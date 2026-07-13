ČEZ: Servis fotovoltaik a tepelných čerpadel od jiného dodavatele

Původní firma totiž buď nereaguje, ukončila činnost, nebo s ní zákazník není spokojený. To se přitom v Česku týká nejenom domácností s fotovoltaikou, ale i tepelným čerpadlem. Dosud ČEZ Prodej nabízel tento servis jednorázově, kvůli velkému zájmu teď tuto službu začal poskytovat v rámci pravidelného servisu, který si zákazník předplácí měsíčně. Kvalitní servis je přitom pro fungování fotovoltaiky velmi důležitý. Panely pracující v ideálních podmínkách můžou mít až o skoro desetinu větší výrobu.
Servisy a revize zpravidla zařizují firmy, které technologii zároveň i instalují. Po boomu v posledních letech ale mnozí dodavatelé skončili nebo neposkytují službu v dostatečné kvalitě. O fotovoltaiky a tepelná čerpadla řady českých domácností se tak nemá kdo starat a ty teď shání partnera, který by fungování jejich instalace zajistil.
„Pravidelně se na nás obrací zákazníci, kteří měli zájem o náš servis nebo revizi, přestože mají instalaci od jiného dodavatele. Naši zkušení technici se umí postarat o všechny nejčastější typy zařízení na trhu, a tak jsme připravení jim nabídnout pomoc. Zatím jsme servis zákazníkům s cizí instalací nabízeli jen jednorázově, právě kvůli velkému zájmu jsme se teď ale rozhodli nabídku rozšířit i o službu pravidelného servisu. Zákazníci mají zájem o komplexní službu, která díky pravidelnosti zajistí zařízení co nejdelší životnost, předchází poruchám a zároveň jim dá jistotu, že se případné opravy odehrají co nejdříve,“ popisuje Jana Staňková Bojanovská, ředitelka úseku nekomoditních služeb ČEZ Prodej.
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Během servisu fotovoltaiky certifikovaný pracovník ČEZ mimo jiné zkontroluje zapojení panelů, termokamerou zkontroluje rizikové komponenty, provede preventivní údržbu, ověří správné nastavení systému a také ho aktualizuje. U kontroly tepelného čerpadla prohlédne vnitřní elektroinstalaci, upevní případné uvolněné kabely nebo čerpadlo a zkontroluje chladivový okruh, vanu i odtok kondenzátu.
ČEZ Prodej v rámci služby pravidelného servisu zákazníkům také hlídá termíny kontrol a upozorní je, že se blíží termín dalšího pravidelného servisu nebo revize. Vedle toho je zákazníkům navíc k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu také asistenční linka, na které mohou nahlásit případné poruchy. V kalendářích techniků mají také klienti služby přednost. Díky tomu je zaručené, že pro ně budou i v té nejrušnější sezoně v případě potřeby dostupní do několika dní od nahlášení problému.
Službu pravidelného servisu od ČEZ Prodej v současnosti využívá už téměř 5 tisíc zákazníků. Klient si ji předplácí měsíčně a po sečtení všech plateb ho vyjde výhodněji, než kdyby každý rok platil za jednorázový servis.
Jak u fotovoltaiky, tak tepelného čerpadla je přitom kvalitní pravidelný servis zásadní pro bezpečný a efektivní provoz. Například panely domácí elektrárny pracující v ideálních podmínkách můžou mít až o skoro desetinu větší výrobu. Včasná kontrola také odhalí případné závady dřív, než dojde k výpadku nebo by byly nutné drahé opravy. V případě revize navíc výsledná zpráva slouží i jako podklad pro pojišťovny, pokud by došlo k řešení pojistných událostí.
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