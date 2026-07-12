„Zlý Babiš, fuj Rajchl.“ Aktivity armády z dob Fialovy vlády neusínají

Pane poslanče, věc týkající se kontroverzních operací Velitelství informačních a kybernetických sil skončila výtkou někdejšího náčelníka generálního štábu důstojníkovi, jehož jméno mimochodem neznáme, za to, že ohrozil pověst armády. Jak tuto skutečnost hodnotíte?
Já bych se vrátil úplně na začátek, aby si vaši čtenáři o tom nějakým způsobem udělali obrázek, protože ne každý to sledoval. Vlastně hned ze začátku se na mě obrátili vojáci z informačních a kybernetických sil – na mě jako na poslance se obrací hodně lidí a samozřejmě vojáci jsou také voliči a my ve Sněmovně jsme jejich zástupci. Od nich jsem se dozvěděl, že na velitelství informačních a kybernetických sil se dějí věci, které nejsou úplně běžné z hlediska toho, co by armáda měla dělat.
Shodou okolností jsem i předseda komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství. V této komisi jsem vlastně už třetí volební období, takže dokážu rozlišovat věci třeba na té informační bázi: co by armáda dělat měla, a to, co už spadá do kompetence Vojenského zpravodajství – a ti vojáci se na mě obrátili, že prostě už úplně nejsou košer s tím, že mají dělat věci, o kterých si myslí, že do působnosti velitelství informačních sil nespadají. Což byly falešné profily, vstupování do politických diskuzí a ovlivňování veřejné debaty. To byla ta „akce Karel“.
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A potom vlastně vyšlo najevo, že si velitelství informačních sil nechalo zpracovat nějaké materiály, které jsme měli na výboru, a v nich hodnotili určité politické strany: jací jsou tam lidé, jaké mají záměry, klady a zápory, co ty strany říkají a jak se na to koukají voliči. To je ta věc, u níž jsem říkal, že armáda sbírá na politické strany informace. Jsem přesvědčený, že tohle armáda vůbec dělat nemá.
Samozřejmě, že když to vyšlo najevo, tak se to začalo krýt tím, že to bylo cvičení. A co se spustilo? Spustilo se to, že jako první věc přispěchaly na pomoc Seznam Zprávy s redaktorem Valáškem a s paní redaktorkou Adélou Jelínkovou a místo toho, aby se pragmaticky začalo řešit, proč vůbec armáda takové věci dělá, bylo nutné „toho Růžičku v očích veřejnosti diskreditovat“. A titulky: „Vojenská policie prověřuje únik armádních listin, operuje s nimi poslanec.“
Takže to vlastně vzali úplně z druhé strany. A já vím proč. Protože tu jsou samozřejmě – a já teď zase nebudu jmenovat, aby mi něco nepřišlo do datové schránky – lidé, kteří mají výborné vztahy s majitelem Seznamu, pohybují se v prostředí armády a generálovi Řehkovi dělají takový ten mediální support. Takže úkolem číslo jedna bylo zdiskreditovat Růžičku. Prostě: „Ruská propaganda přejímá to, co ten Růžička říká“… A největší sranda byla, že když udělal generál Řehka po měsíci tiskovku, tak on vlastně řekl, že „Růžička lže, ale musíme prověřit, odkud ty listiny unikly“.
Takže vlastně řekl, že listiny neexistují, ale musíme zjistit, odkud unikly...
Tak. V první fázi neexistovaly, Růžička lže, a potom: „Musíme zjistit, odkud ty listiny unikly.“ Takže já jsem k tomu podával vysvětlení a o té věci se začalo hovořit, za což jsem byl rád. Měl jsem i z toho prostředí Velitelství informačních a kybernetických sil - v uvozovkách od těch „operátorů“, kteří tady trošičku hýbou sítěmi - informace, ve kterých mi říkali: „Pane poslanče, prosím vás, pozor, vy jste na seznamu číslo jedna, musíme se na vás zaměřit.“ A v tu chvíli jsem podával trestní oznámení, protože jsem si říkal, že toho už je dost.
