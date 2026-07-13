Fiala se chvástal, jak podporoval Ukrajinu. Rajchl připomněl, jak ho za to lidé měli rádi

Po summitu NATO v Ankaře a oznámení premiéra Andreje Babiše (ANO), že se Česko nebude podílet na aliančním balíku vojenské pomoci Ukrajině v objemu 70 miliard eur, reagoval jeho předchůdce Petr Fiala velmi ostrými slovy a označil jej za „šaška“.
„Ukrajině buď můžete pomáhat konzistentně, předvídatelně a mít kredit u spojenců. Nebo říkat, co se vám hodí, přivlastňovat si zásluhy ostatních a být u partnerů za šašky,“ napsal Fiala na svém facebookovém profilu.
„My jsme si vybrali to první, Andrej Babiš si vybral to druhé. Neříkám nic,“ bývalý premiér, který k příspěvku připojil fotografii, na níž si podává ruku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Fialova vláda patřila mezi výrazné podporovatele Ukrajiny po ruské invazi a poskytovala jí vojenskou, humanitární i politickou pomoc. Zároveň kvůli tomu dlouhodobě čelila kritice tehdejší opozice i části veřejnosti, podle níž věnovala Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům větší pozornost než problémům vlastních občanů.
„Světový lídr“ a nejneoblíbenější premiér
Za ostrá slova o respektu Fialovy vlády u spojenců i za urážku současného premiéra se do Petra Fialy pustil předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl.
Ironicky poznamenal, že s tvrzením, podle něhož si Fialova vláda vybrala podporu Ukrajiny a získala respekt spojenců, nelze nesouhlasit. Bývalého premiéra přitom s nadsázkou označil za „světového lídra“.
„Jeho vláda si skutečně vybrala podporu Ukrajiny namísto podpory našich občanů a rozvoje České republiky,“ napsal Rajchl.
Poté reagoval i na Fialova slova o „šaškovi“. „Ale pokud někdo byl čtyři roky před celým národem za šaška, tak to určitě nebyl Andrej Babiš, nýbrž sám Pjotr Fialenko, jenž to dotáhl až na nejneoblíbenějšího premiéra na světě,“ dodal Rajchl.
Rajchlovo označení Petra Fialy za „nejneoblíbenějšího premiéra na světě“ odkazuje na pravidelný žebříček americké společnosti Morning Consult. Ten porovnával domácí podporu vybraných prezidentů a premiérů. Už v říjnu 2023 česká média informovala, že Fiala v tomto srovnání skončil poslední a měl ze sledovaných světových lídrů nejnižší podporu vlastních občanů. Podporovalo jej tehdy pouze 18 procent dotázaných, zatímco 78 procent s jeho působením nesouhlasilo.
Fiala se umístil dokonce za předposledním francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, kterého podporovalo 22 procent respondentů a 72 procent jeho výkon odmítalo. Žebříčku naopak vévodil indický premiér Naréndra Módí s podporou 78 procent. Následovali mexický prezident Andrés Manuel López Obrador se 67 procenty a tehdejší švýcarský prezident Alain Berset s 54 procenty.
Na samém konci žebříčku zůstával Fiala i později. Při sběru dat od 27. února do 5. března 2025 jej podle Morning Consult podporovalo pouze 16 procent dotázaných. Mezi 22 sledovanými státníky tak obsadil poslední, dvaadvacáté místo.
Morning Consult v žebříčku sledoval představitele více než dvaceti zemí, mimo jiné Spojených států, Kanady, Austrálie, Japonska, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Polska či Rakouska.
Právě o tento průzkum následně opřelo hnutí ANO předvolební billboardy se sloganem „Nejhorší premiér na světě“.
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