a generálním tajemníkem NATO,“ řekl s tím, že žádné z těchto jednání neuskutečnilo. „Ale ani jedna bilaterálka nedopadla, protože samozřejmě tam nikdo neměl čas ztrácet s panem prezidentem,“ prohlásil.
Nekonfliktní prezident? To sotva
Na Babišova slova Hrad reagoval slovy mluvčího Víta Koláře, který uvedl: „Prezident republiky usiluje o to, aby s předsedou vlády pravidelně jednal a hledal řešení důležitých záležitostí pro občany.“ Dle Koláře je komunikace prezidenta věcná a nekonfliktní a prezident nepoužívá osobní útoky.
Slova o nekonfliktnosti ale Babiš odmítl. „Tři dny po summitu NATO v Ankaře, kde si svou účast pan prezident vynutil u Ústavního soudu, si Petr Pavel ‚slovenské kavárně‘ v Trenčíně postěžoval, že nejdůležitější emocí z Ankary je znepokojení lídrů západních zemí z vývoje ve střední Evropě, konkrétně že Západ ztrácí Česko a Slovensko,“ argumentoval Babiš prezdientovou účastí na festivalu Pohoda v Trenčíně. Tam Pavel mimo jiné prohlásil, že věří, že se vztahy s vládou zklidní.
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„Každý vidí, že Petr Pavel svou politickou kariéru postavil na vymezování vůči mně, hnutí ANO a teď naší vládě. Na veřejnosti sice stále opakuje, že má starost o naši zemi, ústavu a demokracii, ale ve skutečnosti mu jde o to být znovu prezidentem. A jako cíl své kampaně si vybral mě. Je to už únavné a já se na tom nebudu podílet,“ uvedl Babiš na Facebooku.
A pokračoval, že Pavel si jeho vládu nepřál, naopak chtěl pokračování vlády Petra Fialy, protože s tou by se shodnul na přijetí eura, odevzdání pravomocí do Bruselu, koncesionářských poplatcích, podpoře neziskovek i válce na Ukrajině.
„Klacky pod nohy nám hází od samého začátku. Sliboval bezproblémové sestavování vlády, pak si začal klást podmínky a dokonce nám chtěl mluvit do programu. V rozporu s ústavou odmítl jmenovat ministra, začal rozdávat L-159ky Ukrajině, zveřejnil soukromou konverzaci. Kritizuje naši vládu, kdykoli může, a to i v zahraničí. A korunu všemu nasadil žalobou k Ústavnímu soudu. Ano, opravdová definice nekonfliktnosti,“ vypočítával Babiš incidenty s hlavou státu a dodal, že je nesporné, že prezident konflikty nemírní, ale naopak je vytváří. A že důvodem jsou nadcházející prezidentské volby. „Navzdory slibům, že bude prezidentem všech, je Petr Pavel prezidentem opozice,“ zakončil Babiš.
Rozhodnutý Babiš
Podle informací od zdrojů z okolí vlády je postoj Andreje Babiše k prezidentovi už pevně dán. Hrad si Andreje Babiše znepřátelil tím, že stojí na stejné straně jako spolek Milion chvilek pro demokracii. „V raných stádiích sporu bylo Babišovi až nepříjemné, že na něj pořád prezident a jeho různí podržtaškové tlačili. Vytáčelo ho, že mu neustále z Hradu někdo volal a Babiš se pokoušel to celé urovnat a mít s Hradem korektní vztahy. Nikdo neočekával, že se budou s Pavlem milovat, ale pokud jde o premiéra, ten zprvu nehodlal vstoupit do žádného útoku, naopak je chtěl mírnit a obrušovat hrany,“ popsal pro ParlamentníListy.cz dobře obeznámený zdroj blízký vládě. Jenže frontální útok ze strany médií i opozice přesvědčil premiéra, že má změnit postoj.
„Jakkoli by se premiér rád vyvaroval střetu s Hradem, protože se chce soustředit na ekonomická témata či zdravotnictví a toto ho obtěžuje, situace se změnila a ten frontální útok na Babiše vedl k tomu, že si uvědomil, že struktury blízké opozici bude muset převálcovat, že žádný smír s nimi není možný. Je to boj, jehož součástí proti němu je i prezident a celý jeho aparát, poradci a lobbisté. Nyní už lze říct, že Andrej Babiš je plně na palubě tohoto sporu společně s Petrem Macinkou,” dodal zdroj redakce z okolí vládního kabinetu.
Premiér se nemůže nechat fackovat
Komentátor Petr Holec míní, že je dobře, že si babiš kampaň Hradu nenechává líbit. „Premiér Andrej Babiš se nemůže nechat od prezidenta Petra Pavla fackovat, na ty jeho podrazy by neměl dost tváří ani Ježíš. Za tou hradní dýmovnicí dezinfa je totiž obyčejná snaha investorů a šéfů Pavla, aby jejich prezident spoluvládl. A to si žádná vláda nenechá líbit. A zvlášť, když je prezident opoziční lídr usilující o to, aby se vrátila jeho vláda,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
Komentátor také vyvrací, že by Pavel byl nekonfliktní. „Jen konfliktní prezident klidně poruší ústavu a nejmenuje premiérovi ministra nebo pošle na ministra zahraničí policii kvůli směšným SMS, které pak policajti samozřejmě hodí do koše. Jen konfliktní prezident se taky vládě vecpe do delegace žalobou ke svému ústavnímu soudu. To hradní dezinfo fakt musí psát hradní dezinfobijec Foltýn, je to totiž mistrný rukopis,“ hodnotí.
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