Na základě toho to začala šetřit policie a mělo to nějaký roční vývoj s tím, že mi policie oznámila, že nezahájila úkony trestního řízení a že to předala k vyřešení jako přestupek na velení armády. To jsem bral jako informaci s tím, že já v současné době nevím, co je obsahem spisu. Dozvěděl jsem se to také zatím jenom tak, že „pan generál údajně nějakým způsobem potrestal vysokého generála“, ale já teď dělám všechno pro to, abych se do toho spisu dostal. Moje právní zástupkyně požádala nejdřív Vojenskou policii a ta napsala, že máme požádat velení armády o vstup do spisu. A pak už tedy nový náčelník Generálního štábu, generál Hlaváč, který do toho spadl prostě nechtěně, mi odpověděl, že se musí informovat na Vrchním státním zastupitelství, jestli vůbec do toho spisu já můžu nahlédnout. Takže to je vlastně v procesu.
Vůbec to ale nevadí, protože to jsou zásadní věci a já už mám s koaličními kolegy ve výboru pro obranu domluveno, že tuto věc zařadíme a že ji znovu otevřeme, protože všichni kolegové chtějí vědět, kdo na koho sbíral informace, a hlavně kdo ten rozkaz vydal, protože teď i z úst generála Řehky bylo patrné, že dal výtku za to, že to udělalo špatné jméno armádě. Musí tam být ale další návaznost. Tady ten dotyčný vydal ústní rozkaz – já jsem někde četl, že to měl být pan generál Haratek a jeho další podřízení, velitel 91. skupiny pan plukovník Zelinka a další. Tam se musí prověřit jejich činnost – co tam dělali, jak to dělali, a seznámit s tím veřejnost, protože takovéto věci ta armáda nemá dělat. Aby hýbala politickým míněním a podle vlastních úvah, když se rozhodne, že ten je dobrý, tak toho budeme podporovat, a ten je špatný, tak toho budeme hejtit, tak to prostě nejde.
Oni se už v průběhu té věci bránili, že se snažili dělat cvičení simulující, co by se stalo, kdyby volby ovlivnilo Rusko, a že pracovali čistě s otevřenými zdroji. Hájili se také, že jednali v souladu s usnesením Bezpečnostní rady státu z roku 2021, a také, že jde o činnost, kterou dělat mají. Co na tyto námitky říkáte vy?
Že to je absolutní hloupost. Tohle prostě dělat nemají. Každé cvičení se dělá s fiktivními daty a tohle byly jenom prachsprosté výmluvy. Kdyby to tak bylo, tak by to samozřejmě ta policie do kázeňského řešení nedávala. A říkám – mě bude opravdu zajímat, jakým způsobem se s tím Vojenská policie vypořádala a jakou roli tam hráli ti operátoři a kdo jim vydával rozkazy. Protože už v té době to bylo jasné a já jsem od těch lidí věděl, že žádný námět cvičení, nic takového neexistuje – že to bylo vydáno dodatečně.
Vy tedy myslíte, že oni pravidelně nebo kontinuálně dělají takovouto činnost vyhodnocování – v tomto případě tehdy ještě politické opozice nebo těch, co nesouhlasí s armádou – a když nastal průšvih, tak ex post vymysleli, že to bylo cvičení? To tvrdíte?
Samozřejmě, určitě to z toho vyplývá. Já od těch vojáků vím, že tam žádný námět nebyl. Každé cvičení musí mít námět a ten námět musí někdo schválit – to vyjde v rozkaze, který dáte do příslušného útvaru, a to cvičení jede podle nějakých pravidel. A tohle tam chybělo. Bylo to prostě jenom takové to klišé pro veřejnost.
A říkám, že je tam třeba rozlišovat dvě akce. „Volby 2025“, což je to sbírání informací, a „Akci Karel“. U ní se operátoři zaměřovali na negativní hodnocení armády, včetně toho, že když někdo hejtoval generála Řehku, tak se na něj sesypali a zahrnuli ho hejty, že je proruský. Přesně tím, co píše Valášek. Ten by se tam k nim hodil.
Myšleno tedy, že zakládali falešné profily, anonymní přirozeně, a potom dělali tohle? A vy tvrdíte, že dlouhodobě?
Tak minimálně od roku 2023 nebo 2024.
O Velitelství informačních a kybernetických sil v roce 2024 vyšel článek, že dělali jakési cvičení simulující, jak by se to projevilo v informačním prostoru, kdyby NATO bylo napadeno z východu, a psalo se, že jim s tím pomáhali influenceři. Influenceři – to znamená ti, kteří na internetu většinou souhlasí s těmito tezemi, které vojáci mají rádi, a v rámci aktivních záloh tam působí taky Jakub Janda... Máte dojem, že jde o dlouhodobé vztahy tady s, řekněme, dnes proopoziční scénou těch, kteří vybírají na Ukrajinu a označují každého, kdo nesouhlasí s největší intenzitou odpovědi vůči Rusku, že je proruský? Tedy s těmito lidmi, kteří zásobují český veřejný prostor na internetu?
Ono je to v dnešní době jakoby zlegalizované tím, že toho influencera – a nevím tedy, jestli je Jakub Janda přímo influencer – přijmou do aktivních záloh informačních a kybernetických sil. Tím pádem ho zlegalizují a on pro to informační velitelství pracuje.
Teď je ta otázka - a na to se musíme podívat - kde je ta hranice, kdy je ten člověk v aktivní záloze a měl by ty věci brzdit, protože je armáda apolitická, a kdy není. Ta hranice by tam měla být zcela zřejmá. Takže já jako aktivní záložák, když jdu na cvičení, tak já nemůžu propagovat současnou opozici, protože já tam musím být apolitický. A já si myslím, že tohle jsou věci, které třeba konkrétně pan Janda neumí. On je v tomhletom trošičku jiný.
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A já jsem na sto procent přesvědčený, že nový náčelník Generálního štábu tuto hranici jasně definuje. Já jsem o tom přesvědčený, protože to minulý náčelník Generálního štábu těžce podcenil a ono mu to vyhovovalo.
Otázkou je, zda nebyl minulý náčelník Generálního štábu Karel Řehka vyloženě podporovatelem tohoto systému. Nechtěl bych tu zasahovat někomu do soukromí, ale jestliže se Řehka oženil s poslankyní hnutí STAN a další tvář armády – plukovník Otakar Foltýn – pak navázal vztah s poslankyní opozičních Pirátů, tak to může u lidí vyvolávat otázky o apolitičnosti armády. Tvrdíte, že nový náčelník Generálního štábu Miroslav Hlaváč ten obraz armády opraví. Co všechno je podle vás třeba opravovat, aby lidé opětovně nabyli pocitu, že je armáda skutečně apolitická?
Začít se musí u těchto influencerů. My nepotřebujeme instagramové generály, jako byl pan generál Řehka. Podrobně jsem studoval ten dokument Volby 2025, který jsme dostali na výbor, a z toho dokumentu bylo jasně patrné, že – když to parafrázuju – je nejlepší a nejhodnotovější hnutí STAN. To z toho byl jasný závěr. Potom někde trošičku dál se umístili ODS a lidovci a jako ten zlý je tam konkrétně jmenovaný Babiš. Přitom u těch ostatních se nepíše o Fialovi a Rakušanovi. Ale tady je ten zlý Babiš, který je tam tak hodnocený. Pak je tam tím zlým Okamura, samozřejmě komunisté, ale byl tam třeba i (předseda strany PRO, pozn. red.) Rajchl – a to ještě v té době nebyla parlamentní strana. Ten je tam konkrétně jmenovaný také jako „fuj, ten Rajchl“. Když budu zase parafrázovat, tak kdyby chtěl někdo z velení armády například kandidovat do Senátu, tak si tento dokument vezme a má spoustu věcí vyřešených. Nevím, jestli se někdo takový najde, jestli někdo bude chtít kandidovat, ale kdyby někdo kandidovat chtěl, tak si ten dokument vezme a nemusí zadávat věci nějaké reklamní agentuře a platit za to těžké peníze. Stačí, když ten úkol zadá svému podřízenému velitelství. A to je špatně.
Generál Řehka uvažuje o kandidatuře do Senátu…
Já jsem nejmenoval.
Tak ono také šlo o realitu roku 2025. Co se týče té „Akce Karel“, ta se ještě bude nějak řešit? Je na tuto záležitost nějak napojena?
Dělám všechno pro to, abych se dostal do spisu… Byly to dvě oddělené věci. Akce Karel byla jedna věc a Volby 2025 byla druhá věc. Akce Karel byla ta, při které tito operátoři velitelství informačních sil monitorovali prostředí a zakládali falešné identity s tím, že ty nepohodlné lidi, kteří měli kritické připomínky k osobě Karla Řehky plus k armádě, je hejtovali a snažili se to narovnat. Od vojáků – od těch operátorů – vím, že na tyhle věci si museli nosit svoje počítače, aby to dělali na nich. Takže oni se tam vlastně takovýmto způsobem maskovali.
Říkáte, že to budete chtít zařadit na výbor pro obranu.
Ano. Já už jsem to chtěl zařadit tenkrát, když to bylo aktuální, abychom se k tomu dozvěděli nějaké věci. Tenkrát jsme ještě byli v opozici a ten, kdo to nechal shodit, byl současný předseda výboru pro obranu pan Flek. On byl tím, kdo to zamázl, že se to nebude projednávat. Dneska už víme, proč... Pokud má někdo takové vztahy s generálem Řehkou, že ho oddá na své svatbě, jako pan Flek, tak je jasné, proč pana Řehku takovýmto způsobem bránil a nechtěl, aby se to projednávalo.
Kdyby se to projednalo, tak nemuselo být trestní oznámení, nemusela to šetřit policie a mohli jsme si to tam prostě vyříkat. Ale všechno se neslo v tom tónu, že ten Růžička kdoví kde k tomu přišel a že vlastně jej cituje nějaká proruská scéna a takovéto nesmysly. Takže princip té minulé vlády a generála Řehky je ten, že když se někdo kriticky vyjádří k něčemu a chce se dopídit nějakého výsledku u věci, o které si myslí, že ji armáda neudělala dobře, tak je úplně nejjednodušší jej se spřízněnými novináři, jako je Valášek a Jelínková, označit za proruského a potom to už samozřejmě jede.
Ten výbor může v dané věci schválit usnesení a něco v rámci něj uložit?
Tak určitě může schválit usnesení. My se chceme dozvědět věci, které se týkají toho, co vyšetřila policie. Tam je několikastránkové vyjádření k té věci a je to tam přesně zdůvodněné, takže to je pro nás velice důležité. Další věcí je – a k tomu nám bude muset říct něco už nový náčelník generálního štábu – že tu výtku vydal generál Řehka.
Generál Řehka byl v této věci podjatý a tohle vůbec neměl řešit – a to je názor právníka, ne můj, ale mé právní zástupkyně. On se z toho měl vyloučit, protože v té věci byl podjatý a on to neudělal. Ta výtka, kterou on dal, tak to je směšné. Čtyři roky pohrdal výborem pro obranu, když tam chodil v maskáčích a dával nám najevo, že je jedna ruka s prezidentem a že nějaký výbor pro obranu pro něj nehraje vůbec žádnou roli, a završil to vlastně tímhle tím – že svému kamarádovi dal výtku, poklepal ho po rameni a řekl: „Co jsme si, to jsme si“.
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